Mladá Boleslav zdolala Plzeň 2:1 a zabrala po čtyřech prohrách

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi zdolali v 19. kole extraligy doma Plzeň 2:1 a dočkali se úspěchu poprvé po sérii čtyř porážek. Rozhodl o tom v 57. minutě útočník Pavel Kousal. Plzeň si připsala teprve třetí prohru z posledních jedenácti duelů. Ve slušně hraném utkání udělili rozhodčí Robin Šír a Tomáš Horák pouze jeden menší trest.

Domácí odvraceli pátou porážku v řadě, což pod současnými trenéry Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou ještě nikdy řešit nemuseli. Oba celky v první třetině hodně bruslily, ale šancí bylo v Mladé Boleslavi k vidění pomálu. Domácí nejvíc zahrozili při ztečovaném Kotalově nahození a při přečíslení, které zakončil nepřesnou přihrávkou na Jánošíka Fořt. Hosté Růžičku v domácí brance prakticky neohrozili, a to ani při početní výhodě během vyloučení Kelemena.

To, co nestihly oba celky za prvních dvacet minut třetiny první, se povedlo domácímu kapitánovi Ševcovi za 27 vteřin té druhé. Skóre otevřel nahozeným pukem od modré čáry, který doplachtil až za Svobodova záda. O chvíli později se zjevil před plzeňským gólmanem volný Kousal, ale blafák nedotáhl do zdárného konce. Pak se v dobré šanci ocitl ještě Kousalův parťák z lajny Najman, ale v dobré pozici trefil jenom brankáře.

Třetí třetina se hrála v rychlém tempu téměř bez přerušení. Strhující pasáž hry přišla v 54. minutě, kdy nejprve Ševc mohl přidat svůj druhý gól v zápase, ale nastřelil pouze tyčku. V podstatě z protiútoku se dostal do zakončení Kantner a přesnou střelou vyrovnal na 1:1. Mladá Boleslav si vzala vedení zpět tři a půl minuty před koncem, kdy se podruhé v zápase řítil na Svobodu Pavel Kousal a tentokrát svůj blafák provedl parádně.

Hlasy trenérů po utkání: Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili dobře a v první třetině jsme měli více ze hry, ale bohužel nám tam žádný gól nepadl. Ve druhé třetině to bylo naopak, tam Plzeň tahala za delší konec. Nám se ale povedl aspoň vstup do té třetiny, kdy jsme dali gól. Ve třetí třetině to bylo vyrovnané. Měli jsme šanci, trefili jsme tyčku a hned z protiútoku jsme inkasovali. Nakonec jsme rádi, že jsme to bojovností urvali na svoji stranu. Proti těžkému soupeři jsme rádi za tři body.“ Miloš Říha mladší (Plzeň): "Nejsme spokojení. Myslím, že jsme body dnes ztratili zbytečně. Přehrávali jsme situace. Sice jsme byli v držení kotouče, ale na to se hokej nehraje. S výkonem nejsme spokojení, útok jsme prakticky neměli a tím pádem jsme si nezasloužili bodovat. Sice jsme si vybojovali gól na 1:1, ale pak jsme odehráli další čtyři střídání prakticky vestoje a domácí nás zaslouženě potrestali. V závěru jsme ještě něco měli, ale to je prostě málo. Málo soubojů, málo přímočarosti z naší strany."

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. Ševc, 57. P. Kousal (O. Najman) - 54. Kantner (Bulíř, V. Lang). Rozhodčí: Šír, Horák – Ganger, Klouček. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 2158.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Pýcha, Pláněk, D. Moravec, Šidlík, Jánošík, Bernad - Kelemen, Fořt, A. Raška - Dufek, Claireaux, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Lunter - J. Stránský, Bičevskis, Grim. Trenéři: R. Rulík a Patera.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, V. Lang - P. Musil, Mertl, Dzierkals - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - F. Suchý, Kodýtek, Kantner - V. Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a Říha ml.