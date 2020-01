Ústí nad Labem - Utkání hvězd Národní basketbalové ligy opět vyhrály "Mladé pušky". Výběr hráčů do 28 let díky koši Michala Mareše tři sekundy před koncem zvítězil 129:128 nad týmem "Mazáků". Nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen Šimon Puršl, který k výhře přispěl 25 body.

Úvodní tři čtvrtiny se hrály vyloženě v exhibičním tempu, ale v závěrečném dějství oba týmy výrazně přidaly. "Mladé pušky" do něj vstupovaly s náskokem jedenácti bodů, ale "Mazáci" v závěru otočili na 128:127. Poslední slovo patřilo mladíkům, o jejichž výhře tři sekundy před koncem rozhodl Mareš.

"Po pravdě jsem takovou koncovku nečekal. Ze začátku se hrálo jen pro zábavu, ale jakmile začalo o něco jít, tak se přitvrdilo. Mazáci nás začali presovat, tak jsme museli nastavit stejnou úroveň. Hlavně po time outu v poslední čtvrtině se začalo hodně bránit," uvedl Puršl, jehož tým navázal na výhru 136:135 z posledního Utkání hvězd v roce 2018.

V prvních třech čtvrtinách však hráči v ústecké hale poctivě bavili fanoušky fintami, kombinacemi a často také stříleli z místa ohodnoceného pěti body. V úvodu zápasu si exhibiční nádech utkání vzal za svůj hlavně nymburský pivot Zach Hankins, který předvedl několik efektních i efektivních smečí.

Po přestávce zaujal Lamb Autrey, který nejprve kombinoval s u hřiště sedícím Majkem Spiritem, ale slovenský rapper si přeci jen rozumí víc s mikrofonem než s míčem a střelou z tribuny neuspěl. Poté americká hvězda Děčína zahájila jeden z útoku "Mazáků" několika kotrmelci s míčem.

Zápas doprovázely tradiční dovednostní soutěže. Ve střelbě trojek vyhrál opavský Luděk Jurečka, který ve finále porazil 19:12 domácího Spencera Svejcara. "Jsem rád, že se to povedlo, kvůli tomu jsem přijel. V semifinále to ještě nebylo ono, protože jsem si zvykal na světla do očí. Ale pak už to bylo lepší," řekl Jurečka.

O poločasové přestávce byl na programu turnaj ve hře jeden na jednoho, v jehož dlouhém a vysilujícím finále si Ozren Pavlovič z Pardubic poradil 4:3 s Lubošem Kovářem ze Svitav. Chorvatský basketbalista si za vítězství odnesl odměnu 1000 eur (asi 25 tisíc korun). "O penězích to není, ale je to příjemný bonus," usmál se Pavlovič.

Finále smečařské soutěže jednoznačně ovládl Hankins. Americký pivot při prvním pokusu přeskočil nymburského spoluhráče Jaromíra Bohačíka a od čtveřice rozhodčích dostal plný počet 40 bodů. Druhý pokus, kdy si zkusil prohodit míč mezi nohama, už mu nevyšel podle přestav, ale přesto Joshe Newkirka z Ostravy porazil.

"Škoda, že se mi to nepovedlo. Smeč s prohozením míče mezi nohama je to nejlepší, co umím a také moje nejoblíbenější," řekl Hankins. "Ale už jsem byl unavený, míč trochu klouzal a před tím jsem si také trochu poranil ruku o obroučku," řekl 211 cm vysoký Hankins.

Utkání hvězd Národní basketbalové ligy v Ústí nad Labem:

Mladé pušky - Mazáci 129:128 (27:33, 66:60, 106:95)

Nejvíce bodů: Puršl 25, Hankins 18, Mareš, Farský oba 15 - Šiřina 20, Holsey 18, Autrey, Pomikálek oba 17.

Nejužitečnější hráč: Puršl (Svitavy).

Vítězové individuálních soutěží:

1x1: Pavlovič (Pardubice).

Smečování: Hankins (Nymburk).

Trojky: Jurečka (Opava).