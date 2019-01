Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi zvládli ve 38. kole extraligy gólovou přestřelku s Hradcem Králové a po výhře 8:5 se posunuli na osmé místo tabulky. Středočeši zápas rozhodli v rozmezí 57. a 58. minuty, kdy vstřelili tři branky. Dvakrát se mezi střelce při své premiéře v dresu Bruslařského klubu zapsal Radim Zohorna. Tři asistence si připsal Jakub Klepiš.

Gólovou přestřelku v první třetině odstartoval v páté minutě Cibulskis, který za Růžičkova záda pohotově vrátil nepřesnou střelu Rákose. O 45 sekund později brankář Mladé Boleslavi, který nastoupil k prvnímu extraligovému utkání v sezoně, inkasoval podruhé. Od modré čáry se trefil přesně Zámorský.

Domácí však dokázali na branku nejproduktivnějšího obránce soutěže rychle a rázně odpovědět. Nejprve snížil Bernad, o 23 sekund později vyrovnal Skalický, jenž tečoval Kurkovu střelu. A v 10. minutě Středočeši už vedli. Při Rákosově vyloučení se prosadil Kotvan. Vedení však Mladá Boleslav neudržela dlouho, nedůrazu na brankovišti využil Linhart. Za 14 minut hry se tak střelecky prosadilo hned pět beků.

Blízko vedení se Bruslařský klub dostal ve 23. minutě, rozhodčí však Musilův gól neuznali pro hru vysokou hokejkou. Domácí ale nesmutnili dlouho, o 94 sekund později překonal Pavelku střelou k tyči Pabiška. Ve 33. minutě se do slibných příležitostí dostali Kurka a Vondrka, ani jeden z nich neuspěl. Neprosadil se ani na druhé straně Filip Pavlík.

Skóre se opět měnilo až při druhé mladoboleslavské přesilovce, kdy Pláňkovu střelu pohotově dorazil do branky Zohorna a prosadil se tak v premiérovém zápase v dresu BK po výměně z Brna. Duel tím zároveň skončil pro Pavelku, jehož nahradil Maxwell.

Ve třetí třetině se hosté poprvé ubránili při přesilovce domácích a i díky tomu se dokázali vrátit do zápasu. Při Kousalově trestu nejprve snížil Vincour a poté po rychlém protiútoku vyrovnal Paulovič. Ve 48. minutě tak byl stav nerozhodný 5:5.

Domácí ale ztráta vedení nepoznamenala a v 57. minutě rozhodli dvěma góly o své výhře. Nejprve se prosadil Šťastný a 11 sekund po buly Zohorna. A to nebylo vše. Další branku přidal vzápětí Pláněk.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Začali jsme s příliš velkým respektem a nechali jsme Hradci příliš prostoru. Takhle dobrý tým to samozřejmě okamžitě využil. Nakoply nás přesilovky, které jsme využili. Byly tam střely, hráči před brankou. Když dáte osm gólů, tak byla útočná fáze výborná. Defenzivní byla dnes samozřejmě trochu horší a zápas mohl klidně dopadnou i opačně. Rozhodl šestý gól. Hradec se tlačil do útoku a my jsme dali další dvě branky."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Měli jsme výborný vstup do zápasu, rychle jsme šli do vedení 2:0 a nevím, jestli nás to na chviličku uspokojilo. Jak jsme jej rychle získali, tak jsme o něj rychle přišli. Boleslav zápas během chvilky otočila a poté nám přesilovkami odskočila až na 5:3. Ke cti týmu slouží, že jsme zápas dokázali ve třetí třetině srovnat. Co říct k závěru. Z pohledu defenzivní činnosti týmu to byl náš nejhorší zápas. Udělali jsme spoustu individuálních chyb, měli spoustu ztrát. Boleslav odehrála velmi dobrý zápas a zaslouženě vyhrála."

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 8:5 (3:3, 2:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 7. Bernad (Flynn, P. Kousal), 7. Skalický (Kurka, Klepiš), 10. Kotvan (Vondrka, Skalický), 24. L. Pabiška (Žejdl), 37. R. Zohorna (Pláněk, Klepiš), 57. D. Šťastný (Žejdl), 57. R. Zohorna (M. Látal), 58. Pláněk (Vondrka, Klepiš) - 5. Cibulskis (Rákos, Bezúch), 6. Zámorský (Lessio, Vopelka), 14. Linhart (Cingel, Vopelka), 46. Vincour (F. Pavlík, Smoleňák), 48. Paulovič (Bezúch, Bičevskis). Rozhodčí: Šír, Pražák - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 3015.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Němeček, Bernad, Kurka, Kotvan, Pláněk, Dlapa, Eminger - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, T. Knotek, Flynn. Trenéři: M. Hořava st., Rulík a Patera.

Hradec Králové: J. Pavelka (37. Maxwell) - Zámorský, Linhart, Graňák, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Nedomlel - Smoleňák, Koukal, M. Chalupa - Vopelka, Cingel, Lessio - Paulovič, Bičevskis, Miškář - Vincour, Rákos, Bezúch. Trenéři: T. Martinec, P. Svoboda a Krátoška.