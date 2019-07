Mladá Boleslav vyzve v EL Šymkent, Jablonec čeká Pjunik

Praha - Fotbalisté Mladé Boleslavi se ve 2. předkole Evropské ligy střetnou s kazašským týmem Ordabasy Šymkent, který po domácí výhře 1:0 zvítězil v odvetě na hřišti gruzínského celku Torpedo Kutaisi 2:0. Jablonec čeká arménský celek Pjunik Jerevan, který po remíze 3:3 doma zvítězil v odvetě na hřišti severomakedonské Škupi 2:1. Úvodní duely se uskuteční za týden 25. července. Mladá Boleslav začne doma, Jablonec venku.

Ordabasy v obou zápasech rozhodlo o výhře ve druhém poločase. V odvetě poslal Šymkent do vedení v 82. minutě záložník Mehanovič, který dříve hrál za Mladou Boleslav, Varnsdorf, Jablonec a Zlín. V páté minutě nastavení stvrdil postup útočník Badibanga.

Pjunik v prvním zápase dvěma góly v posledních deseti minutách vybojoval remízu 3:3 a o postupu do 2. předkola rozhodl v prvním poločase odvetného duelu, když se trefili Jedigarjan a Miranjan. Naději týmu ze Skopje vykřesal v 82. minutě Jurina, jenže krátce poté se nechal vyloučit jeho spoluhráč Serginho a domácí na vyrovnání, které by je posunulo dál, nedosáhli.

Dunajská Streda v sestavě s brankářem Martinem Jedličkou přešla přes Cracovii Krakov, za niž od začátku nastoupil bek David Jablonský. Stejně jako na Slovensku i v odvetě skončilo utkání po 90 minutách 1:1. Postup hostům vystřelil v prodloužení venezuelský útočník Ramirez. Domácí sice v nastaveném čase srovnali na 2:2, ale kvůli menšímu počtu vstřelených branek na soupeřově hřišti vypadli.

Do 2. předkola se probojovala i Trnava, která proti bosenskému mužstvu Radnik Bijeljina vymazala venkovní ztrátu 0:2. V prodloužení, které navíc od 108. minuty dohrávala v deseti, rozhodnutí nepadlo, v penaltovém rozstřelu ale slovenský tým zvítězil 3:2.

V brance Malmö nastoupil proti severoirské Ballymeně Dušan Melichárek, který vychytal výhru 4:0. Úvodní domácí duel ovládl švédský tým 7:0.

Ružomberok s Čechy Filipem Haškem, Ondřejem Novotným a Filipem Twardzikem prohrál na půdě Levski Sofia stejně jako doma 0:2. Gólman Martin Berkovec nastoupil v brance Žalgirisu Vilnius, který doma remizoval s Honvédem Budapešť 1:1. Dál však po výhře 3:1 z prvního duelu postoupilo maďarské mužstvo.

V soutěži překvapivě skončil Hajduk Split s českým obráncem Stefanem Simičem, který se však neobjevil ani na střídačce. Chorvatský celek si přivezl ze hřiště Gziry náskok 2:0, maltský celek ale v odvetě zvítězil 3:1. Postupový gól vstřelili hosté v šesté minutě nastavení.

Glasgow Rangers po výhře 4:0 na Gibraltaru zvítězil doma nad St. Josephs 6:0. Z postupu se radovala i Legia Varšava, která po bezbrankové remíze na Gibraltaru zdolala doma Europu 3:0.

Odvetná utkání 1. předkola Evropské ligy:

Tobol Kostanaj (Kaz.) - Jeunesse Esch (Luc.) 1:1, první zápas 0:0, postoupil Esch; Kajrat Almaty - Široki Brijeg (Bos.) 2:1, první zápas 2:1, postoupilo Almaty; FK Makedonija - Alaškert (Arm.) 0:3, první zápas 1:3, postoupil Alaškert; Teuta (Alb.) - Ventspils (Lot.) 1:0, první zápas 0:3, postoupil Ventspils; Inter Turku - Bröndby 2:0, první zápas 1:4, postoupilo Bröndby; Rovaniemi - Aberdeen 1:2, první zápas 1:2, postoupil Aberdeen; Riga - Olimpija Lublaň 0:2, první zápas 3:2, postoupila Lublaň; Craiova 1948 - Sabail (Ázerb.) 3:2, první zápas 3:2, postoupila Craiova; Levadia Tallinn - Stjarnan (Isl.) 3:2 po prodl., první zápas 1:2, postoupil Stjarnan; Dinamo Minsk - Liepaja (Lot.) 1:2, první zápas 1:1, postoupila Liepaja; Levski Sofia - Ružomberok 2:0, první zápas 2:0, postoupil Levski; Haugesund (Nor.) - Cliftonville (Sev. Ir.) 5:1, první zápas 1:0, postoupil Haugesund; Petrocub-Hincesti (Mold.) - AEK Larnaka 0:1, první zápas 0:1, postoupila Larnaka; Apollon Limassol - Žalgiris Kaunas 4:0, první zápas 2:0, postoupil Limassol; Žalgiris Vilnius - Honvéd Budapešť 1:1, první zápas 1:3, postoupil Honvéd; Neftči Baku - Nisporeni (Mold.) 6:0, první zápas 3:0, postoupilo Baku; Zrinjski Mostar (Bos.) - Akademija Panděv (Sev. Mak.) 3:0, první zápas 3:0, postoupil Mostar; Milsami Orhei (Mold.) - FCSB (Rum.) 1:2, první zápas 1:2, postoupil FCSB; Torpedo Kutaisi (Gruz.) - Šymkent (Kaz.) 0:2, první zápas 0:1, postoupil Šymkent; Vaduz - Breidablik (Isl.) 2:1, první zápas 0:0, postoupil Vaduz; Cracovia Krakov - Dunajská Streda 2:2 po prodl., první zápas 1:1, postoupila Dunajská Streda; Hapoel Beerševa - Laci (Alb.) 1:0, první zápas 1:1, postoupila Beerševa; Engordany (And.) - Dinamo Tbilisi 0:1, první zápas 0:6, postoupilo Dinamo; Progres (Luc.) - Cork 1:2, první zápas 2:0, postoupil Progres; Norrköping - Saint Patrick's (Ir.) 2:1, první zápas 2:0, postoupil Norrköping; Hibernians (Mal.) - Soligorsk (Běl.) 0:1, první zápas 0:1, postoupil Soligorsk; Fehérvár - Zeta (Č. Hora) 0:0, první zápas 5:1, postoupil Fehérvár; B36 Tórshavn (Faer. ostr.) - Crusaders (Sev. Ir.) 2:3, první zápas 0:2, postoupili Crusaders; Kukësi (Alb.) - Debrecín 1:1, první zápas 0:3, postoupil Debrecín; Mura (Slovin.) - Maccabi Haifa 2:3, první zápas 0:2, postoupila Haifa; Hajduk Split - Gzira (Mal.) 1:3, první zápas 2:0, postoupila Gzira; Škupi (Sev. Mak.) - Pjunik (Arm.) 1:2, první zápas 3:3, postoupil Pjunik; Vitebsk (Běl.) - Kuopio 1:1, první zápas 0:2, postoupilo Kuopio; Glasgow Rangers - St. Joseph's (Gibr.) 6:0, první zápas 4:0, postoupili Rangers; Budučnost Podgorica - Narva Trans (Est.) 4:1, první zápas 2:0, postoupila Podgorica; Ballymena (Sev. Ir.) - Malmö 0:4, první zápas 0:7, postoupilo Malmö; Domžale (Slovin.) - Balzan (Mal.) 1:0, první zápas 4:3, postoupilo Domžale; Radnički Niš - Flora (Est.) 2:2, první zápas 0:2, postoupila Flora; Kilmarnock - Connah's Quay Nomads (Wal.) 0:2, první zápas 2:1, postoupil Quay; Legia Varšava - Europa (Gibr.) 3:0, první zápas 0:0, postoupila Legia; Reykjavík - Molde (Nor.) 0:0, první zápas 1:7, postoupilo Molde; Shamrock Rovers (Ir.) - Brann Bergen 2:1, první zápas 2:2, postoupil Shamrock; Spartak Trnava - Radnik Bijeljina (Bos.) 2:0 po prodl., na pen. 3:2, první zápas 0:2, postoupil Spartak.