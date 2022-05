Mladé tenistky Nosková a Fruhvirtová uspěly na úvod kvalifikace Roland Garros

Paříž - Sedmnáctileté české tenistky Linda Nosková a Linda Fruhvirtová zvládly úspěšně premiéru na grandslamu dospělých. V prvním kole kvalifikace Roland Garros vyhrály obě ve dvou setech.

Loňská vítězka pařížské juniorky Nosková zdolala jedenáctou nasazenou Rusku Annu Blinkovovou. Nad soupeřkou, která je v pořadí WTA o 65 míst nad ní, zvítězila 6:3, 7:5.

Fruhvirtová porazila 6:0, 6:4 rovněž nasazenou Polku Katarzynu Kawovou, která je ve světovém žebříčku o 60 míst výš. Další soupeřkou české hráčky bude Slovenka Viktória Kužmová.

Zdeněk Kolář potvrdil v utkání s Italem Federicem Gaiem roli favorita a zvítězil 6:1, 7:6, i když v tie-breaku prohrával už 0:4. V druhém kole bude hrát s Turkem Altugem Celikbilekem. Pětadvacetiletý český tenista usiluje o premiérovou účast v hlavní grandslamové soutěži.

Nosková má na Roland Garros příjemné vzpomínky, nejbližší cíle si nedává

Povzbuzená vzpomínkami na loňský triumf mezi juniorkami vstoupila dnes sedmnáctiletá tenistka Linda Nosková do kvalifikace o postup do hlavní soutěže Roland Garros. Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy porazila při debutu v seniorské kategorii na grandslamu Annu Blinkovovou z Ruska 6:3, 7:5. I přes svůj potenciál ale nechce dělat směrem do budoucnosti ukvapené předpovědi.

"Na minulý rok (v Paříži) vzpomínám vlastně pořád. Byl to jeden z nejlepších zážitků mé dosavadní kariéry," řekla novinářům ještě před startem turnaje Nosková. "Můj tenis ale není teď úplně nejstabilnější, takže se budu hlavně soustředit na sebe. Když mi to půjde, tak to bude ještě lepší," doplnila.

Nosková patří k nejlepším českým tenistkám do osmnácti let. V žebříčku WTA jí patří v současnosti 185. místo. V sedmnácti letech je před ní jen Ruska Erika Andrejevová (171.). "Samozřejmě je pěkné to takhle slyšet, ale myslím, že to teď není úplně nejdůležitější. Většina z nás to chce dotáhnout ještě dál, takže na jakém místě teď nebo za pár dní jsme, není úplně nejdůležitější," řekla Nosková.

Proti Blinkovové vyhrála druhý letošní zápas na antuce. Předtím na akci ITF v Záhřebu prošla do druhého kola a následně podlehla v Praze na turnaji stejné kategorie krajance Nikole Bartůňkové.

"Vždycky jsem měla problémy s přechody mezi sezonami. Odjakživa mi to trvá trochu déle. Hlavně z toho nesmím dělat já a moje okolí ukvapené závěry," uvedla Nosková.

Přestože si před sezonou přála, že by se ráda probojovala do první stovky, nyní se chce soustředit hlavně na postupné cíle. "Bylo to jen číslo, neberu ho úplně vážně. Když budu vyhrávat, tak se budu automaticky žebříčkem posouvat," dodala Nosková.

Kvalifikace tenisového Roland Garros v Paříži:

Muži - 1. kolo:

Kolář (23-ČR) - Gaio (It.) 6:1, 7:6 (9:7).

Ženy - 1. kolo:

L. Fruhvirtová (ČR) - Kawová (25-Pol.) 6:0, 6:4, Nosková (ČR) - Blinkovová (11-Rus.) 6:3, 7:5.