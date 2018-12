Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů podlehli v utkání 28. extraligového kola Mladé Boleslavi 1:3. Středočeši na třetí pokus poprvé v sezoně proti Energii skórovali a bodovali. Díky druhé výhře po sobě navíc poskočili do první desítky.

V úvodním dějství byli aktivnějším týmem Mladoboleslavští. Ve čtvrté minutě chybělo jen málo, aby Knotek otevřel skóre, avšak jeho střela jen těsně minula branku domácích. Hosté se ale dočkali na konci deváté minuty po kombinaci dvojice Šťastný, Pacovský, když druhý jmenovaný nadvakrát propasíroval puk za Novotného záda. Ukončil tak 128 minut a 55 vteřin trvající čekání svého týmu na gól vstřelený Karlovým Varům v této sezoně.

Poctivé napadání hostujících hráčů již ve středním pásmu bránilo Energii rozvinout jakoukoliv kombinační akci, natož více ohrozit pozorného Krošelje. Větší příležitost si vypracoval v těchto fázích zápasu jen Gríger, který však zcela osamocen z mezikruží vystřelil vysoko nad hostující branku.

Po střele Pláňka od modré čáry navýšili naopak ve 27. minutě hráči Bruslařského klubu svůj náskok na dvě branky. Zástupcům z lázeňského města se nepodařilo zkorigovat nepříznivý průběžný stav ani při sérii přesilových her. Když už to vypadalo, že se do šaten půjde za dvoubrankového vedení hostů, dostal Západočechy zpět do zápasu jen čtyři sekundy před koncem druhé třetiny za výrazného přispění Skuhravého novopečený reprezentant Beránek.

Od začátku závěrečného dějství indisponovaného Krošelje v brance Mladé Boleslavi vystřídal Kantor, jeho kvality však nebezpečnou střelou z bezprostřední blízkosti prověřil pouze Lapšanský. Středočeši urputnou a poctivou obranou domácím více nedovolili. Při vyloučení Sičáka, který za vražení na hrazení inkasoval dvě plus deset minut pečetil v 58. minutě vítězství mladoboleslavských hokejistů Knotek.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Vstup do utkání pro nás nebyl jednoduchý a ideální. Chtěli jsme první třetinu přestát bez branky, což se nám nepodařilo. Dali jsme hostům několik brejkových situací, z kterých nás potrestali. Ve druhé třetině jsme naší hru zlepšili, vytvořili jsme si několik šancí, které jsme bohužel neproměnili. Potom jsme paradoxně z nešťastné střely dostali druhý gól. Do zápasu jsme se dostali vstřelenou brankou v závěru druhé třetiny. V té třetí jsme se už tlačili do organizované a urputné obrany soupeře a nedokázali jsme se proti ní prosadit."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Vstoupili jsme do zápasu dobře. Nechtěli jsme, aby nás Karlovy Vary, které měly první zápas po přestávce, nějak výrazně přitlačily. Myslím, že jsme jejich tlak otupili a první třetinu odehráli slušně. Hodně nám pomohl první gól. Ve druhé třetině jsme prvních deset minut také odehráli slušně. Po druhé brance jsme však přestali bruslit. Když si začneme moc věřit, tak vždycky hrajeme úplně něco jiného, než chceme. Karlovy Vary nás za to na konci druhé třetiny potrestaly. Ve třetí třetině jsme přečkali tlak domácích a rozhodující byl náš třetí gól, který celý zápas rozhodl."

HC Energie Karlovy Vary - BK Mladá Boleslav 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. O. Beránek (Skuhravý, Kohout) - 9. Pacovský (D. Šťastný, Žejdl), 27. Pláněk (Vondrka, Kotvan), 58. T. Knotek (Kotvan, Vondrka). Rozhodčí: Jeřábek, R. Svoboda - Jindra, Zíka. Vyloučení: 4:5, navíc Sičák (Karlovy Vary) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 3338.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Kozák, Sičák, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.

Mladá Boleslav: Krošelj (41. Kantor) - Pláněk, Kotvan, Němeček, Bernad, Eminger, Dlapa, Hrdinka - Skalický, T. Knotek, Vondrka - M. Látal, P. Musil, Pacovský - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava st., Patera a Rulík.