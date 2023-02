Mladí lidé přicházejí s novými způsoby, jak si udělat přátele

New York - Navazování přátelství může být v dospělosti těžké samo o sobě, v posledních letech to ale bylo obzvlášť obtížné pro generaci mladých lidí ve věku, kdy ukončovali studia a nastupovali do svého prvního zaměstnání. Zatímco dříve byla práce a kancelář jedno z nejčastějších míst, kde si lidé nacházeli přátele, mnozí mladí o tuto možnost přišli s tím, jak firmy přecházely na práci z domova. V generaci Z, tedy u lidí narozených zhruba od druhé poloviny 90. let, začaly být proto populární kreativní způsoby hledání kamarádů, například přes nejrůznější mobilní aplikace nebo internetové on-line platformy, všimla si stanice BBC.

Touto cestou se vydala i 24letá Nayomi Mbungaová, původem z Irska, která získala práci v Torontu v technologické firmě. Nayomi se těšila, že v novém městě potká lidi z nejrůznějšího prostředí, jenže nakonec několik svých prvních měsíců v Torontu strávila víceméně v izolaci kvůli covidu-19 a pracovala z domova. Se svými novými kolegy neměla možnost se bez osobního setkání sblížit. Rozuměla si sice se spolubydlícími v bytě, ale i tak měla potřebu okruh přátel rozšířit. Jenže nevěděla jak na to, protože není typ člověka, který by měl například rád sport.

Navíc jí připadalo, že v navazování vztahů s lidmi ztratila cvik. "Byla jsem v šoku z toho, jak jsem se během pandemie proměnila v někoho asociálního, jak nervózní jsem byla, když jsem měla mluvit s novými lidmi," uvedla. Nakonec ji pomohlo, když v dubnu loňského roku narazila na sociální síti TikTok na video, jehož autorka zakládala skupinu pro lidi z Toronta a plánovala v jejím rámci společenské akce. Nayomi začala příspěvky skupiny sledovat a jednou vyrazila na filmový večer, který byl přes ni pořádaný.

"Když jsem tam přišla, tak to byla opravdu legrace. Všichni byli na stejné lodi, nervózní, všichni dorazili sami a to tak nějak prolomilo ledy. Byla to asi ta nejlepší věc, jakou jsem kdy udělala, protože jsem přes to doteď potkala spoustu lidí," popsala mladá žena.

Generace Z je celkově otevřenější k hledání kamarádů přes internet než předchozí generace mileniálů, zjistil podle BBC průzkum americké agentury Talk Shoppe. Přátele si mladí hledají například přes aplikaci Bubmble BFF nebo skupiny na Facebooku, které sdružují lidi se stejnými zájmy.

Někteří zástupci generace Z pak přicházejí se svými vlastními internetovými platformami zaměřenými na hledání přátel. Mezi ně patří Jamie Leeová, která ještě coby studentka Kolumbijské univerzity v New Yorku rozjela aplikaci Flox, protože hledala způsoby, jak se v podmínkách distanční výuky seznámit s podobně starými lidmi. Přes Flox si může skupina přátel domluvit setkání s jinou skupinou. Zakladatelka platformy dříve uvedla, že takový způsob seznamování jí připadá přirozenější, než když má člověk úplně sám vyrazit mezi cizí lidi. Podle ní se totiž lidé chovají autentičtěji ve společnosti přátel, které už mají, což jim umožní být sami sebou při setkání s novými lidmi.

Se svojí vlastní on-line platformou zaměřenou na seznamování přišla také Marissa Meizzová, další mladá žena z New Yorku. Nápad na její No More Lonely Friends (Už žádní osamělí přátelé) jí přitom vnukla nepříjemná situace. Někdo ji totiž na internetu upozornil, že její kamarádi plánují zorganizovat večírek bez ní a za jejími zády. Meizzová se tedy rozhodla, že si najde nové přátele a začala zvát cizí lidi na své akce. Její No More Lonely Friends od té doby získalo na popularitě a v USA už funguje na celonárodní úrovni.