Mladá žena na škole v Nashvillu zabila šest lidí, policie ji zastřelila

Nashville (USA) - Nejméně tři děti a tři dospělí přišli o život při střeleckém útoku na křesťanské škole v americkém městě Nashville, oznámila místní policie. Ze spáchání útoku podezírá mladou ženu, kterou na místě zastřelila, informují světové zpravodajské agentury. Policejní mluvčí Don Aaron uvedl, že útočnice byla ozbrojená dvěma poloautomatickými puškami a pistolí.

"V tuto chvíli nevíme, kdo to je," řekl mluvčí o údajné pachatelce, která se podle něj zdála být náctiletá. Podle listu The New York Times nebylo ihned jasné, zda měla dívka na danou školu nějakou vazbu.

Tři děti byly prohlášeny za mrtvé, když je dovezli se zraněními způsobenými střelnou zbraní do nemocnice Monroe Carell Jr. Children’s Hospital, uvedl dříve mluvčí John Howser. Policie pak oznámila smrt tří pracovníků školy.

Terčem útoku byla soukromá škola Covenant School, kam podle její webové stránky dochází asi 200 dětí od předškolního věku po šestý ročník. Policie informaci o "aktivním střelci" dostala krátce po desáté hodině ráno místního času (17:00 SELČ).

Dnešní incident je podle databáze listu The Washington Post (WP) druhou letošní střelbou na americké škole, při níž někdo přišel o život. Případů, při kterých střelci ohrožovali děti na školách, eviduje od začátku roku více než deset. Za uplynulý rok jich údajně bylo 46, což je podle deníku nejvyšší součet od roku 1999. WP do seznamu zahrnuje i incidenty, při kterých byly školy zasaženy, aniž by na ně střelci cílili.