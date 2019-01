Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 33. kole extraligy nad Pardubicemi 1:0 a ukončili tak sérii dvou porážek. O výhře nad posledním týmem soutěže rozhodl v přesilové hře ve 29. minutě Lukáš Žejdl. Brankář Gašper Krošelj udržel potřetí v sezoně čisté konto.

Úvodní šance zápasu patřila hostům, když v první přesilovce zápasu na zadní tyči zakončoval téměř do odkryté branky Sýkora, ale Krošelj jej skvělým přesunem dokázal vychytat. Ve vyrovnané první třetině měla šance i domácí Boleslav, ale v zakončení vždy něco chybělo.

Opravdu velká šance Boleslavi ale přišla ve druhé třetině při druhé přesilovce. Skalický se dostal těsně před Kacetlem k dorážce, ale namířil ji pouze do připraveného brankáře Pardubic.

Skóre se poprvé měnilo až při třetím pardubickém vyloučení. Žejdl dorážkou Skalického střely využil přesilovou hru po devíti vteřinách. Blízko vyrovnání byl Petr Sýkora, který se rozhodl vyřešit samostatný únik po svém, tedy tvrdou střelou. Tou však napálil jenom Krošelje.

Pardubice se od úvodu třetí části hry tlačily za vyrovnáním a slovinský brankář ve službách Středočechů si nemohl na nedostatek práce stěžovat. Na druhé straně se otevírala okénka pro rychlé brejky. Knotek však mířil svou střelou vedle, Pabišku o chvíli později dokázali chytit obránci.

V závěrečné desetiminutovce se tlak hostů ještě zvýšil a domácí v podstatě jenom bránili hubené vedení. To nakonec s vypětím všech sil zvládli a připsali si pátou výhru ve vzájemných zápasech s Dynamem.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladé Boleslavi): "V první třetině jsme měli optickou převahu, ale větší šance měly Pardubice. Ve druhé části hry jsme měli dobrou desetiminutovku, kdy jsme hráli podle našich představ a dokázali jsme i využít přesilovku. Ve třetí třetině jsme už tahali nohy a jsme nakonec rádi, že jsme to ukopali. Extraligový hráč by měl zvládnout dva zápasy ve dvou dnech, takže v té třetině tam byl spíš i strach o výsledek a důležité body."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Přijeli jsme do Boleslavi napravit naší reputaci po školení z Plzně. V uvozovkách se nám to i podařilo, ale s výsledkem nejsem spokojený. V první třetině jsme měli málo střel, ale také dvě vyložené šance, kde jsme mohli jít do vedení. Ve druhé jsme pak měli samostatný únik, ale nepodařilo se nám vyrovnat. Za posledních deset minut pak musím kluky pochválit. Tlačili jsme a mohli jsme vyrovnat. Ale jak říkám delší dobu: výsledky přichází s prací. Když budeme takto pracovat, tak věřím, že se naše hra zlepší a s tím se dostaví i výsledky."

BK Mladá Boleslav - HC Dynamo Pardubice 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávky: 29. Žejdl (Skalický, Bernad). Rozhodčí: Hribik, M. Sýkora - Špringl, D. Klouček. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 3546.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Krošelj - Němeček, Bernad, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Kurka - Skalický, T. Knotek, Vondrka - L. Pabiška, Žejdl, D. Šťastný - Flynn, P. Musil, M. Látal - Grim, Najman, P. Kousal. Trenéři: Hořava, Rulík a Patera.

Pardubice: Kacetl - J. Mikuš, Budík, Hrabal, Eklund, Trončinský, Holland - Mandát, Marosz, Hovorka - Kusý, Ihnacak, Machala - Poulíček, Dušek, Horký - Perret, Voženílek, P. Sýkora. Trenéři: Lubina, Čáslava a Král.