Plzeň - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 34. kole na ledě Plzně 3:2 v prodloužení a připsali si již šestou výhru za posledních osm zápasů. Hosté po brance do šatny ovládli první třetinu, ale domácí dvěma góly v prostřední části skóre otočili. Středočechům se během třetí dvacetiminutovky podařilo vyrovnat a v nastavení rozhodl v čase 62:50 o zisku bonusového bodu David Šťastný.

Úvod utkání příliš vzruchu nepřinesl. Hosté vycházeli ze zabezpečené obrany a aktivnější domácí jen s obtížemi procházeli přes střední pásmo. Až v 10. minutě si vynutila nápor elitní plzeňská formace, Gulaš ale střelou z otočky trefil jen pravou tyčku. Za chvíli po individuálním průniku Kracíka najížděl z levé strany na Krošelje Němec, slovinský gólman si však s jeho bekhendovým zakončením poradil.

Postupně směrem dopředu se osmělující Mladoboleslavští se probudili v závěru první třetiny. Grim ještě v dobré pozici Frodla neprostřelil. Pouhé tři vteřiny před pauzou už ale plzeňský gólman střelu Vondrky z pravé strany jen vyrazil a dorážející Žejdl otevřel skóre.

Indiáni dokázali rychle odpovědět. Již po 66 vteřinách prostřední části totiž dorazil do sítě střelu Kodýtka Eberle. Následně domácí ovládli hru. Středočeši ovšem s vypětím všech sil přečkali šanci agilního Eberleho, přesilovková střela Kováře z mezikruží mířila nad a nepřesně zakončil v gólové pozici i nekrytý Straka.

Radost Indiánům přinesla až 35. minuta, kdy po přesné křížné přihrávce Kováře od levého hrazení upravil před branku sjíždějící Allen na 2:1. Na obrat ve skóre mohli Boleslavští zareagovat před druhou sirénou díky nedisciplinovanosti soupeře. Během téměř dvouminutové přesilovky pět na tři však po nabídce Vondrky napálil v největší příležitosti uzdravený Klepiš z levého kruhu jen pravou tyč.

Na začátku závěrečné třetiny se hosté dočkali vyrovnání díky Pláňkovi, který nahozením z pravého rohu útočného pásma překvapil Frodla. Plzeňští ve snaze získat zpět vedení otevřeli hru, hosté však pokazili několik brejků. Domácí postupně opět stupňovali nápor. Po vybídnutí Kaňákem netrefil v 52. minutě odkrytou branku Eberle.

V rušném závěru normální hrací doby nejprve tváří v tvář Krošeljovi neuspěl Straka a z protiútoku při přečíslení dvou na jednoho nepřekonal Frodla Němeček. Hosté ještě přečkali šanci Kováře při vyloučení Vondrky a utkání dospělo do prodloužení. V něm sice nejprve Vondrka neproměnil samostatný únik, ale v 63. minutě po špatném vyjetí Frodla pohodlně zavezl puk do branky Šťastný.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Nevstoupili jsme do utkání dobře. Inkasovaný gól pět vteřin před koncem třetiny se nesmí stávat. Od začátku druhé třetiny přišlo jasné zlepšení. Všichni kluci tahali, bruslili celých dvacet minut. Třetí třetina ukázala, jak se o vítězství nebojuje. Apeluji na některé hráče, aby se zmátořili. V takhle nabitém programu to nejde hrát jen na pár hráčů, kteří to táhnou. Hokej se hraje šedesát minut a všichni musí hrát na sto procent celý zápas. Dominiku Frodlovi nic nevyčítám, je to náš bojovník. Má na nějaký výkyv právo. Je to skvělý gólman a kluk. Připisuji to hráčům, kteří neodvádějí sto procent své práce. Hráčům jsem to již řekl a budu jim to opakovat. Chtěl bych poděkovat naopak klukům, kteří ubránili dlouhé oslabení na konci druhé třetiny."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme rychlý přístup. Nepouštěli jsme soupeře do šancí. Dostali jsme se do vedení, ale ve druhé třetině jsme od toho ustoupili. Přestali jsme bruslit a Plzeň nás přehrála. Střední pásmo nám nefungovalo, ztráceli jsme v něm puky. Ve třetí třetině se nám podařilo šťastným gólem vyrovnat. Musím uznat, že jsme za ním šli. Potom jsme před koncem ubránili přesilovku, což bylo důležité. V prodloužení šťastnější tým vyhrál."

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 2:3 v prodl. (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Eberle (Kodýtek), 35. Allen (Jan Kovář, Indrák) - 20. Žejdl (Vondrka), 45. Pláněk, 63. D. Šťastný (Pláněk). Rozhodčí: Obadal, Pešina - L. Kajínek, K. Zavřel. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 5757.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, N. Jones, Allen, Kaňák, Vráblík, Kvasnička - Gulaš, Jan Kovář, Indrák - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Pour, Kracík, D. Kindl - V. Němec, Preisinger, Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Mladá Boleslav: Krošelj - Bernad, Němeček, Pláněk, Hrdinka, Kurka, Dlapa - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, Flynn - P. Kousal, T. Knotek, Grim. Trenéři: M. Hořava st., Rulík a Patera.