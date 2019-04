Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi porazili ve 30. kole první ligy Zlín 3:0. Středočeši vstřelili všechny branky v prvním poločase. Dvakrát se trefil Nikolaj Komličenko, který se stal s 24 zásahy suverénním králem střelců, třetí gól obstaral Tomáš Přikryl.

"Měl bych si užívat vítězství, ale nemůžu. Když jsem viděl tabulku, píchlo mě u srdce. Na Dukle jsme se připravili o šestku a to ve mně je, přestože dnešní výkon byl dobrý. Potvrdili jsme jarní nárůst formy," řekl na tiskové konferenci mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Zlín obsadil devátou příčku a ve stejné skupině vyzve Olomouc. "Kádr se (přes zimu) oslabil, ale dokázali jsme uhrát střední skupinu. Olomouc je hodně těžký soupeř, má výborné jaro. Hráči, kteří tam jsou, se trochu probudili, spadl z nich psychický tlak, že nebojovali o záchranu. Pro nás je důležité, jak se dají zdravotně do pátku do kupy naši zranění hráči," uvedl trenér Zlína Roman Pivarník.

Jeho tým zahrozil ve třetí minutě jako první. Kapitán Železník po Slaměnově rohovém kopu zamířil z první těsně vedle branky. V sedmé minutě o sobě dali vědět domácí. Přikrylův centr našel ve vápně Mešanoviče, jehož hlavičku gólman Rakovan pokryl.

Ve 14. minutě otevřeli Středočeši skóre. Mešanovič přihrál za zlínskou obranu na Komličenka a nejlepší ligový kanonýr se po přesné přízemní střele k tyči radoval z 23. gólu v sezoně. Mladá Boleslav byla nadále nebezpečnější, jenže Rakovan zneškodnil jak Mešanovičovu střelu, tak Komličenkův přímý kop z dálky.

V 39. minutě zastavil ve vápně hostující obránce Buchta nedovoleně Fulneka a z následné penalty přidal Komličenko druhou branku domácích. K vyrovnání rekordu Davida Lafaty v nejvyšší samostatné soutěži z ročníku 2011/2012 chybí třiadvacetiletému Rusovi už pouze jeden gól, a to bude mít k dispozici ještě minimálně dva zápasy nadstavby.

Středočeši dokázali, že se poučili z prvního vzájemného utkání sezony ve Zlíně, kde rovněž vedli 2:0, ale nakonec prohráli 2:3. Komličenko se totiž ve 43. minutě změnil v nahrávače a kapitán Přikryl po jeho přihrávce přízemní střelou k tyči zvýšil na 3:0.

Zlín si nedokázal poradit s útočnou dvojicí Komličenko - Mešanovič. "Když nastoupí tihle dva, je to síla. Oba mají nadstandardní kvalitu. Já je měl za úkol podporovat, dopředu mě to táhne. Vždycky to vyplyne ze situace," prohlásil Přikryl.

Po změně stran ubrala Mladá Boleslav z tempa a Rakovan mnoho práce neměl, stejně jako na druhé straně Šeda. V 77. minutě se hosté ocitli blízko snížení, když mladoboleslavský bek Hájek ve snaze zastavit zlínský centr hlavičkoval do vlastní tyče. Chvíli poté vystřelil Komličenko z přímého kopu těsně nad.

Mladá Boleslav zvítězila po třech utkáních a "Ševce" porazila po dvou porážkách. Zlín, který předchozí dva ligové souboje v Mladé Boleslavi vyhrál, nenavázal na triumf proti Slavii z minulého kola a prohrál pátý z posledních šesti duelů. Na hřišti soupeřů neskórovali Pivarníkovi svěřenci čtyřikrát po sobě.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Měl bych si užívat vítězství, ale nemůžu. Když jsem viděl tabulku, píchlo mě u srdce. Na Dukle jsme se připravili o šestku a to ve mně je, přestože dnešní výkon byl dobrý. Potvrdili jsme jarní nárůst formy. Jsem rád hlavně za první půli, hráli jsme v pohybu, kombinačně, vytvářeli jsme si spoustu situací a myslím, že to lidi bavilo. Dneska byl prostor i pro to, že jsme tam mohli vidět další hráče, Haška a mladého dorostence Provazníka. Čeká nás play off, na které se musíme důkladně připravit a máme ještě možnost napravit zaváhání na Dukle."

Roman Pivarník (trenér Zlína): "Největší rozdíl jsem viděl v útočné dvojici soupeře. Boleslav dokázala dát góly z brejkových situací přes střed hřiště, kde jsme nebyli schopní pohlídat si náběhy hráčů, a to rozhodlo. Kádr se oslabil, ale dokázali jsme uhrát střední skupinu. Olomouc je hodně těžký soupeř, má výborné jaro. Hráči, kteří tam jsou, se trochu probudili, spadl z nich psychický tlak, že nebojovali o záchranu. Pro nás je důležité, jak se dají zdravotně do pátku do kupy naši zranění hráči."

FK Mladá Boleslav - Fastav Zlín 3:0 (3:0)

Branka: 14. a 40. z pen. Komličenko, 43. Přikryl. Rozhodčí: Machálek - Caletka, Šimáček. Bez karet. Diváci: 1707.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Šeda - Klíma (35. Hašek), Jugas, Hájek, Fulnek - Wiesner, Hubínek, Bucha (69. Mašek), Přikryl - Komličenko, Mešanovič (78. Provazník). Trenér: Weber.

Zlín: Rakovan - Holík, Hnaníček (46. Bačo), Buchta, Gajič, Nečas - Slaměna, Hlinka, Jiráček - Železník (70. Cedidla), Jakubov. Trenér: Pivarník.