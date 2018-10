Mladá Boleslav - Fotbalisté Ostravy v 11. kole první ligy přišli o šanci dostat se na první místo v tabulce, když v Mladé Boleslavi neudrželi v nastavení vedení a jen remizovali 2:2. Mladou Boleslav poslal do vedení svým jedenáctým gólem v sezoně Nikolaj Komličenko, ale Baník těžil ze standardních situací Roberta Hrubého, po kterých se prosadili Martin Šindelář a Ondřej Šašinka. V závěru pak domácí hráli bez vyloučeného Marka Matějovského, přesto ve čtvrté minutě nastavení srovnal střelou z dálky Petr Mareš.

Mladá Boleslav šla do utkání s cílem napravit nepovedené výkony z poháru a v lize z minulého týdne. A v první půli se to celkem dařilo, když domácí byli výrazně aktivnější než hosté.

První šanci měl ve 14. minutě Komličenko, proti kterému dobře vyběhl brankář Laštůvka. Neprosadil se poté ani Přikryl. Mareš pálil nad a Komličenko hlavičkoval jen do středu branky. Ve 38. minutě už se ale ruský útočník dočkal.

Po kombinaci na pravé straně si Komličenko odskočil od obránců na značku pro penaltu, kde ho dobře našel přízemní přihrávkou Ladra a nejlepší ligový střelec zamířil přesně k tyči mimo dosah brankáře Laštůvky.

Ostrava se dostávala jen k závarům, ale krátce po změně svou první střelou na branku srovnala, když Hrubého centr z přímého kopu prodloužil hlavou do branky Šindelář.

A uběhlo sedm minut a Baník z téměř totožné situace šel do vedení. Hrubý tentokráte přímý kop od postranní lajny přetáhl na zadní tyč, kde ho před branku vrátil Šindelář a Ondřej Šašinka vstřelil svůj třetí gól v sezoně.

Mladá Boleslav si poté vytvořila tlak, ale Pauscheka vychytal Laštůvka, neuspěli Konaté a ani Džafič. Pět minut před koncem navíc dostal za protesty druhou žlutou kartu domácí Matějovský a byl vyloučen.

Už se zdálo, že se Ostrava ubrání a bude slavit první výhru v Mladé Boleslavi po deseti letech, ale při závěrečném tlaku napřáhl z dálky Mareš, míč ve skrumáži ve vápně lehce změnil směr a skončil v brance. Mladá Boleslav tak doma v lize bodovala čtyřikrát po sobě, což se jí naposledy povedlo na jaře 2017.

Hlasy po utkání:

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Byli jsme svědkem zajímavého utkání. Divákům se muselo líbit. My dnes podali dobrý výkon a vyjma těch dvou standardek jsme drželi otěže utkání, ale šlo to proti nám. Oceňuji, že jsme si dokázali vytvořit tlak i v deseti a že i v oslabení jsme zaslouženě vyrovnali. Ukázali jsme, že dokážeme hrát jinak než v těch posledních dvou zápasech a tento výkon nás může povzbudit. Věřím, že naše výkony budou vyrovnanější. Ty dvě standardky vůbec neměly být, dopustili jsme se tam hloupých faulů. Baník má šest vynikajících náběhových hráčů. Je to kvalita soupeře a vyhráli tam osobní souboje. Matějovský prý neřekl žádný vulgární výraz, tak nechápu, za co ho vyloučili. Když odezíráme z jiných zápasů, tak by nedohrávalo více hráčů."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Byli jsme bázliví, nechtěli jsme hrát, byla malá nabídka a domácí nás potrestali. V tu chvíli jsme si říkali, že bod by tady byl dobrý. Do druhé půle jsme změnili hru, dali jsme tam herního hráče (Jiráska), chytili jsme hru a dvěma dobrými standardkami jsme převrátili zápas. Domácí si pak vytvářeli tlak, riskovali, což mi nepotrestali třetím gólem a nakonec je to remíza. Když dostanete gól v závěru, tak to mrzí, ale vzhledem k průběhu hry je to tady pro nás plusový bod. Domácí dohráli v oslabení, tak jsme měli být aktivnější a nenechat se zatlačit. Možnost jít na první místo jsme neřešili. My se soustředíme hlavně na hru a ta dnes splňovala očekávání jen tak 20 minut druhé půle. Při standardkách se nám vrátilo, že to hodně trénujeme."

FK Mladá Boleslav - Baník Ostrava 2:2 (1:0)

Branky: 38. Komličenko, 90.+4 Mareš - 49. Šindelář, 56. O. Šašinka. Rozhodčí: Zelinka - Pospíšil, Horák. ŽK: Takács, Keresteš, Matějovský - Mešaninov, Laštůvka, Procházka. ČK: 85. Matějovský. Diváci: 4556.

Mladá Boleslav: Šeda - Pauschek, Hůlka, Chaluš, Keresteš (60. Matějovský) - Takács, Mareš - Ladra (77. Džafič), Přikryl (71. Kateřiňák), Konaté - Komličenko. Trenér: Weber.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Mešaninov (46. Jirásek), Hrubý, Holzer (85. Granečný) - Diop, O. Šašinka (74. Procházka). Trenér: Páník.