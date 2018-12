Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili ve 29. extraligovém kole Vítkovice 4:1. Středočeši tak uspěli potřetí za sebou, aniž by ztratili bod. Ostravané nenavázali na předchozí dvě výhry a prohráli šestý z uplynulých osmi duelů. Dvěma góly se pod vítězství Bruslařského klubu podepsal útočník Lukáš Žejdl.

Úvod zápasu se odvíjel ve sváteční atmosféře a oba celky se rozjížděly pomaleji. O něco střelecky aktivnější byli hosté, ale Kantor, který v brance nahradil zraněného Slovince Krošelje, žádnou ožehavou situaci řešit nemusel. V deváté minutě se z ničeho nic sám na domácího brankáře řítil Szturc, svou střelu však namířil jen do Kantorovy výstroje.

V další podobné šanci se ocitl vítkovický útočník o sedm minut později, mířil do stejného místa, tentokrát ale minul branku úplně. Na druhé straně si připsal první velkou šanci Bruslařů Kousal, jenže zblízka mířil jen do připraveného Bartošáka. I ten byl však o chvíli později krátký na střelu Skalického, jehož z protějšího rohu přesně našel pasem Knotek.

Po minutě a pěti vteřinách ve druhé třetině si najel mezi kruhy Žejdl a poslal Mladou Boleslav do dvoubrankového vedení. Hosté si pak zahráli dvě po sobě jdoucí přesilovky, ale Kantor neinkasoval ani v oslabení.

Pak se na ledě přitvrdilo. Domácí obránce Němeček dostal 'desítku' za úder do oblasti hlavy, jeho spoluhráč Pláněk k pětiminutovému trestu za vražení na hrazení inkasoval navrch také trest do konce utkání. Dvojnásobnou přesilovku pak Vítkovice využily zásluhou Szturce. Poměr trestných minut byl po dvou třetinách 43:0.

Mladá Boleslav si první přesilovku zahrála až zkraje třetí části hry. Prosadila se však až z té druhé - při vyloučení Výtiska doplachtil puk z hole Bernada až do branky nic nevidícího Bartošáka.

Třetí branka domácí uklidnila a místo hostujícího tlaku v honbě za vyrovnáním byly k vidění šance před vítkovickou brankou. Bartošák v jednom případě musel spoléhat na pomoc horní tyče, ve druhém pak předvedl zákrok maskou. Na střelu Žejdla po Pabiškově přihrávce už byl ale krátký.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Celou první třetinu jsme tahali za kratší konec a byla velká klika, že jsme ji vyhráli 1:0. Klíčové bylo, když jsme hráli tři a půl minuty ve třech a dostali jsme jenom jeden gól. Do třetí třetiny jsme šli za stavu 2:1 a třetí gól rozhodl. Pak už jsme si zápas pohlídali. Disciplína byla na štíru, ale nahradili jsme to enormní snahou, za kterou musíme kluky pochválit."

Jakub Petr (Vítkovice): "Bylo to úplně odlišné utkání od posledního vzájemného zápasu, který jsme hráli nedávno. Byl to oboustranně atraktivní hokej. Zápas rozhodly dva důležité okamžiky, kdy jsme mohli zápas strhnout na svou stranu. Zaprvé to byl úvod zápasu, kdy jsme do první komerční přestávky hráli velmi dobře a měli jsme dva samostatné nájezdy. Klíčová pak byla druhá třetina, kdy jsme se dostali do dlouhých přesilovek, ale dali jsme pouze jeden gól. Nechci tým nějak hanět, protože jsme trefili jednou tyčku a pak jsme nedali po kombinaci do prázdné branky. Ve třetí třetině pak dostali přesilovky i domácí a třetí branka je definitivně uklidnila. Domácí právě v těch rozhodujících situacích byli lepší."

BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 18. Skalický (T. Knotek, Vondrka), 22. Žejdl, 49. Bernad (P. Musil, M. Látal), 56. Žejdl (L. Pabiška, Vondrka) - 32. Szturc (O. Roman). Rozhodčí: Hodek, M. Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4, navíc Němeček 10 min., Pláněk (oba Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 3369.

Mladá Boleslav: Kantor - Kotvan, Pláněk, Bernad, Němeček, Dlapa, Eminger, Hrdinka - Skalický, T. Knotek, Vondrka - Pacovský, P. Musil, M. Látal - L. Pabiška, Žejdl, D. Šťastný - P. Kousal, Najman, Flynn. Trenéři: M. Hořava st., Rulík a Patera.

Vítkovice: Bartošák - Výtisk, D. Krenželok, Šidlík, Gregorc, J. Mrázek, Baranka - Olesz, Lev, Dej - D. Květoň, O. Roman, Tybor - Kucsera, Toman, Szturc - Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal. Trenéři: Petr a Trnka.