Mladí praktici kritizují to, že vakcíny leží ve skladech

Místopředseda sdružení Mladí praktici Vojtěch Mucha pózuje fotografovi 22. února 2021 v Praze s balením vakcíny proti onemocnění covid-19 od společnosti AstraZeneca před dodávkou, kterou jsou praktičtí lékaři připraveni sami distribuovat vakcíny proti koronaviru. Sdružení, k němuž se hlásí zhruba 500 praktických lékařů, kritizuje to, že oficiální distribuce vakcín do ordinací praktických lékařů začne až v březnu. Podle nich nyní vakcíny zbytečně leží nevyužité ve skladech. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Sdružení Mladí praktici, k němuž se hlásí zhruba 500 praktických lékařů, kritizuje to, že oficiální distribuce vakcín proti covidu-19 do ordinací praktických lékařů začne až v březnu. Podle nich nyní vakcíny zbytečně leží nevyužité ve skladech. Stovky praktických lékařů jsou přitom ochotné vakcíny samy distribuovat, řekl dnes novinářům místopředseda sdružení Vojtěch Mucha.

"Mladí praktici jsou zděšení nefunkčností systému distribuce a očkování proti covidu-19 v České republice. Nyní se nacházíme v situaci, kdy nemocných a obětí přibývá, nemocnice se plní a vakcíny paradoxně leží ladem," řekl Mucha. Podle něj je nepochopitelné, že se distribuce a očkování začaly řešit až v době dodávek prvních vakcín.

Nyní podle sdružení ve skladech leží více než 180.000 nevyočkovaných dávek, což podle nich znamená, že každý týden, kdy jsou tyto vakcíny nevyužité, zbytečně zemře až 15 lidí. Vychází z informací od premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle sdružení na svém twitteru v neděli uvedl, že dosud bylo do ČR dovezeno 730.460 dávek vakcín a ke stejnému datu zdravotníci aplikovali 542.779 dávek.

Zástupci sdružení podle Muchy v pátek 19. února nabídli otevřeným dopisem Babišovi, že se o distribuci očkovacích látek raději postarají sami. Zájem o pomoc s očkováním nabídly stovky praktických lékařů, a to včetně těch seniorského věku. Bezplatnou pomoc nabídly podle Muchy i mnohé firmy, které by zajistily chladicí vozy, v nichž by bylo možné vakcíny ve vhodné teplotě rozvážet, nebo pomohly s rozvozem a logistikou. Premiér však podle místopředsedy na otevřený dopis nereagoval a popřel tvrzení, že je s očkováním problém.

V Česku se očkuje proti nemoci covid-19 od loňského 27. prosince. Do středy 18. února, ze které pocházejí poslední ministerstvem zveřejněná data, výrobci dodali do ČR 667.000 dávek. Většina byla od firem Pfizer/BioNTech, po zhruba 40.000 dávkách dodaly také firmy Moderna a AstraZeneca. Původně plánované dodávky podle harmonogramu zveřejněného v očkovací strategii počítaly s 998.000 dávkami za leden a únor. V březnu by mělo dorazit přes 900.000 dávek, v dubnu téměř 1,5 milionu.