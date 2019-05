Teplice - Fotbalisté Mladé Boleslavi vyhráli v úvodním semifinále skupiny o Evropy nadstavby první ligy v Teplicích 8:0 a vyrovnali nejvyšší výhru v samostatné historii soutěže. Teprve potřetí skončil ligový zápas osmibrankovým rozdílem, předtím v roce 1995 zvítězila Slavia Praha nad Uherským Hradištěm 9:1 a Jablonec nad Českými Budějovice v roce 1998 8:0.

Mladá Boleslav má před domácí odvetou semifinále příští víkend prakticky jistou účast ve finále, v němž se bude hrát o účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu. Hosté dali v Teplicích šest branek v úvodních 45 minutách a postarali se o nejvyšší poločasové vedení v historii samostatné ligy.

Dvakrát se trefili Muris Mešanovič a Nikolaj Komličenko, který 26. gólem v sezoně o jednu branku překonal střelecký rekord Davida Lafaty z ročníku 2011/12. Skóre otevřel v první minutě Tomáš Přikryl a 15. minutě se prosadil Pavel Bucha. Po pauze přidal ještě dva góly střídající Ladislav Takács.

Teplice z posledních čtyř utkání základní části získaly bod a jen těsně udržely pozici v prostřední skupině o titul. Proti Boleslavi od samého začátku potvrzovaly, že nejsou v dobré pohodě. Hned na konci první minuty hosté zakombinovali před vápnem a Přikryl se trefil přesně k zadní tyči.

Domácí obrana jako by na trávníku nebyla a ve čtvrté minutě už vedl sedmý tým po základní části o dva góly. Po Buchově přihrávce zamířil do odkryté branky Mešanovič.

Snížit mohl Vondrášek, který ale přestřelil, a neprosadil se ani Hora. Chvíli nato potřetí udeřili hosté. Po obranném rohu postupovali ve třech na domácí branku a brejk zakončil svým prvním ligovým gólem Bucha.

Tepličtí působili v defenzivě zoufale a ve 22. minutě mohli inkasovat znovu, kdyby Komličenko nenapálil tyč. O tři minuty později už Boleslav vedla o čtyři branky. Gólman Grigar vyběhl na hranici malého pokutového území, Mešanovič ho z velkého úhlu prostřelil a skóroval podruhé v utkání.

Zdrcený domácí kouč Hejkal se pokusil oživit svůj tým příchodem střídajícího Hyčky, ale černé minuty Severočechů nekončily. Ve 34. minutě Shejbal fauloval ve vápně a Komličenko z penalty přidal pátou trefu hostů.

Ruský kanonýr 25. gólem v ligové sezoně vyrovnal střelecký rekord Lafaty z ročníku 2011/12 a ještě do půle ho překonal. V poslední minutě úvodního dějství v době, kdy už Teplice hrály bez vyloučeného Shejbala, převzal Komličenko míč na hranici ofsajdu a pokořil Grigara znovu.

V druhé půli se už zápas jen dohrával. V 68. minutě se mohl prvního hattricku v české lize dočkat Mešanovič, ale radost mu pokazilo břevno. V 82. a 85. minutě ještě Boleslav přidala další dva góly, když se hlavou dvakrát trefil střídající exteplický Takács.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Připravovali jsme se na dvojici Mešanovič, Komličenko, říkali jsme si, jak se proti nim chovat, nicméně v páté minutě to bylo 0:2 a zápas de facto pro většinu skončil. Rozhodovalo se při vstupu do utkání. Boleslav chtěla, my jsme to šli odehrát. Jsem zděšen přístupem hráčům, rovnal se naprosté anarchii, takhle ne. Nebudu to samozřejmě svalovat na hráče, jsem trenér a jsem pod to taky podepsaný. Cítím zodpovědnost k fanouškům, ke sponzorům, k městu. Byla to obrovská ostuda. Záleží na vedení, jak se k mé osobě postaví. Pokud bych měl pokračovat a byl bych rád, tak musím udělat obrovský průvan v kabině. Charakterově nejsme dobře poskládaní. Hráči se přístupem vysmáli všem lidem v oddíle od ředitele až po uklízečky. Není možné, aby měli takový přístup v klubu, kde mají první poslední, je o ně postaráno ve všech směrech, finančně zajištěný klub. Osobně jsem se byl omluvit fanouškům. Já byl u toho, když Teplice vyhrály 7:0 na Slavii, a strašně mě mrzí, že jsem u toho, když Teplice prohrály doma 0:8."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Navázali jsme na výkon se Zlínem, dnes jsme byli ještě produktivnější. Hlavně výborným výkonem v první půli jsme si udělali velice dobrou pozici před odvetou. Rychle jsme vedli 2:0, po levé straně nás pak trochu zlobili. Třetí gól byl rozhodující, asi Teplice definitivně zlomil. Skoro jsem neměl co hráčům vytknout, v druhé půli jsme je nabádali k respektu k soupeři. Dal jsem hráčům jediný úkol - abychom nedostali branku kvůli Šedovi. Že jsme vyrovnali nejvyšší vítězství, to jsem zaprvé ani nevěděl a zadruhé mám respekt k soupeři i k trenérovi. Spíš jsem rád, že jsme jako tým pomohli Komličenkovi k rekordu, za tu sezonu si to opravdu zaslouží. Přišla i gratulace v kabině. Hráčům jsem řekl, abychom k vítězství přistoupili s pokorou. Ještě jsme v žádném případě nepostoupili, byla by to neúcta k soupeři. Připravíme se na odvetu. Jako trenér ani jako hráč si nevybavuji, že bych něco takového zažil. Vše je jednou poprvé. Mára Matějovský se ráno při rozcvičení úplně necítil, nechtěli jsme riskovat. V nejbližších dnech bude v pořádku."