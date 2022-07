Mladí vodní slalomáři přidali na MS v Ivree dvě stříbra a bronz

Ivrea (Itálie) - Kajakář Štěpán Venc a kanoistka Gabriela Satková získali stříbro na mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu v Ivree. Vedle juniora Vence a Satkové v třiadvacítkách se na stupně vítězů prosadil ještě Vojtěch Heger, třetí v závodě kanoistů do 23 let.

Satkovou připravil o nejcennější medaili jeden "šťouch", nakonec dojela se ztrátou 1,66 sekundy za Italkou Elenou Borghiovou. Čtvrté Tereze Kneblové unikl bronz o dvě a půl sekundy, Eva Říhová byla těsně za ní.

"Trochu jsem si závod ztížila tím, že jsem byla první jak v kvalifikaci, tak v semifinále. O to větší byly nároky a jsem ráda, že jsem to i přesto zvládla. Start byl nepříjemný, protože jsem slyšela holky přede mnou. Ale dala jsem se dohromady a předvedla krásnou jízdu. Ten ťuk mě popravdě ani nemrzí, jsem strašně ráda za stříbro," uvedla v tiskové zprávě svazu Satková, jež se v Itálii podílela na zlatech v hlídkách kanoistek i kajakářek.

Heger zvládl trať čistě, ale jednu branku podjel a musel se vracet. V konečném pořadí nestačil jen na vítězného Francouze Mewena Debliguyho a Poláka Kacpera Stubu. Vítěz semifinále Martin Kratochvíl si připsal dva doteky a skončil osmý.

Stejně jako Heger byl bezchybný i Venc, jenž při debutu na MSJ ztratil na zlato necelé dvě sekundy. "Určitě tam byla místa, kde se daly vteřinky nahnat, i protivodu jsem mohl zvládnout rychleji, ale za stříbro jsem opravdu moc rád. Je to neuvěřitelné. Vůbec jsem si nedokázal představit, že by se to mohlo povést - poprvé na mistrovství světa a hned s medailí," radoval se osmnáctiletý reprezentant.

Matyáš Novák skončil s jedním dotekem branky čtvrtý. Juniorské kajakářky se jako jediné na stupně vítězů neprosadily. Nejlepší byla na pátém místě Olga Samková.

Výsledky MS juniorů a závodníků do 23 let ve vodním slalomu

K1:

Junioři: 1. Castryck (Fr.) 83,35 (0 tr. sekund), 2. Venc -1,63 (0), ...4. Novák -2,45 (2), v kvalifikaci 24. Semerád (všichni ČR).

Juniorky: 1. Pistoniová (It.) 94,14 (0), ...5. Samková -12,63 (4), 9. K. Kneblová -66,44 (52), v semifinále 11. Švehlová (všechny ČR).

C1:

Muži do 23 let: 1. Debliquy (Fr.) 87,89 (0), ...3. Heger -1,15 (0), 8. Kratochvíl -7,21 (4), v semifinále 24. Král (všichni ČR).

Ženy do 23 let: 1. Borghiová (It.) 95,24 (0), 2. G. Satková -1,66 (2), 4. T. Kneblová -9,47 (2), 5. Říhová (všechny ČR) -9,70 (2).