Mladí lékaři: Evropská výjimka pro 24hodinové směny v nemocnicích není třeba

Praha - Evropská výjimka na 24hodinové pracovní směny v nemocnicích podle sekce Mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) není potřeba, evropské právo ji za určitých podmínek umožňuje. Uvedli to dnes na facebooku s odkazem na vyjádření generálního ředitele Evropské komise (EK) pro zaměstnanost Joosta Korteho, podle kterého jsou za určitých podmínek, jako je například zajištění odpočinku, 24hodinové služby možné. Podle nich je tedy zakazuje pouze české pracovní právo, a to i po novele zákoníku práce, která platí od začátku října. Vyjádření ministerstva práce a ministerstva zdravotnictví ČTK zjišťuje.

Poslanec Víť Kaňkovský (KDU-ČSL) na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví před třemi týdny uvedl, že se Česko snaží výjimku od EK získat. Ředitelka sekce legislativy Dana Roučková tehdy řekla, že reakci komise její úřad očekává v řádu dní.

"Čtyřiadvacetihodinové směny neodporují evropskému právu, odporují tomu českému. Důvod, proč se v nemocnicích dlouhá léta falšují výkazy práce je ten, že jsme si 24hodinové služby v české legislativě nikdy explicitně nepovolili a poslední novelizací zákona jsme je dokonce vysloveně znemožnili," uvedli zástupci mladých lékařů z ČLK.

To, že zákoník práce 24hodinové služby nezná, v září na výboru potvrdila i Roučková. "My tou novelou nezkracujeme možnost délky směny na 12 hodin. Dvanáct hodin platí dlouhá léta. V podstatě bych řekla, že nikdy nebylo v České republice možné mít směnu delší než 12 hodin, ani za socialismu," řekla poslancům Roučková. Někteří poslanci z řadu lékařů ale uváděli, že 24hodinové směny se v nemocnicích slouží a dochází tak k porušování zákoníku práce, přičemž to označili za "veřejné tajemství".

Novela zákoníku práce, která je především přenesením evropské směrnice o slaďování pracovního a rodinného života, zavádí různé změny, které se týkají například práce z domova nebo práce na dohodu. Ve zdravotnictví se dotýká kromě možnosti pracovat 24hodinové směny, kterou chtějí i lékaři zachovat, také přesčasové práce.

Změna umožnila zdravotníkům pracovat místo současných maximálně 416 hodin dobrovolné přesčasové práce za rok až dvojnásobek. Proti tomu sekce Mladých lékařů ČLK protestuje, více než 5600 lékařů podle nich vypověděla přesčasy, které by měla sloužit v prosinci. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) přislíbil, že se maximální počet hodin vrátí na původní úroveň. Spolu s ministrem práce Mariánem Jurečkou (KDU-ČSL) chce předložit poslaneckou novelu příští týden. S předsedou sekce ČLK Janem Přádou se Válek sejde ve středu.