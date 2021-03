Mladí řidiči loni zavinili 8788 nehod, nejčastěji kvůli rychlosti

Praha - Mladí řidiči do 24 let loni zavinili 8788 dopravních nehod. O život při nich přišlo 66 lidí, dalších 243 bylo těžce zraněných. Na celkové nehodovosti se tak mladí řidiči podíleli z 9,2 procenta. Nejčastější příčinou jejich nehod byla rychlá jízda. Upozornila na to Kooperativa pojišťovna, která k tomu pro studenty vyhlásila projekt s cílem snížit nehodovost mladých. Stejný cíl sledují i další akce. Úpravy pro mladé šoféry připravuje i stát.

"Řidiči ve věku do 24 let jsou v silničním provozu nejrizikovější skupinou. Nedostatek zkušeností, mnohdy v kombinaci s nepřiměřeným sebevědomím, vede na silnicích často k nebezpečným situacím. Nejvíce nehod způsobí řidiči s praxí řízení do jednoho roku," uvedla vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR Zuzana Pidrmanová.

Mladí řidiči nejčastěji bourali kvůli nepřiměřené rychlosti, na silnicích takto zavinili smrt 43 lidí. Často zavinili nehody také nevěnováním se řízení.

Kooperativa v této souvislosti v rámci své nadace vyhlásila soutěž pro studenty středních a vysokých škol Moje vize nula: Studenti pro bezpečné silnice. Jejich úkolem bude navrhnout projekt, který by mohl snížit dopravní nehodovost zapříčiněné právě mladými řidiči. "Smyslem je, aby studenti přiměli sebe a své vrstevníky k zodpovědnosti na silnicích," vysvětlil místopředseda správní rady Nadace Kooperativy Milan Medek.

O zlepšení nepříznivé statistiky nových řidičů usilují i další akce. Projekt Start Driving, který je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, umožňuje řidičům do 24 let absolvovat bezplatný kurz na vybraných polygonech v České republice. Další projekt Hazard Perception se pak snaží přesunout hlavní zaměření řidičských kurzů ze řízení vozidla a sledování dopravy na to, jak rozpoznat a vyhnout se nebezpečí na silnici.

Úpravy pro mladé šoféry připravuje i stát. Ten v současnosti připravuje tzv. řidičský průkaz na zkoušku. Řidičům by v případě jeho přijetí mělo do dvou let od získání řidičského oprávnění hrozit zabavení průkazu už při dosažení šesti trestných bodů místo běžných 12. Začínající řidiči by tak mohli přijít o oprávnění i po spáchání jednoho přestupku.