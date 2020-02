Mladá Boleslav v souboji sousedů v tabulce hrála se Slováckem 0:0

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali ve 22. kole první ligy v souboji sousedů v tabulce se Slováckem bez branek. Nepříliš atraktivní zápas přinesl jen málo střeleckých možností. Oba týmy po porážkách z minulého týdne na jaře poprvé bodovaly a v tabulce je od sebe dělí jen skóre. Boleslav v lize už počtvrté za sebou nezvítězila.

Oba celky mají ambice poprat se účast v evropských pohárech, ale v prvním poločase mnoho atraktivního nepředvedly. Největší šance se zrodila už ve třetí minutě, kdy vyslal Zelený křížným přesným pasem do šance Budínského. Ten ale už nenašel dost klidu k pořádnému zakončení a brankář Trmal mu vyběhnutím šanci sebral.

Poté na hřišti převládl taktický boj a obava z chyby. Oba týmy se snažily předčít soupeře především po stranách, ale to se jim nedařilo a v chladné atmosféře tak brankové příležitosti nepřicházely. Hra byla vyrovnaná, mírnou střeleckou aktivitu si udržovali Středočeši.

Druhý poločas začal opět šancí v podání Budínského, ale domácí záložník svůj souboj s Trmalem prohrál i podruhé. Hra po pauze vypadala oboustranně živěji a v 56. minutě měli domácí hodně blízko k vedení. Centr přes střed šestnáctky však nedokázali ve slibné pozici zakončit jak Wágner, tak na zadní tyči sbíhající Tatajev. Hosté mohli vzápětí rychle kontrovat po individuálním průniku Petržely, který ale prováhal vhodný moment pro střelu a jeho přihrávka na spoluhráče již nebyla příliš přesná.

Oba trenéři už po hodině hry stáhli své hrotové útočníky. V 70. minutě byli hosté nejblíže vedení, ale Havlík z přímého kopu trefil tyč. Osm minut před koncem prohrál Zelený souboj na hranici šestnáctky a odražený míč se dostal před střídajícího Zahustela, jehož tvrdý pokus domácí brankář Šeda vyrazil. Středočeši se k možnosti strhnout vedení na svoji stranu již ani nedostali, Jiří Klíma v nastaveném čase slabým pokusem ani netrefil branku.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Utkání skončilo spravedlivou remízou. Nebyl to moc pohledný zápas, takový typický pro jarní start soutěže. Oběma týmům chyběla nadstavba, více se soustředily na defenzivu. Jediným pozitivem pro nás tak je zisk prvního jarního bodu. Oběma mužstvům chyběl rozdílový hráč. Věřím, že u nás by jím mohl být v budoucnu třeba Budínský, ale všechno se nějak vyvíjí. Zdálo se mi, že po prohře v Českých Budějovicích jsme si až moc do hlavy vzali, abychom lépe bránili, ale pak nám chyběla aktivita dopředu. Na tom musíme pracovat. Hodně naší rozehrávce pomohl příchod Zeleného, obrana se tím zklidnila."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Nerozhodný výsledek odpovídá tomu, co jsme viděli na hřišti. Bylo to oboustranně hektické utkání s velkým počtem zbytečných ztrát, byl to takový neurovnaný zápas. My musíme být odvážnější v zakončení, v šestnáctce se špatně doplňujeme. V případě Honzy Klimenta jsem měl pocit, že až příliš chodí do stran a pak tam chybí při centrech. Ale v jeho případě stejně jako u Ondry Zahustela je potřeba, aby se dostal do zápasového zatížení. Pak pro nás oba budou hodně platní."

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 0:0

Rozhodčí: Franěk - Horák, Vlasjuk. ŽK: Tatajev, Hubínek, Jakub Klíma - Hofmann, Petržela, Kadlec, Divíšek. Diváci: 2763.

Mladá Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Pudil, Zelený - Douděra (82. Fulnek), Budínský, Hubínek, Janošek, Ladra (78. Hönig) - Wágner (59. Jiří Klíma). Trenér: Weber.

Slovácko: Trmal - Juroška, Kadlec, Hofmann, Divíšek - Navrátil, Havlík, Daníček, Sadílek (88. Dvořák), Petržela (69. Zahustel) - Kliment (61. Jurečka). Trenér: Svědík.