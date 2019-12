Mladá Boleslav zdolala Karlovy Vary 4:2 a zůstává třetí

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 24. kole extraligy nad Karlovými Vary 4:2 a díky třetí výhře za sebou zůstávají na třetím místě o skóre za druhým Třincem. Energie potřetí za sebou prohrála a má na kontě z posledních osmi duelů jen dvě vítězství.

První třetina patřila domácímu celku. Hosté se sice dostali do tlaku v úvodní přesilové hře, ale brankář Krošelj nemusel řešit žádný větší problém. Mladá Boleslav pak dvakrát skórovala po rychlém úniku. Do toho prvního vyslal v deváté minutě Stránský Zohornu, který bekhendem otevřel skóre. O tři minuty později projel celé kluziště Skalický a puk si ve snaze o vypíchnutí srazil do vlastní branky karlovarský obránce Eminger a bylo to 2:0.

Domácí nevyužili některé další slibné příležitosti, a tak přišel trest na druhé straně, když na rozdíl jediného gólu snížil na brankovišti důrazný Raška. Karlovarští však nevydrželi na kontakt dlouho. Hned z dalšího útoku totiž vrátil domácím dvoubrankové vedení Zbořil, který využil skvělé přihrávky Skalického zpoza branky.

Další zajímavé věci se udály ve 45. minutě. Nejprve dostal trest do konce utkání po kontaktu s čárovým rozhodčím hostující kapitán Václav Skuhravý, aby následně snížil na 2:3 překvapivou střelou od zadního mantinelu Flek.

V polovině třetí fauloval Ševc Poláka, který ale trestné střílení neproměnil. Brankář Krošelj zasáhl levým betonem. Karlovy Vary přibrzdilo v závěrečném tlaku vyloučení, v němž využil přesilovou hru slovenský útočník Lunter, který v dresu Mladé Boleslavi i v české extralize nastoupil vůbec poprvé.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "V první třetině jsme byli s naší hrou spokojení, ale do druhé jsme bohužel nastoupili s tím, že Vary v klidu přejedeme a přestali jsme hrát poctivý hokej. Vary nás pak zatlačily, byly lepší a daly i kontaktní gól. Důležité bylo, že jsme hned odskočili na 3:1. Potom jsme mohli zápas zlomit definitivně dalším gólem, ale ten jsme nepřidali, naopak jsme inkasovali nešťastný gól. Opět nás pak podržel brankář, když chytil i penaltu. Nakonec jsme rozhodli v přesilovce."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Věděli jsme, že Boleslav je ve formě a to se ukázalo v první třetině. Boleslav nás zatlačila, dostala nás pod tlak a ze dvou brejků jsme inkasovali dva zbytečné góly. Domácí se tím dostali do ještě většího klidu. Ve druhé třetině se náš výkon zlepšil, vypracovali jsme si několik příležitostí a vstřelili i kontaktní gól. Bohužel jsme velmi brzo znovu inkasovali a hra se zase uklidnila. Do konce zápasu jsme se snažili, dokázali jsme se dostat na kontakt, měli jsme trestné střílení, ale pak už jsme neměli dost sil ani štěstí na obrat. Domácí zaslouženě brali tři body."

BK Mladá Boleslav - HC Energie Karlovy Vary 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. R. Zohorna (J. Stránský), 12. Skalický, 29. A. Zbořil (Skalický, Vondrka), 58. Lunter (O. Najman, P. Kousal) - 28. Raška (Černoch, T. Rachůnek), 46. Flek. Rozhodčí: Jeřábek, Lacina - Lučan, Rampír. Vyloučení: 3:4, navíc Skuhravý (Karlovy Vary) do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 2897.:

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Hrbas, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Kurka - D. Šťastný, Cienciala, Klepiš - Vondrka, A. Zbořil, Skalický - J. Stránský, Jeglič, R. Zohorna - P. Kousal, O. Najman, Lunter. Trenéři: Rulík a Patera.

Karlovy Vary: F. Novotný - Stříteský, Šenkeřík, Graňák, Plutnar, M. Rohan, Eminger, D. Mikyska - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - Kohout, Raška, Černoch - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.