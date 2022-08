Mladí pijí méně alkoholu, mohou tak přicházet o zážitky, myslí si psychologové

Londýn - Soustředí se na sociální témata, zdravý životní styl a pijí méně alkoholu než generace před nimi. To jsou některé z rysů takzvané generace Z, tedy lidí narozených zhruba od poloviny nebo konce 90. let do konce první dekády nového tisíciletí. V anglofonním prostředí se jí přezdívá také generation sensible (rozumná generace). Podle psychologů by ale mladí lidé kvůli svému rozumnému přístupu a neochotě riskovat mohli přicházet o životní zážitky, uvedl deník The Guardian.

Mnozí mladí lidé rádi zůstávají ve své komfortní zóně malého okruhu podobně naladěných přátel. Velká část jejich společných aktivit se přitom odehrává na internetu. Mají tak sice větší kontrolu nad některými aspekty svého života, na druhou stranu ale mohou pociťovat sociální úzkosti, když jsou nuceni vstupovat do kontaktu s lidmi mimo virtuální svět, varují odborníci.

"Všímám si u téhle generace neúměrného nárůstu počtu případů, kdy je doporučena terapie kvůli sociálním úzkostem, úzkostem v práci nebo obecným problémům se sebevědomím a ve vztazích," uvedla psychoterapeutka Natalie Phillipsová. Někteří příslušníci generace Z podle ní mají problémy, když jsou "konfrontováni s tím, že jsou v kanceláři, v baru, v hospodě nebo na rande".

Skutečnost, že pijí méně alkoholu než jejich rodiče, mladí zdůvodňují tím, že cítí velký tlak na akademický úspěch, starají se více o zdraví a nechtějí nad sebou ztrácet kontrolu, zjistili autoři studie, která byla nedávno zveřejněna v odborném časopise British Journal od Sociology.

Studie ukázala, že 70 procent příslušníků generace Z se domnívá, že ohledně úspěchu ve škole a v práci jsou pod větším tlakem než jejich rodiče. Věří proto, že kvůli tomu mají méně času bavit se na večírcích. Stejný počet dotázaných také uvedl, že nepociťuje takovou potřebu pít, protože má větší možnosti, jak trávit volný čas, než měla generace jejich rodičů.

"Opravdu hodně si uvědomujeme současný stav světa, problémy s klimatickými změnami a politickým klimatem, což na nás vytváří tlak, abychom spíš dělali, co můžeme, a měnili svět k lepšímu, než abychom žili pro přítomný okamžik a bavili se," uvedla Jennifer, jedna z dívek sledovaných ve studii.

"Připadá mi, že možná přicházejí o možnost dělat chyby a ztrácejí smysl toho, co je to být mladý. Myslím, že jsou předčasně vyspělí," říká o generaci Z Phillipsová.