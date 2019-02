Londýn - Tisíce žáků a studentů se dnes v Británii připojily ke globálnímu mládežnickému hnutí, které požaduje po politicích větší úsilí v boji proti klimatickým změnám. Zaplnili například Westminsterské náměstí u budov britského parlamentu, další větší shromáždění se konala v Brightonu či Oxfordu, informoval zpravodajský server BBC. Mladí demonstrovali i v Německu a podle agentury AFP se dnes poprvé přidala i mládež v Paříži.

Náctileté po celém světě inspirovala švédská aktivistka Greta Thunbergová, která loni v září ve svých 15 letech několikrát vynechala vyučování, aby místo toho protestovala před švédským parlamentem. Svou vládu viní z nedodržování pařížské klimatické dohody z roku 2015, v níž státy slíbily omezení emisí skleníkových plynů.

Páteční protesty pod heslem Fridays for Future ("pátky pro budoucnost") se od té doby uskutečnily v Německu, Belgii či Austrálii a dnes se zřejmě poprvé ve větším měřítku přidala Británie. Podle organizátorů z UK Student Climate Network přišlo na shromáždění v celkem 60 městech přibližně 15.000 lidí. Skupina má podle BBC čtyři hlavní požadavky: chce, aby vláda kvůli klimatickým změnám vyhlásila "stav nouze", informovala veřejnost o naléhavosti situace, dále zahrnutí "ekologické krize" do školních osnov a snížení věkové hranice pro účast ve volbách na 16 let.

"Moje učitelka mi řekla, že děti by tam neměly chodit, ale my jsme šli, protože je to důležité," řekl agentuře Reuters na londýnské manifestaci 11letý Rio. O čtyři roky starší Scarlet, která je jednou z organizátorek, uvedla, že mladí lidé budou "dělat hluk", dokud vláda nezačne jednat. "Už to nemůže být o změně chování, musí to být o změně systému," řekla stanici BBC.

Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové novinářům sdělila, že ačkoli je důležité, aby se mladí lidé vyjadřovali k otázkám typu globálního oteplování, narušení školního vyučování není prospěšné. "Britská premiérka říká, že stávkující děti mrhají školním časem. Možná, že má pravdu. Ale nezapomínejme, že političtí lídři promrhali 30 let nečinností, a to je trošku horší," reagovala na twitteru iniciátorka protestů Thunbergová.

Naopak podporu hnutí vyjádřil lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn nebo ministryně energetiky Claire Perryová. "Mám pocit, že kdyby se tohle dělo před 40 lety, byla bych na ulici taky," řekla. Ve společném dopise se už ve středu za mladé demonstranty postavilo 224 britských akademiků. "Mají plné právo na to být naštvaní kvůli budoucnosti, kterou jim zanecháme, jestliže nebudou podniknuty urgentní a přiměřené kroky," napsali.

Při prvním shromáždění ve Francii v rámci aktuální vlny manifestací se dnes v Paříži před budovou ministerstva pro ekologickou transformaci sešlo přes 200 mladých, uvedla agentura AFP. "Je to ještě trochu nesmělé, ale doufám, že to nabere na síle," řekla 21letá studentka Mathilde Nutarelliová. Organizátoři si větší účast slibují od mezinárodní mobilizace, která je v plánu 15. března.