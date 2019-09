Mladá Boleslav vyhrála v Plzni, třemi body k tomu pomohl Skalický

Plzeň - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v 6. extraligovém kole na ledě Plzně 4:1. Domácí se sice po bezbrankové úvodní třetině v polovině utkání ujali vedení, ale hosté dokázali během necelé půlminuty vyrovnat a obrat v zápase dokonali třemi góly ve třetí třetině. Dvěma brankami a asistencí se blýskl útočník vítězů Pavol Skalický.

Oba týmy vstoupily do utkání ve velkém tempu, ale brankové příležitosti se během první třetiny plné osobních soubojů rodily těžce. Ve třetí minutě se dostal odražený puk mezi kruhy ke Strakovi, jehož rychlou střelu stačil pohotově vyrazit mladoboleslavský gólman Růžička. Poté hosté promarnili přesilovou hru a v 11. minutě je opět od inkasovaného gólu zachránil Růžička, který stačil vleže na brankové čáře vyrazit Mertlovu dorážku.

Po pauze díky další početní výhodě zahrozili směrem dopředu také hráči Mladé Boleslavi, plzeňský brankář Frodl ale zastavil bombu volného Hrbase z pravého kruhu. Ve 35. minutě vyrazil Růžička Kaňákův pokus pouze k volnému Gulašovi, jenž pohotovou střelou z úhlu otevřel skóre. Jenže už o 24 vteřin později domácí propadli ve středním pásmu a po přečíslení tří na jednoho vyrovnal dorážející Skalický na 1:1.

V rušném závěru prostřední části následně bekhendovou střelu Šťastného hbitě vyrazil Frodl a z protiútoku nekrytý Mertl v dobré pozici zakončil nad. Indiáni si vzápětí vynutili tlak v útočném pásmu a hosty od pohromy proti gólovým šancím Indráka a Eberleho uchránil jen skvělý Růžička. Krátce před druhou sirénou v oslabení ještě překazil strážce mladoboleslavského brankoviště zakončení tváří v tvář Mertlovi.

"Tam těch situací bylo až až. Škoda pro nás, že se alespoň jedna ze šancí neujala. V těch situacích je to taková rychlost, člověk to kolikrát chce jen dostat rychle na bránu, když tam vidí skulinu. Ale faktorů včetně výkonu Růži (gólmana Růžičky), kvality ledu a podobně tam bylo dost. Dnes nám to nevyšlo," řekl k závěru prostřední části útočník Plzně Petr Straka.

V pokračující přesilovce Plzně na začátku závěrečné dvacetiminutovky trefil místo odkryté branky pouze tyčku Pour. Na druhé straně sice Frodl zlikvidoval šanci Zohorny po vyhraném vhazování, při vyloučení Houdka ve 43. minutě ale propustil za svá záda nahození z pravého rohu od Zbořila, který tak svou první extraligovou trefou dokonal obrat.

"Díky našemu brankáři a ohromnému štěstí jsme po druhé třetině neprohrávali o dva góly. Pak jsme dali šťastný rozhodující gól a obětavým výkonem, který byl podpořený výborně chytajícím gólmanem Růžičkou, jsme to zvládli," okomentoval dění na ledě asistent trenéra Středočechů Pavel Patera.

"Myslím si, že zápas byl vyrovnaný. Měli jsme tam dobré věci. Nedokázali jsme si poradit s šancemi, které jsme tam měli. Ve třetí třetině se soupeř trochu zatáhl a vyráželi do protiútoků. Ten plán jim vyšel," uznal Straka.

Domácí se poté ve snaze o vyrovnání tlačili do útoku, naopak z brejku mohl udeřit Žejdl. Hosté dokázali ubránit dvě přesilové hry Indiánů za sebou a v 54. minutě se při přečíslení dvou na jednoho protáhl před branku Skalický a upravil na 3:1. Plzeňští se pokoušeli zkorigovat skóre během dlouhé hry bez brankáře, kterou ukončil dvě vteřiny před závěrem střelou do prázdné branky Šťastný.

Hlasy po utkání: Ladislav Čihák (Plzeň): "Mladá Boleslav je fyzicky dobře připravený, bruslivý, pracovitý a silný tým. První třetina byla velmi vyrovnaná. Ve druhé třetině za stavu 1:0 jsme bohužel propadli, neudrželi jsme v útočném pásmu puk a dostali nešťastný vyrovnávací gól. Na konci druhé části jsme měli dát obrovské šance. Pokud se chceme někam posunout, musíme takové šance proměňovat. Zápas se zlomil až nešťastným gólem na 1:2. Z přemíry snahy jsme ve třetí třetině inkasovali další góly a už to nebylo ono. Nemyslím, že jsme odvedli špatný výkon, ale výsledkově to tak nevypadá." Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme vstoupili dobře a tomu odpovídal bezbrankový výsledek po první třetině. Díky našemu brankáři a ohromnému štěstí jsme po druhé třetině neprohrávali o dva góly. Pak jsme dali šťastný rozhodující gól a obětavým výkonem, který byl podpořený výborně chytajícím gólmanem Růžičkou, jsme to zvládli. Stálo za námi i štěstí. Někdy podrží tým gólmana, dneska gólman podržel tým."

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 35. Gulaš (Mertl, Kaňák) - 35. Skalický, 43. A. Zbořil (Skalický), 54. Skalický, 60. D. Šťastný (Žejdl). Rozhodčí: Pražák, Micka - Pešek, Malý. Vyloučení 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 5372.

Sestavy:

Plzeň: D. Frodl - Kaňák, Moravčík, Vráblík, Jank, Čerešňák, Houdek - Gulaš, Mertl, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, V. Němec, Rob - Kantner, Roman Vlach, M. Heřman. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Hrbas, Pláněk, Dlapa, Fillman, Bernad, Kurka - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - Vondrka, A. Zbořil, Skalický - J. Stránský, R. Zohorna, Grim - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.