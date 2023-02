Mladá Boleslav vyhrála v Brně 4:1 a zabrala po šesti prohrách

Brno - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v 48. kole extraligy v Brně 4:1 a zabrali po sérii šesti porážek. Gólem a asistencí k tomu přispěl slovenský obránce Adam Jánošík a dvě přihrávky zaznamenal útočník Tomáš Fořt. Kometa prohrála třetí z posledních čtyř duelů.

Před zápasem vedení brněnského klubu přivítalo a ocenilo legendárního útočníka Františka Mašlaně, který přesně dnes slaví devadesáté narozeniny. A zároveň měl jedenáctinásobný mistr republiky tu čest vhodit úvodní buly.

Jenže pak to byla v první třetině jedná velká nuda v Brně. Pokud natěšení fanoušci očekávali příděl šancí a gólů, museli být mírně zklamaní. Byť byli domácí sice o něco aktivnější a byli častěji před Novotným, mnoho pokusů na něj nevyslali. Za zaznamenání lze vyjmenovat dvě střely Pospíšila a jednu velkou šancí Holika z mezikruží. Na druhé straně byl k vidění nepříjemný pokus Bičevskise, ale ve formě chytající Furch neměl žádný problém.

Ve druhé části se už přeci jen obraz hry malinko zlepšil. Slušnou šanci měl po brejku Zbořila se Zaťovičem druhý jmenovaný, ale brněnský kapitán těsně minul. Boleslavští poprvé výrazně zahrozili ve své početní výhodě, Lintuniemi ale střelou od modré neuspěl. Hostům se však úvodní gól dát podařilo. Hosté šli do přečíslení tři na dva a nebezpečný kontr zakončil sám před Furchem ještě nedávno plzeňský útočník Malát.

Kometu výrazně dostaly do hry přesilovky. Hned tu první dokázala velmi rychle zhodnotit a dokázala tak, proč je má nejlepší v extralize. Holík si najel z pravé strany mantinelu a místo své tradiční přihrávky, tentokrát volil ránu a puk zapadl nad Novotného beton. Následovala další přesilovka modrobílých a v ní mohlo překlopit na stranu Brna obránce Kundrátek, jenže trefil pouze tyč. V závěru druhé třetiny dostala k dispozici půlenou početní výhodu i Boleslav, Lantošiho v samotném závěru však chytal Furch.

Hosté si část přesilovky přenesli do poslední třetiny, Brňané však dokázali všechno důležité ubránit. Jenže ve hře pět na pět se v 45. minutě měnilo skóre. Mladá Boleslav se vřítila do nenápadného brejku, z pravé strany našel Roman před bránou zaparkovaného Jánošíka a ten překonal Furcha mezi betony.

Kometa se proti Bruslařskému klubu dlouhodobě trápí a potvrzovalo se i v tomto zápase. Ani jednou v této sezoně se Brnu nepodařilo proti tomuto soupeři bodovat, a že to tak bude i po tomto zápase, učinil rázným krokem Šťastný. Fořt mu předložil ideální přihrávku mezi kruhy a autor třetí trefy nadvakrát procedil kotouč do sítě.

Závěrečná více než dvouminutová power play přišla vniveč, tým Patrika Martince se prakticky k ničemu nedostal a bylo jasné, že tři body tentokrát povezou domů hosté. Razítko výsledku dal navíc 13 vteřin před koncem gólem do prázdné Stránský.

Hlasy trenérů po utkání:

Patrik Martinec (Kometa): "Výborní byli fanoušci, ti byli skvělí. Náš výkon dnes neměl parametry. Vůbec. Boleslavi jsme nestačili, že to bylo po dvou třetinách 1:1. To bylo jen díky Furchovi a štěstí, jinak jsme podle mě byli celou dobu horší a zaslouženě jsme prohráli."

Jiří Kalous (Boleslav): "Myslím, že to bylo vyrovnané utkání, šance byly na obou stranách. Nám to tam konečně spadlo, vstřelili jsme branky, což bylo rozhodující. Věděli jsme, že Kometa měla velkou šňůru, hrála výborně, bodovala. Věděli jsme, že jsou v laufu, měli jsme velký respekt, ale samozřejmě jsme se snažili dát do kluků zdravé sebevědomí, aby i v té sérii šesti proher v řadě měli hlavy nahoře. Jsme rádi, že se nám to dnes v Brně podařilo zlomit."

HC Kometa Brno - BK Mladá Boleslav 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 35. Holík (A. Zbořil, Kundrátek) - 34. Malát (Jánošík, Lantoši), 45. Jánošík (O. Roman, Pláněk), 53. Šťastný (Fořt), 60. J. Stránský (Fořt). Rozhodčí: Jeřábek, Cabák - Rampír, Axman. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 6169.

Sestavy:

Brno: D. Furch - Kundrátek, Ďaloga, Kučeřík, Holland, Hrbas, Ščotka - Horký, Holík, J. Ondráček - K. Pospíšil, Kollár, Flek - Koblížek, Strömberg, Vincour - Šalé, A. Zbořil, Zaťovič. Trenér: P. Martinec.

Mladá Boleslav: F. Novotný - Lintuniemi, Pýcha, Pláněk, Jánošík, Bernad, Štich - Lantoši, O. Roman, Malát - J. Stránský, Fořt, Söderlund - Šťastný, O. Najman, Šmerha - Závora, Bičevskis, Lunter. Trenér: Kalous.