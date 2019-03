Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi zdolali v 50. kole extraligy Zlín 3:1 a definitivně si zajistili účast v play off. Bruslařský klub bodoval s devátými Berany poprvé v sezoně a unikl jim na osmé pozici na rozdíl tří bodů. Zlín potřebuje k jistotě postupu do vyřazovací části získat z posledních dvou kol bod bez ohledu na výsledky Litvínova, s nímž mají Berani horší vzájemné zápasy.

V úvodu se hrálo bez větších šancí a domácí gólman Růžička i hostující Kašík si s pokusy z větší vzdálenosti bez problémů poradili. Zlínský gólman v páté minutě zlikvidoval Musilovu dorážku. Více ze hry získávala Mladá Boleslav a v polovině úvodní části po brejku vypálil z pravého kruhu Šťastný, Kašík však zasáhl lapačkou.

V 11. minutě pomohla Zlínu po Dlapově pokusu od modré čáry tyč. Zlín odolal při Gazdově vyloučení, ale v 18. minutě už se Bruslařský klub radoval. Pláňkovu přihrávku usměrnil za Kašíka Žejdl.

V úvodu druhého dějství mohli hosté vyrovnat. Po Okálově přihrávce ale u pravé tyče nezpracoval puk Šlahař a nestihl zakončit. V 25. minutě se radovali domácí, jenže předčasně. Skalický se totiž prosadil po Vondrkově přihrávce rukou, takže sudí Jeřábek s Lacinou gól neuznali.

Zlín se ubránil v oslabení po špatném střídání, v 37. minutě však už domácí zvýšili náskok. Do úniku se dostal Knotek a překonal Kašíka. Zlínští se ještě snažili reklamovat předchozí zákrok Šťastného na Okála. Hosté snížili 84 sekund před koncem druhé části, kdy při Musilově trestu nachytal z nulového úhlu Růžičku Honejsek.

Po půl minutě závěrečného dějství ale vrátil domácím dvoubrankový náskok kapitán Vondrka, který skóroval z dorážky po Knotkově pokusu. Při Šlahařově trestu Berani odolali. Mladá Boleslav si bezpečný náskok pozorně hlídala a nedávala šanci Zlínu pomýšlet na bod, který by mu také zajistil definitivně účast v předkole play off.

Největší šanci zvýšit měl v 52. minutě Žejdl. Zlínský kouč Robert Svoboda sáhl už více než tři minuty před koncem k power play, Růžička však při tlaku Beranů odolal.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Hrálo se o desítku, kam všichni chtějí. My máme se Zlínem negativní bilanci, třikrát jsme s ním prohráli. Víme, že hraje výborně a má výbornou formu, z posledních osmi zápasů sedm vyhrál. Jsme strašně rádi, že se nám podařilo vyhrát a do té desítky jsme se dostali, což je pro nás strašně důležité. Jenom jedna věc je pro mě na tom taková zarážející; že jsme nebyli schopní takové nasazení a výkon předvést i minulý zápas v Olomouci, kde jsme hráli opravdu špatně."

Robert Svoboda (Zlín): "Oba dva mančafty věděly, že hrají o jistotu předkola. Byl to dobrý zápas ve vysokém tempu. My jsme věděli, jaký hokej můžeme čekat od domácích. Výsledku napověděly dva momenty. Za stavu 1:0 pro domácí jsme měli brejk, Kulda nedal a hned z toho bylo 2:0. Pak se nám podařilo snížit. A vstup do třetí třetiny, který to utrhl na 3:1, byl rozhodující. Náš mančaft se snažil a měl víru, ale sil už je méně. Zápasů je moc a potýkáme se stejně jako všechny týmy s faktem, že hráčů není tolik. Taháme to na jedny a ty samé."

BK Mladá Boleslav - PSG Berani Zlín 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 18. Žejdl (Pláněk, D. Šťastný), 37. T. Knotek (Vondrka, Němeček), 41. Vondrka (T. Knotek) - 39. Honejsek (Šlahař, Valenta). Rozhodčí: Jeřábek, Lacina - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Diváci: 2437.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Pláněk, Bernad, Kovačevič, Kotvan, Kurka, Němeček, Dlapa - Vondrka, T. Knotek, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Zlín: Kašík - D. Nosek, Freibergs, Řezníček, Gazda, Ferenc, Valenta, Padrnos - Dufek, Herman, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Okál - L. Krejčík, P. Sedláček, E. Kulda - Werbik, Popelka, Václavek. Trenéři: R. Svoboda a Martin Hamrlík.