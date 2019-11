Mladá Boleslav zdolala Plzeň, v prodloužení rozhodl Zohorna

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v 19. kole extraligy doma Plzeň 4:3 v prodloužení a zabrali po dvou prohrách za sebou. V čase 62:34 rozhodl v přesilové hře čtyř proti třem tečí Radim Zohorna. Západočeši podlehli poprvé po čtyřech výhrách.

Plzeň zahájila zápas náporem a byla odměněna po necelých čtyřech minutách hry. Kantner projel přes polovinu hřiště, po střele ještě stihl dojet puk za brankou a vrátit ho do chumlu před Krošeljem, až záhadným způsobem skončil za jeho zády.

O tři minuty později se sám na levém kruhu ocitl Zbořil a díky jeho přesné trefě do horního rohu bylo vyrovnáno 1:1. Ze stejného prostoru přišla i druhá branka domácích, když se o deset minut později prosadil po Bičevskisově přiťuknutí Hrbas.

V polovině druhé třetiny mohl v závěru přesilové hry navýšit boleslavský náskok Skalický, ale v dobré pozici trefil jenom brankáře Frodla. Udeřilo však na druhé straně. Důrazný Kracík obral u mantinelu o puk Ševce, kotouč se dostal před branku k nekrytému Gulašovi, který si pohodlně potáhl Krošelje a připsal si druhý bod v zápase.

Dvacet vteřin před koncem druhé části byl v hlavní roli opět nejlepší střelec soutěže, který projel přes polovinu hřiště, v útočné třetině udělal piruetu a poslal Plzeň do vedení. Ani to ale ještě nebylo všechno. O deset vteřin později vrátil stav na remízu dělovkou od modré čáry Bernad.

Pět minut před koncem třetí třetiny se na Frodla vyřítil osamocený Skalický, ale zakončení po blafáku poslal mimo branku. A jelikož se neprosadil ani nikdo jiný, muselo se prodlužovat. V nastavení dostal dvouminutový trest hostující Vráblík a následnou přesilovku využil tečí Klepišovy střely Zohorna. Rozhodující situaci muselo ještě potvrdit video.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Zápas se nám líbil, tahali jsme po celou dobu za delší konec, hráli jsme většinou v útočném pásmu, ale nebyli jsme tolik produktivní jako Plzeň. Bod pro každého byl po šedesáti minutých spravedlivý, ten druhý jsme si víc zasloužili my."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Věděli jsme, do čeho jdeme. Boleslav hraje dobře, nahoře v tabulce, agresivní bruslivý hokej. A my jsme se s tím dnes nepopasovali. Celý zápas jsme tahali za kratší konec. Mrzí nás třetí inkasovaný gól, kdy jsme se dostali do vedení, ale hned nezblokujeme střelu a inkasujeme. Dnešní zápas se nám z hlediska hokeje moc nepovedl, proto ale musíme říct, že bod z Boleslavi je pro nás cenný. I přesto, že to nešlo hokejově, tak se o výsledek alespoň hráči porvali."

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 7. A. Zbořil (Skalický), 17. Hrbas (Bičevskis, R. Zohorna), 40. Bernad (Fillman, Klepiš), 63. R. Zohorna (Klepiš, Ševc) - 4. V. Němec (Kantner, Gulaš), 32. Gulaš, 40. Gulaš. Rozhodčí: Hejduk, Micka - Pešek, Malý. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 3288.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman - Klepiš, Žejdl, D. Šťastný - Vondrka, A. Zbořil, Skalický - J. Stránský, Bičevskis, R. Zohorna - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.

Plzeň: D. Frodl - Moravčík, Vráblík, M. Houdek, Čerešňák, Budík, L. Kaňák, T. Voráček - Gulaš, Kracík, Malát - Pour, V. Němec, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Rob, Roman Vlach, Vracovský. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.