Mladá Boleslav začne doma se Šymkentem boj o Evropskou ligu

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi začnou ve čtvrtek boj o první postup do hlavní fáze Evropské ligy po 12 letech. V úvodním duelu 2. předkola přivítají kazašský celek Ordabasy Šymkent. Utkání začne v 19 hodin, odveta se hraje o týden později.

Středočeši se v základní skupině soutěže, tehdy ještě zvané Pohár UEFA, představili na podzim 2006 a 2007. Od té doby šestkrát po sobě vypadli v předkole.

Mladá Boleslav v neděli prohrála v lize 0:3 s Bohemians 1905. Neúspěch trenérovi Jozefu Weberovi zkomplikoval představu o základní jedenáctce proti Šymkentu. "To si pište, že budu mít zamotanou hlavu. Nejen z pohledu toho, že jsme viděli našeho soupeře, který hraje v jiném rozestavení než Bohemka. Bez ohledu na výsledek s Bohemkou jsem měl v hlavě jinou sestavu, teď možná bude změn ještě víc," řekl novinářům Weber.

"Musíme zlepšit úplně všechno od nasazení, bojovnosti, celkové práce. Hlavně jsme ustoupili od toho, co nám říkal trenér a z toho důvodu (zápas proti Bohemians) vypadal tak, jak vypadal," uvedl záložník Michla Hubínek.

Mladá Boleslav se v evropských pohárech střetne s kazašským týmem poprvé. Šymkent zase čeká soutěžní premiéra s českým celkem. Zatímco Středočeši zvládli 2. předkolo Evropské ligy ve třech ze čtyř případů, pro Šymkent jde o maximum. Díky výhrám 1:0 a 2:0 nad gruzínským Torpedem Kutaisi v 1. předkole postoupil do další fáze po sedmi letech a teprve podruhé v historii.

Šymkent skončil v uplynulé sezoně v domácí soutěži čtvrtý a stejná pozice mu po 19 zápasech náleží i v aktuálním ročníku s pětibodovou ztrátou na vedoucí Tobol.

Mezi opory Ordabasy patří brankář Dmitrij Nepogodov, obránce Pablo Fontanello, záložník Abdoulaye Diakate a útočník Joao Paulo. Za Šymkent hraje i bosenský záložník Mirzad Mehanovič, který v minulosti působil v Mladé Boleslavi a do Kazachstánu zamířil ze Zlína. V české nejvyšší soutěži vstřelil ve 54 zápasech 11 branek.

"Na Mladou Boleslav mám dobré vzpomínky. Takticky a fyzicky jde o dobrý tým, ale i my jsme ukázali sílu. Nebude to jednoduché, ale postup do třetího předkola je možný," citoval klubový web šestadvacetiletého Mehanoviče, který v odvetě na hřišti Torpeda vstřelil vítězný gól.

Ve 3. předkole čeká vítěze lepší z dvojice Alaškert - FCSB.

Statistické údaje před utkáním FK Mladá Boleslav - Ordabasy Šymkent: Výkop: čtvrtek 25. července, 19:00 (ČT sport). Rozhodčí: Cinkjevič - Maljutin, Romanov (všichni Běl.). Bilance: ČR - Kazachstán 12 5-4-3 16:11. 2003/04 UEFA: Žižkov - Ženis Astana 3:0, 3:1, 2007/08 Intertoto: Tobol Kostanaj - Liberec 1:1, 2:0, 2012/13 LM: Liberec - Karaganda 1:0, 1:1 po prodl., 2017/18 EL: FC Astana - Slavia 1:1, 1:0, 2018/19 EL: Olomouc - Kajrat Almaty 2:0, 2:1, 2018/19 EL: Jablonec - FC Astana 1:1, 1:2. M. Boleslav v Evropě: LM/PMEZ 4 1-2-1 8:9 EL/UEFA 30 12-4-14 37:38 Celkem 34 13-6-15 45:47 Šymkent v Evropě EL/UEFA 12 3-5-4 11:14 Celkem 12 3-5-4 11:14 Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Fulnek, Takács, Pudil, Túlio - Wiesner, Matějovský, Hubínek, Bucha - Komličenko, Mešanovič. Šymkent: Nepogodov - Dosmagambetov, Malij, Fontanello, Jerlanov, Bystrov - Mahlangu, Diakhate, Kovalčuk - Paulo, Šetkin. Absence: Jakub Klíma (rekonvalescence), Wágner, Ewerton (oba nejistý start) - nikdo. Zajímavosti: - M. Boleslav se poprvé v evropských pohárech střetne s kazašským týmem, Šymkent zase čeká soutěžní premiéra s českým celkem - M. Boleslav bojuje v předkole EL po 2 letech - M. Boleslav si základní část soutěže ještě pod názvem Pohár UEFA zahrála v sezonách 2006/2007 a 2007/2008, od té doby 6x za sebou vypadla v předkole - M. Boleslav přešla přes 2. předkolo EL ve 3 ze 4 případů - M. Boleslav si zajistila účast ve 2. předkole díky vítězství ve skupině o Evropu a triumfem v kvalifikačním duelu nad Baníkem Ostrava - M. Boleslav má za sebou 2 ligové zápasy, Karvinou doma porazila 1:0 a s Bohemians prohrála 0:3 - Šymkent v 1. předkole porazil gruzínský tým Torpedo Kutaisi 1:0 a 2:0 a po 7 letech teprve podruhé v klubových dějinách postoupil do 2. předkola EL, které je jeho maximem - Šymkent před dvojzápasem s Kutaisi nevyhrál v předkole EL 8x po sobě - Šymkent v posledních 3 ze 4 zápasů předkola EL neinkasoval - Šymkent v uplynulé sezoně skončil v domácí soutěži čtvrtý - Šymkent prohrál poslední soutěžní zápas, předtím však 4x po sobě neprohrál - v Šymkentu v minulosti působili Češi Pavel Černý a Ondřej Kúdela, který hrál i za M. Boleslav - Šymkentu po 19 zápasech ligové sezony náleží čtvrtá pozice se ztrátou 5 bodů na vedoucí Tobol - největším úspěchem Šymkentu je vítězství v domácím poháru v roce 2011 - záložník Mehanovič (Šymkent) působil v minulosti v M. Boleslavi a do Šymkentu přestoupil ze Zlína - vítěze čeká ve 3. předkole lepší z dvojice Alaškert a FCSB