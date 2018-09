Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 5. kole extraligy Spartu 3:1 a po úvodních třech duelech bez bodu podruhé za sebou uspěli. Středočeši navázali na nedělní výhru na ledě mistrovské Komety Brno 2:0. Třemi body za gól a dvě asistence se proti Pražanům zaskvěl útočník Jakub Klepiš. Sparta v šestém utkání v sezoně teprve podruhé nebodovala.

Domácím patřil tradičně tlak v úvodu utkání, který byl umocněný přesilovou hrou, ale Sparta odolala. O dost nebezpečnější byla první početní výhoda hostů v polovině první třetiny, ale dva nebezpečné pokusy Gregorce brankář Krošelj pokryl. V další přesilovce Pražanů pálil nebezpečně z mezikruží Pavelka, ale slovinský brankář Mladé Boleslavi zasáhl lapačkou.

Pořádně hektický byl úvod druhé části. V úvodu přesilovky při vyloučení kapitána Mladé Boleslavi Hanzlíka trefil Gregorc tyčku, hned po zisku puku ujížděl hostující obraně Skalický, ale jeden z vracejících se obránců jej dokázal vyrušit při zakončení. Nakonec ale pokračující početní výhoda skončila gólem Sparty. Formanovu střelu ještě dokázal Krošelj betonem vyrazit, ale volný Kumstát otevřel skóre zápasu.

Do dvoubrankového vedení mohl hosty poslat Pech, ale domácí brankář mu gól doslova ukradl skvělým zákrokem na brankové čáře. Na druhé straně byl nejblíže ke vstřelení gólu Klepiš, ale odkrytou branku minul. Domácí se dočkali vyrovnání 39 sekund před koncem druhé třetiny, kdy při Blainově trestu z pozice za pravým kruhem překonal Machovského obránce Bernarda.

A jak Mladá Boleslav druhou třetinu skončila, tak začala tu třetí. Klepiš našel přes šířku útočného pásma Orsavu a ten propálil sparťanského gólmana podruhé. Velkou šanci na vyrovnání měl přesně čtyři minuty před koncem Buchtele, ale v ideální pozici mířil pouze do výstroje domácího gólmana.

Potom hledal Kudrna na zadní tyči Říčku, ale ten na puk nedosáhl. Dvě minuty před koncem pak sáhli sparťané ke hře bez brankáře a 14 vteřin před koncem do prázdné branky pečetil výsledek Klepiš.

Hlasy trenérů po utkání:

Vladimír Čermák (Mladá Boleslav): "Byl to vyrovnaný zápas a zajímavý pro diváky. Chtěli jsme navázat na výhru v Brně, aby si někdo nemohl myslet, že to byla náhoda. Od našich hráčů to byl obětavý výkon, dobře jsme si plnili úkoly a výhru jsme si zasloužili. Teď se nám bude lépe pracovat a věřím, že se ještě více zvedneme."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Bohužel jsme sehráli podobný zápas jako proti Hradci. Hrálo se vyrovnané utkání, dostali jsme se do vedení, ale trošičku jsme sundali nohu z plynu a Boleslav má natolik zkušené hráče, kteří si počkali na naše chyby a v podstatě během minuty převrátili celý zápas. Musíme si zanalyzovat, proč nám to teď nelepí. Možná uděláme nějaké změny v sestavě, máme hodně zdravých hráčů, takže chceme udělat nějakou rotaci. V neděli budeme mít pátý zápas v deseti dnech a možná se v některých situacích projevila únava. Máme zatím produktivní obránce, ale celý útok musíme zvednout."

BK Mladá Boleslav - HC Sparta Praha 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 40. Bernad (Vondrka, Klepiš, 41. Orsava (Klepiš, Žejdl), 60. Klepiš - 23. Kumstát (Forman, Kalina). Rozhodčí: Hribik, Lacina - Lučan, J. Ondráček. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 3679.

Mladá Boleslav: Krošelj - Bernad, Jan Hanzlík, Pláněk, Němeček, Kotvan, Dlapa - Klepiš, Žejdl, Orsava - Vondrka, Skalický, Pacovský - D. Šťastný, P. Musil, M. Látal - M. Procházka, Najman, L. Pabiška. Trenéři: Kýhos, V. Čermák a Žabka.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, Košťálek, Gregorc, Delisle, Piskáček, T. Pavelka - Forman, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Klimek, Buchtele - Jarůšek, P. Vrána, Říčka - Černoch, Sill, Smejkal. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.