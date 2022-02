Mladá Ústečanka se věnuje kožedělnictví, jeden z výrobků mířil až do Finska

Mladá Ústečanka Eliška Lüftnerová 23. února 2022 ve své dílně v Ústí nad Labem, kde vyrábí kožené obojky, klíčenky, vodítka či opasky. Při své práci uplatňuje tradiční řemeslné postupy a do každého výrobku promítá svůj vlastní styl.

Mladá Ústečanka Eliška Lüftnerová 23. února 2022 ve své dílně v Ústí nad Labem, kde vyrábí kožené obojky, klíčenky, vodítka či opasky. Při své práci uplatňuje tradiční řemeslné postupy a do každého výrobku promítá svůj vlastní styl. ČTK/Zavoral Libor

Ústí nad Labem - Jedno z tradičních řemesel si jako koníček a částečně také jako svou práci vybrala mladá Ústečanka Eliška Lüftnerová. Ve své malé dílně na Klíši opracovává kůži za použití starých řemeslných postupů. Pod jejíma rukama vznikají opasky, obaly na knihy, klíčenky, vyrobila ale i rámeček na svatební fotografii. Jedno z děl mířilo až do Finska, další na Slovensko a také na Moravu. "Oboru se většinou věnují silní muži, jsem jedna z mála," řekla dnes devětadvacetiletá kožedělnice ČTK.

Zpěvačka a asistentka v mateřské škole se k řemeslu dostala náhodou. Před devíti lety se přihlásila do talentové soutěže, kde tehdy uvedla, že by ráda ryla do kůže. "Tam mě slyšel v televizi pan Karel Poláček, zakladatel country skupiny Fešáci, který mě naučil základy. Učila jsem se také u mistra Jaroslava Ryšavého z České Kamenice," popsala své začátky řemeslnice vystupující pod značkou Koželiška.

Další poznatky sbírala z publikací z Ameriky, v dnešní době je však podle ní obtížné takovou literaturu sehnat kvůli klesajícímu zájmu o stará řemesla. Když si nakoupila raznice, hladítka a další nástroje na opracování kůže, nedovedla si podle svých slov představit, jakou si její ruční práce najde mezi zákazníky oblibu. "Zájem je veliký a ani jsem netušila, jak moc velký bude. Neznám nikoho z mladých, kdo by to dělal," uvedla Lüftnerová. Podle ní se nejvíc lidí ozývá před Vánoci, kdy chtějí koženým výrobkem obdarovat své blízké.

Všechny věci dělá Ústečanka na zakázku, ty složité s mnoha ornamenty, vznikají i 30 hodin. Kůži si musí nejprve nařezat do požadovaných rozměrů a poté materiál namočit, aby změkl. "Potom si mohu takhle razničkou začít vyťukávat do obrysu, aby vystoupil a byl víc plastický," vysvětlila řemeslnice, která hovězinu i sama barví a nakonec všechny výrobky zahlazuje, aby se netřepily.

Hovězí kůže, z níž Lüftnerová tvoří, pochází od soukromníka z Bohušovic nad Ohří na Litoměřicku. "Většinou, když jsou jatka, tak se kůže nevyhazuje, ale dává se lidem, kteří ji ošetřují a dál zpracovávají," podotkla. S ohledem na zvyšování cen, které se dotklo právě i kůže, před nedávnem musela i Lüftnerová o několik set korun za kus zdražit. "Ale snažím se spíš ceny přizpůsobit možnostem lidí," dodala kožedělnice.