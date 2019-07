Mládež v Bavorsku po oslavě prázdnin napadla policejní stanici

Mnichov - Oslavy konce školního roku bývají bouřlivé, ale loučení se školními lavicemi v bavorském Starnbergu si s ničím nezadalo s občanskými nepokoji. Asi stovka mládežníků totiž vzala útokem místní policejní stanici, kde policie zadržovala jejich druha, kterého předtím ze školní oslavy kvůli agresivitě vyvedla. Policisté své sídlo i vězně uhájili, na pomoc si ale museli přivolat posily z celého okolí. Rozvášněný dav žáků a studentů uklidňovalo asi sedm desítek policistů.

V Bavorsku je dnes první den letních prázdnin, neboť výuka v této spolkové zemi skončila oficiálně v pátek. Gymnázium ve Starnbergu u této příležitosti zorganizovalo ve čtvrtek pro studenty a jejich rodiče rozlučkový večírek, který se v noci vyhrotil, když na něj ostraha nepustila jistého opilého 15letého chlapce. Hoch, který nebyl studentem gymnázia, se odmítl se zákazem smířit a vstupu se dále dožadoval. Kvůli jeho agresivnímu chování si ale pro něj přijela policie, která ho odvedla na stanici.

Už když si policisté chlapce odváděli, pokusilo se tomu několik jeho přátel zabránit. Neúspěch je ale neodradil a k původním nespokojencům se přidaly desítky dalších.

Nakonec asi stovka mládežníků oblehla policejní stanici. "Asi 30 až 40 školáků se aktivně pokoušelo na stanici proniknout. Házeli kamení do oken, kopali do vstupních dveří a pokoušeli se utrhnout informační tabuli," citoval portál Spiegel Online policejního mluvčího. Ten poznamenal, že ač má stanice rozbité okno a poškozené dveře, tabule řádění přečkala. "Když v Bavorsku něco přišroubujeme, tak to prostě drží," dodal.

Policie neuvedla podrobnosti o tom, kolik policistů v prvních chvílích čelilo obléhání, uvedla jen, že byly povolány posily z okolí a že dav později uklidňovalo 70 policistů. Až do rána pak místo střežily zesílené policejní hlídky.

Vyšetřování incidentu nebude podle policie snadné, neboť je nutné objasnit odpovědnost každého, kdo se akce zúčastnil. Zadrženi byli mezitím dva studenti, z nichž jeden se pokoušel kopnout policistu do hlavy, další byli vyslechnuti. Zmíněný 15letý hoch, kvůli kterému rebelie nastala a u kterého se prokázaly alkohol i drogy v krvi, skončil nakonec v nemocnici, neboť si stěžoval na bolesti hlavy.

Na událost kvůli velkému zájmu médií reagoval ředitel gymnázia, který v rozhovoru s deníkem Süddeutsche Zeitung řekl, že onen 15letý hoch a také většina rabiátů na jeho ústavu nestudují. I tak studenti gymnázia poslali policii omluvný dopis.