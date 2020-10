Mládežnické organizace činnost kvůli covidu neruší

Praha - Žádná z mládežnických organizací, jako jsou turistické oddíly dětí, skauti nebo hasiči, zatím kvůli vyhlášeným opatřením proti koronaviru svou činnost nepřerušila. Tyto organizace se z právního hlediska liší od středisek volného času nebo domů dětí a mládeže, a nebudou se na ně vztahovat tedy ani nařízení, která hygienici v krajích vyhlašují pro centra volného času. Vyplývá to z vyjádření, které ČTK poskytl předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) už dříve avizoval a ve středu definitivně potvrdil, že od pondělí 5. října na dva týdny omezí volnočasové aktivity uvnitř nad deset lidí a venku nad 20 lidí. Například v Praze ale dnes hygienici rozhodli, že ve střediscích volného času bude zákaz osobní přítomnosti žáků úplný.

Podle Sedláčka pro mládežnické organizace, které sdružuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), opatření stanovená pro volnočasová centra neplatí. Týkat by se jich mělo jen obecné omezení počtu lidí, kteří se mohou sejít. "Vedoucí si děti v oddílech rozdělí tak, aby činnost mohla probíhat dle povoleného počtu osob - dvacet venku a deset uvnitř," uvedl Sedláček. "Žádná naše organizace svoji činnost zatím nepozastavila," řekl.

ČRDM zastřešuje zhruba stovku organizací, jako jsou skauti, pionýři, hasiči nebo třeba takzvaní tomíci, tedy turistické oddíly mládeže. Dohromady mají kolem 220.000 členů. I když jejich činnost doplňuje vzdělávání, neřídí se školským zákonem, řekl Sedláček. Oddíly či kluby mají většinou kolem 20 členů. Podle Sedláčka se většina jejich aktivit od září koná venku.

Podle předsedy Asociace turistických oddílů mládeže (TOM) Tomáše Novotného mohou na výpravu chodit nadále i velké oddíly, a to za podmínky, že se rozdělí do menších skupin po 20 lidech. Schůzky uvnitř kluboven by se podle něj měly na avizované dva týdny vynechat, případně se konat jen do počtu deseti lidí. "Je také možné oddílovky či družiny zkrátit a děti nechat vystřídat," sdělil vedoucím oddílů.

Vyzval je zároveň, aby se vyvarovali společného hromadného přespávání například v tělocvičnách či třídách, kde je málo záchodů a umyvadel. Domluvené výlety a pobyty na tomíkovských základnách s dobrými hygienickými podmínkami by se podle něj ale rušit neměly. Zvážit by to případně měly velké skupiny, dodal.