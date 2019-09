Mladík na jihu Čech vezl vrstevníka na kapotě, těžce se zranil

Český Krumlov - Devatenáctiletý řidič na Českokrumlovsku těžce zranil svého vrstevníka, kterého vezl na přední kapotě auta. Mladík z kapoty spadl, načež ho řidič přejel a způsobil mu těžké zranění. Řidič vezl v osobním pětimístném autě 11 lidí, z toho jednoho na kapotě, jednoho na střeše a tři v kufru. Při policejní kontrole nadýchal řidič 0,9 promile alkoholu. ČTK to dnes řekl krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Nehodu vyšetřuje policie, řidiče podezírá z ublížení na zdraví z nedbalosti.

Fotogalerie

Havárie se stala 8. září kolem 3:30 ráno. Řidič auta Peugeot 207 jel podél železniční trati mezi obcemi Plešovice a Třísov na Českokrumlovsku. Na přední kapotě se držel 21letý muž, další člověk seděl na střeše, tři byli v kufru, zbytek vevnitř, uvedl Bajcura.

"Řidič musel prudce přibrzdit a ten na přední kapotě se přetočil a spadl pod auto, on ho přejel," řekl mluvčí. Těžce zraněného muže převezli záchranáři do nemocnice. "Ten kluk je rozlámaný a pravděpodobně nebude nikdy pořádně chodit. Takovou nehodu už dlouho nepamatuju, a to sloužím 28 let," řekl ČTK Bajcura.

Při testu na alkohol nadýchal řidič 0,9 promile. Protože mezi nehodou a testem uplynul delší čas, policie řidiče vyzvala, aby se podrobil odběru biologického materiálu. Určí se tak přesné množství. "Dělají to soudní znalci v nemocnici a dopočítají, kolik mohl mít v těle v době nehody," řekl Bajcura.