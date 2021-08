Mladá pilotka se vydala na cestu kolem světa, chce pokořit rekord

Brusel - Devatenáctiletá Zara Rutherfordová se vydala na několikaměsíční výpravu, při níž bude usilovat o to, aby se stala nejmladší ženou na světě, která sama obletí v letadle zeměkouli. Během své dobrodružné cesty chce přeletět více než 52 zemí a dvakrát překonat rovník, píše server BBC News.

Rutherfordová odstartovala ve středu dopoledne z belgického města Kortrijk s půlhodinovým zpožděním, které zavinilo špatné počasí. Nejprve zamířila na letiště Popham v anglickém hrabství Hampshire, kam dorazila za zhruba hodinu a půl. Dále poletí přes Skotsko a Atlantický oceán na Island, do Grónska a do Kanady.

Následně se vypraví na jih - po východním pobřeží Spojených států do Jižní Ameriky a následně zase zpět - tentokrát po západním pobřeží kontinentu zamíří na Aljašku. Odtud se vydá do Ruska, východní a střední Asie, na Blízký východ a nakonec do Evropy. Celkem má v plánu 70 zastávek a 19 dní odpočinku, přičemž zpátky v Kortrijku chce být 4. listopadu.

Trasu zvolila tak, aby splňovala požadavky Guinnessovy knihy rekordů na "let kolem světa", píše BBC News. Současnou držitelkou rekordu je Američanka Shaesta Waizová, která tuto metu pokořila v roce 2017 ve svých třiceti letech. Nejmladším sólo pilotem, který absolvoval cestu kolem světa, se letos v červenci stal osmnáctiletý Brit Travis Ludlow.

Rutherfordová, která pochází z rodiny pilotů a létat se začala učit ve 14 letech, získala pilotní licenci v roce 2020. Za největší výzvy své cesty považuje přelety nad odlehlými místy jako je sever Ruska nebo Grónsko. "Nežije tam moc lidí, takže pokud by se něco pokazilo, ocitla bych se v docela nepříjemné situaci," konstatovala pilotka, která kvůli výpravě absolvovala mimo jiné i nácvik toho, jak se dostat z potopeného letounu, a školila se v údržbě svého letadla.

Ultralight Shark, se kterým se na cestu vydala, patří k nejrychlejším strojům své kategorie na světě. Dvoumístný jednomotorový letoun, který může letět rychlostí až 300 kilometrů v hodině, vyrábí firma Shark.Aero ve slovenské Senici a v českém Hodoníně. Ultralight má rozpětí necelých osm metrů a prázdný neváží ani 300 kilogramů.

Belgicko-britská letkyně doufá, že její cesta inspiruje více dívek a žen ke studiu a práci v technických oborech a vyvolá jejich zájem o letectví. Ona sama se chystá příští rok na univerzitu a sní o tom, že se jednou stane astronautkou.