Mladenovicová s Babosovou zůstaly královnami Paříže

Paříž - Francouzsko-maďarský pár Kristina Mladenovicová, Tímea Babosová obhájil titul na French Open a společně vyhrál počtvrté grandslam. Nasazené dvojky zvládly ve finále roli jasných favoritek a přehrály 6:4, 7:5 Američanku Desirae Krawczykovou a Alexu Guarachiovou z Chile. Pro ně byl naopak dnešní zápas na pařížské antuce premiérou ve finále grandslamu.

Mladenovicová s Babosovou v pátek svedly obrovskou semifinálovou bitvu s Češkami Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou, než je udolaly za dvě a půl hodiny. Dnešní obhajoba pařížského trůnu byla pro sehraný pár mnohem snadnější. Společně přidaly druhou trofej z Roland Garros ke dvěma z Australian Open z letoška a roku 2018. Mladenovicová ještě dobyla Paříž před čtyřmi lety s Caroline Garciaovou.

Staronové šampionky vyhrály čtyři z posledních 11 majorů. Na US Open cítily křivdu poté, co kvůli karanténě francouzské tenistky byly krátce před zápasem druhého kola vyřazeny. Mladenovicová totiž patřila do skupiny lidí, kteří přišli do kontaktu s Benoitem Pairem, jenž byl před startem turnaje pozitivně testován na koronavirus.

Ve světovém žebříčku Mladenovicová zůstane trojkou a její parťačka čtyřkou za vedoucí Sie Šu-wej z Tchaj-wanu a Barborou Strýcovou. Ty letos v Paříži skončily ve třetím kole.

Roland Garros vyvrcholí očekávaný soubojem Nadala a Djokoviče

Roland Garros vyvrcholí očekávaným soubojem tenisových titánů. V nedělním duelu o Pohár mušketýrů se střetnou antukový král Španěl Rafael Nadal a první hráč světa Srb Novak Djokovič, který letos ještě nenašel přemožitele.

Nadal bude usilovat o jubilejní stou výhru v Paříži a již třináctý titul, Djokovič může turnaj vyhrát podruhé. A jde i o celkový počet grandslamových titulů. Nadal má šanci dvacátým vavřínem vyrovnat rekord Švýcara Rogera Federera, Djokovič by se jim přiblížil 18. titulem.

"Neumím předpovídat budoucnost. Vím, že mě čeká zápas s Novakem a musím se oproti předchozím zápasům ještě zlepšit, protože to by mi nestačilo. To je můj cíl, na to se soustředím, jinak to bude velmi složité," řekl čtyřiatřicetiletý Nadal.

Djokovičovi trochu nahrávají do karet letošní podmínky. Vzhledem k posunutí turnaje kvůli koronaviru z jara do podzimu je chladno a míč tolik neskáče. "Nedostane se nad ramena tak často. Ale podívejte, bez ohledu na počasí, pořád proti mně stojí Rafa, jsme ve finále a je to na antuce," konstatoval třiatřicetiletý Srb.

Ve vzájemné bilanci vede Djokovič nad Nadalem 29:26. V grandslamovém finále se potkávají podeváté a bilanci mají nerozhodnou 4:4. Na pařížské antuce se v rozhodujícím utkání střetli dvakrát a v letech 2012 i 2014 uspěl Nadal.

Djokovič je ve finále Roland Garros poprvé od roku 2016, kdy získal svůj jediný pařížský titul. "Každé grandslamové finále je ohromné, ale nemyslím si, že mě čeká největší životní zápas. Rozhodně chci vyhrát," uvedl Djokovič.

Nadala zkusí zastavit na dvorci Philippea Chatriera, který zná Španěl nejlépe ze všech, byť je kurt po rekonstrukci. "Hrál jsem na něm nejčastěji, což mi určitě pomáhá, ale i Novak to tam umí. Je jedním z nejobtížnějších možných soupeřů a tenhle scénář na poslední zápas se mi líbí. Chci převést to nejlepší," řekl španělský levoruký tenista.

Utkání v neděli začne v 15:00 a vítěz obdrží stejně jako šampionka ženské dvouhry 1,6 milionu eur (zhruba 43 milionů korun). Žebříček se měnit nebude, Djokovič zůstane s náskokem v čele, Nadal si udrží druhou pozici.

Tenisový grandslamový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 38 milionů eur)

Ženy:

Čtyřhra - finále:

Babosová, Mladenovicová (2-Maď./Fr.) - Guarachiová, Krawczyková (14-Chile/USA) 6:4, 7:5.