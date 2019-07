Mladá Boleslav začne doma se Šymkentem boj o Evropskou ligu

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi začnou ve čtvrtek boj o první postup do hlavní fáze Evropské ligy po 12 letech. V úvodním duelu 2. předkola přivítají kazašský celek Ordabasy Šymkent. Utkání začne v 19 hodin, odveta se hraje o týden později.

Středočeši se v základní skupině soutěže, tehdy ještě zvané Pohár UEFA, představili na podzim 2006 a 2007. Od té doby šestkrát po sobě vypadli v předkole.

Mladá Boleslav v neděli prohrála v lize 0:3 s Bohemians 1905. Neúspěch trenérovi Jozefu Weberovi zkomplikoval představu o základní jedenáctce proti Šymkentu. "To si pište, že budu mít zamotanou hlavu. Nejen z pohledu toho, že jsme viděli našeho soupeře, který hraje v jiném rozestavení než Bohemka. Bez ohledu na výsledek s Bohemkou jsem měl v hlavě jinou sestavu, teď možná bude změn ještě víc," řekl novinářům Weber.

"Musíme zlepšit úplně všechno od nasazení, bojovnosti, celkové práce. Hlavně jsme ustoupili od toho, co nám říkal trenér a z toho důvodu (zápas proti Bohemians) vypadal tak, jak vypadal," uvedl záložník Michla Hubínek.

Mladá Boleslav se v evropských pohárech střetne s kazašským týmem poprvé. Šymkent zase čeká soutěžní premiéra s českým celkem. Zatímco Středočeši zvládli 2. předkolo Evropské ligy ve třech ze čtyř případů, pro Šymkent jde o maximum. Díky výhrám 1:0 a 2:0 nad gruzínským Torpedem Kutaisi v 1. předkole postoupil do další fáze po sedmi letech a teprve podruhé v historii.

Šymkent skončil v uplynulé sezoně v domácí soutěži čtvrtý a stejná pozice mu po 19 zápasech náleží i v aktuálním ročníku s pětibodovou ztrátou na vedoucí Tobol.

Mezi opory Ordabasy patří brankář Dmitrij Nepogodov, obránce Pablo Fontanello, záložník Abdoulaye Diakate a útočník Joao Paulo. Za Šymkent hraje i bosenský záložník Mirzad Mehanovič, který v minulosti působil v Mladé Boleslavi a do Kazachstánu zamířil ze Zlína. V české nejvyšší soutěži vstřelil ve 54 zápasech 11 branek.

"Na Mladou Boleslav mám dobré vzpomínky. Takticky a fyzicky jde o dobrý tým, ale i my jsme ukázali sílu. Nebude to jednoduché, ale postup do třetího předkola je možný," citoval klubový web šestadvacetiletého Mehanoviče, který v odvetě na hřišti Torpeda vstřelil vítězný gól.

Ve 3. předkole čeká vítěze lepší z dvojice Alaškert - FCSB.

Trenér Weber hráče nabádal, aby Šymkent nepodcenili

Po dvou letech se fotbalisté Mladé Boleslavi představí ve 2. předkole Evropské ligy. Ve čtvrtek doma rozehrají úvodní zápas proti Ordabasy Šymkent. Trenér Jozef Weber vnímá aktuálně čtvrtý celek kazašské ligy jako velice kvalitního protivníka, kterého by Středočeši v žádném případě neměli podcenit.

"Moc se na to těšíme. Přípravu jsme nepodcenili. Přiznám se, že jsem se byl podívat na první utkání (v Kazachstánu). Viděli jsme několik utkání Ordabasy v televizi, asi tři ligové. U nás to asi nepadne na úrodnou půdu, ale soupeř je kvalitní. Zrovna jsem viděl utkání Astany s Ordabasy, podle mě ta úroveň utkání byla velmi dobrá, nemyslím si, že by byla horší než v naší lize," řekl na tiskové konferenci Weber.

"Určitě z toho soupeře máme respekt, soupeř je to kvalitní a má tam kvalitní zahraniční hráče. Doufám, že mi to Puďa (Daniel Pudil) potvrdí, že jsem se snažil hráče přesvědčit, že v nikom z nás by nemělo být ani procento toho, že bychom měli někoho podcenit, a tohohle soupeře už určitě ne," uvedl osmačtyřicetiletý kouč.

Na hře Šymkentu ho upoutalo několik aspektů. "Zaujala mě obranná trojka. Hrají v trochu jiném rozestavení, na tři pět beků podle vývoje utkání. Všichni tři stopeři jsou velice dobří. Myslím, že tam je jeden reprezentant (Erlanov), výborný je středový argentinský hráč (Fontanello), nebezpeční jsou vepředu. Jak brazilský hráč (Paulo), tak myslím, že tam je domácí reprezentant (Ščjetkin). V tomhle jsou opravdu silní," prohlásil Weber.

"Střídají čtyři pět cizinců plus pět domácích hráčů, mají to dobře promixované. Co jsme měli možnost konzultovat s hráči, kteří tam před nějakou dobu působili, například Pavel Černý, tak mužstvo výrazně posílilo. Nechtěl bych tady házet alibi, ale opravdu mají kvalitní hráče. Nakonec jsme se s Danem a Márou (Matějovským) o tom bavili a sami byli překvapení kvalitou těch hráčů," konstatoval bývalý trenér Bohemians 1905 a Karviné.

V Šymkentu působí i bosenský záložník Mirzad Mehanovič, který v minulosti hrál za Středočechy a v české nejvyšší soutěži odehrál 54 duelů, v nichž vstřelil 11 branek. "Ptal jsem se Murise Mešanoviče, který pochází ze stejné země, takže v nějakém kontaktu byli, už když bylo losování. Vím, že mezi nimi probíhalo nějaké hecování. Nakonec Murzin chviličku působil v Boleslavi jako dorostenec, takže asi má o motivaci postaráno," řekl Weber.

Své svěřence motivoval i tím, že díky boji v evropských pohárech mají velkou šanci se mediálně zviditelnit. "Pro většinu hráčů to bude pohárová premiéra. Je potřeba v nich probudit pohárovou touhu, abychom se někam posunuli. V médiích se o nás - a to nemyslím nijak špatně - moc nepsalo, a to oprávněně. Média víc zajímá Plzeň, Slavia, Sparta," prohlásil Weber.

"Klukům jsem říkal, že i pro nás to je šance, abychom se trochu zviditelnili. Ten pohár je opravdu nadstavba a uděláme všechno pro to, abychom v Evropě byli úspěšní," dodal.

Statistické údaje před utkáním FK Mladá Boleslav - Ordabasy Šymkent: Výkop: čtvrtek 25. července, 19:00 (ČT sport). Rozhodčí: Cinkjevič - Maljutin, Romanov (všichni Běl.). Bilance: ČR - Kazachstán 12 5-4-3 16:11. 2003/04 UEFA: Žižkov - Ženis Astana 3:0, 3:1, 2007/08 Intertoto: Tobol Kostanaj - Liberec 1:1, 2:0, 2012/13 LM: Liberec - Karaganda 1:0, 1:1 po prodl., 2017/18 EL: FC Astana - Slavia 1:1, 1:0, 2018/19 EL: Olomouc - Kajrat Almaty 2:0, 2:1, 2018/19 EL: Jablonec - FC Astana 1:1, 1:2. M. Boleslav v Evropě: LM/PMEZ 4 1-2-1 8:9 EL/UEFA 30 12-4-14 37:38 Celkem 34 13-6-15 45:47 Šymkent v Evropě EL/UEFA 12 3-5-4 11:14 Celkem 12 3-5-4 11:14 Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Šeda - Fulnek, Takács, Pudil, Túlio - Wiesner, Matějovský, Hubínek, Bucha - Komličenko, Mešanovič. Šymkent: Nepogodov - Dosmagambetov, Malij, Fontanello, Jerlanov, Bystrov - Mahlangu, Diakhate, Kovalčuk - Paulo, Šetkin. Absence: Jakub Klíma (rekonvalescence), Wágner, Ewerton (oba nejistý start) - nikdo. Zajímavosti: - M. Boleslav se poprvé v evropských pohárech střetne s kazašským týmem, Šymkent zase čeká soutěžní premiéra s českým celkem - M. Boleslav bojuje v předkole EL po 2 letech - M. Boleslav si základní část soutěže ještě pod názvem Pohár UEFA zahrála v sezonách 2006/2007 a 2007/2008, od té doby 6x za sebou vypadla v předkole - M. Boleslav přešla přes 2. předkolo EL ve 3 ze 4 případů - M. Boleslav si zajistila účast ve 2. předkole díky vítězství ve skupině o Evropu a triumfem v kvalifikačním duelu nad Baníkem Ostrava - M. Boleslav má za sebou 2 ligové zápasy, Karvinou doma porazila 1:0 a s Bohemians prohrála 0:3 - Šymkent v 1. předkole porazil gruzínský tým Torpedo Kutaisi 1:0 a 2:0 a po 7 letech teprve podruhé v klubových dějinách postoupil do 2. předkola EL, které je jeho maximem - Šymkent před dvojzápasem s Kutaisi nevyhrál v předkole EL 8x po sobě - Šymkent v posledních 3 ze 4 zápasů předkola EL neinkasoval - Šymkent v uplynulé sezoně skončil v domácí soutěži čtvrtý - Šymkent prohrál poslední soutěžní zápas, předtím však 4x po sobě neprohrál - v Šymkentu v minulosti působili Češi Pavel Černý a Ondřej Kúdela, který hrál i za M. Boleslav - Šymkentu po 19 zápasech ligové sezony náleží čtvrtá pozice se ztrátou 5 bodů na vedoucí Tobol - největším úspěchem Šymkentu je vítězství v domácím poháru v roce 2011 - záložník Mehanovič (Šymkent) působil v minulosti v M. Boleslavi a do Šymkentu přestoupil ze Zlína - vítěze čeká ve 3. předkole lepší z dvojice Alaškert a FCSB