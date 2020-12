Mladá Boleslav vyhrála popáté v řadě, Hradec Králové zdolala 5:2

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 24. kole extraligy doma nad Hradcem Králové 5:2 a popáté za sebou naplno bodovali. Mountfield si naopak připsal čtvrtou porážku z posledních pěti duelů a ve vzájemných soubojích podlehl počtvrté v řadě. Shodně gólem a asistencí přispěli k úspěchu Bruslařského klubu útočníci David Šťastný a Pavel Kousal.

Domácí nastoupili s novou posilou obráncem Conorem Allenem, který přišel na měsíční hostování, ale na ledě se objevil na jediné střídání. Aktivnější byli v úvodní desetiminutovce hosté, ale brankář Růžička si se všemi osmi střelami dokázal poradit. Mazanec na druhé straně také všechny pokusy domácích kryl, a tak v první třetině branka nepadla.

V úvodu druhé části nevyužila Mladá Boleslav čtyřminutovou přesilovku po vysoké holi Jergla, ale především finský útočník Jääskeläinen byl dvakrát otevření skóre blízko. To, co se nepovedlo na straně jedné, klaplo na té druhé. Hradeckou přesilovku totiž dokázal dělovkou od modré čáry proměnit Zámorský.

Hned po buly jel na Mazance sám nejlepší střelec domácích Šťastný, ale na brankáře vyzrál nedokázal. Chuť si však spravil o pět minut později, kdy svůj výlet útočným pásmem zakončil parádní střelou švihem do horního růžku hostující branky.

Hned po 11 vteřinách třetí třetiny Středočeši jásali znovu, když pohlednou kombinaci první formace zakončil Zohorna do odkryté branky. Za 74 sekund zvýšil z hodně podobné situace na 3:1 Najman, i když gól tentokrát ještě potvrzoval videorozhodčí.

Hosty vrátil na dostřel jediného gólu ve 46. minutě Hronek. Na tahu byla znovu Mladá Boleslav a za ní odpověděl přesně v polovině třetí dvacetiminutovky Kousal, který uklidil puk za Mazance po šťastném odrazu po souboji v rohu kluziště. V poslední minutě ještě zpečetil výsledek na konečných 5:2 do prázdné branky Cienciala.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme nevstoupili dobře, Hradec byl lepší v první třetině a my jsme byli rádi za bezbrankový stav. Od druhé třetiny už ale náš výkon splňoval potřebné parametry a začali jsme být lepším týmem. Pak jsme dali dva krásné góly na začátku třetí třetiny. Hradec ještě snížil, ale my jsme dokázali znovu odskočit a závěr už jsme odehráli tak, jak se za takového stavu má."

David Kočí (Hradec Králové): "Pro nás to bylo složité a nepříjemné utkání. Po dvou třetinách to pro nás byl ještě dobrý výsledek 1:1. Máme ale problém podávat stabilní výkony, nejde nám moc hra dozadu. A celkově to hrajeme tak nějak na náhodu."

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 38. D. Šťastný (Klikorka), 41. R. Zohorna (D. Šťastný, Lunter), 42. O. Najman (P. Kousal), 50. P. Kousal (Flynn), 60. Cienciala - 33. Zámorský (Cingel), 46. Hronek (Lev, Zámorský). Rozhodčí: Šír, Sýkora - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Šidlík, Ševc, Klikorka, Pláněk, Bernad, Fillman, Allen - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - J. Stránský, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Bičevskis, Cienciala, J. Strnad. Trenéři: R. Rulík a P. Patera.

Hradec Králové: Mazanec - Nedomlel, Zámorský, Jank, Hronek, Šalda, F. Pavlík, Čáp - Jergl, Cingel, Smoleňák - Orsava, V. Růžička ml., J. Sklenář - Lev, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Koukal, Pilař. Trenér: V. Růžička st.