Mladá Boleslav vyzve v ligové předehrávce Olomouc

Mladá Boleslav - Páteční předehrávka mezi Mladou Boleslavi a Olomoucí otevře program 17. kola první fotbalové ligy. Středočeši, kterým patří první nesestupové místo, nevyhráli osm kol za sebou a trenér Karel Jarolím po návratu na jejich střídačku stále čeká na první triumf v soutěži. Naopak sedmá Sigma minule zvítězila po sedmi kolech a bude chtít potvrdit, že se jí proti Boleslavi v poslední době daří.

Mladá Boleslav ve dvou zápasech jarní části sezony remizovala doma s Brnem 1:1 a na Spartě prohrála 0:1. Středočeši mají na 15. místě deset bodů stejně jako Brno a Příbram, které jsou na prvních dvou sestupových pozicích.

"Zápas na Spartě může být odrazovým můstkem. Samozřejmě pro psychiku by bylo lepší, kdybychom uhráli výsledek s bodovým ziskem. I tak si myslím, že je to signál, že jdeme po správné cestě. Musíme to ale přetavit ve vítězství. Očekávám, že letošní herní zlepšení, patrné ve dvou odehraných ligových mistrácích, se konečně na třetí pokus už projeví i výsledkově," řekl Jarolím.

Olomouc na úvod jara prohrála na Slavii 1:3, v minulém kole ale porazila poslední Opavu 4:1. S Mladou Boleslaví neprohrála v pěti z posledních šesti vzájemných zápasů v lize a na jejím hřišti zvítězila třikrát po sobě.

"Boleslav hrála na Spartě velice ofenzivně a herně vypadala solidně. Čeká nás bojovný a důrazný soupeř. Je pro něj důležité především, že se jim po zranění vrátil Marek Matějovský. Dává hře punc, má skvělé skryté přihrávky. Pro Boleslav je jeho návrat velkým povzbuzením," prohlásil asistent trenéra Sigmy Jiří Neček.

Utkání má výkop v 18:00. Kvůli omezením proti covidu-19 stále nemohou na stadion fanoušci.

17. kolo první fotbalové ligy:

18:00 FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc.

Tabulka:

1. Slavia 16 14 2 0 48:8 44 2. Jablonec 16 11 2 3 33:16 35 3. Sparta 16 11 2 3 33:18 35 4. Slovácko 16 9 3 4 30:17 30 5. Ostrava 16 7 5 4 21:13 26 6. Liberec 16 7 4 5 24:17 25 7. Olomouc 16 6 7 3 25:19 25 8. Plzeň 16 7 3 6 30:21 24 9. České Budějovice 16 6 6 4 23:23 24 10. Pardubice 16 6 4 6 15:19 22 11. Karviná 16 5 5 6 15:23 20 12. Zlín 16 5 3 8 18:24 18 13. Bohemians 1905 16 4 4 8 18:22 16 14. Teplice 16 5 1 10 16:35 16 15. Mladá Boleslav 16 2 4 10 17:30 10 16. Brno 16 2 4 10 13:31 10 17. Příbram 16 2 4 10 12:32 10 18. Opava 16 1 5 10 11:34 8