Mladá Boleslav udolala Plzeň a vystřídala ji na druhé pozici

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi udolali v dohrávce 45. kola extraligy Plzeň 3:1 a posunuli se před Západočechy na druhé místo tabulky. Vítězný gól vstřelil ve 32. minutě David Šťastný, na dvou brankách se podílel Martin Ševc. Kapitán hostů Milan Gulaš si připsal asistenci a má na kontě 69 kanadských bodů, což je nový klubový rekord.

Domácí začali ve velké stylu a plzeňský brankář Frodl byl od začátku v permanenci. Poprvé ale kapituloval až v 8. minutě, kdy jej pět sekund před koncem úvodní přesilové hry překonal pohotově dorážející obránce Hrbas.

Až poté se ke slovu dostali i Západočeši. Gólman Peters si ale poradil s šancemi Zdráhala i Poura, na druhé straně se do slibné příležitosti dostal Najman. Místo střely ale volil ještě přihrávku.

I hosté se nakonec poprvé prosadili v přesilové hře. Ve 25. minutě fauloval v útočném pásmu Zbořil a Straka jeho nedovolený zákrok po osmi sekundách pohotovou dorážkou potrestal.

Středočeši si vzali vedení zpět po uplynutí poloviny zápasu. Ve 32. minutě skončila Ševcova střela jen na tyči, ale o několik sekund později nahrál kapitán domácích zcela volnému Šťastnému, který pohotově trefil odkrytou branku.

Ve 41. minutě byl blízko vyrovnání Mertl, Peterse ale nepřekonal. Domácí mohl uklidnit v polovině třetí části Ševc, jenže trefil opět jen horní tyč. Bruslaře to nemuselo mrzet, jejich výhru potvrdil při power play Kašpar.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli jsme odměněni gólem, když jsme dobře sehráli přesilovku. Ve druhé třetině Plzeň ukázala sílu a prvních deset dvanáct minut nás mačkala. Můžeme být rádi, že to bylo jen 1:1. Poté se hra vyrovnala a ve třetí třetině si myslím, že jsme byli lepší. Vyhráli jsme zaslouženě."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Věděli jsme, že Boleslav hraje doma velmi dobře a v posledních dvou zápasech dostala jen jeden gól. A vylámaly si tady zuby větší mančafty, než jsme my. Bohužel vstup do utkání nebyl podle našeho gusta, nicméně poté jsme v první třetině trošku srovnali krok. Hodně nám pomohlo, že jsme dokázali z přesilovky vyrovnat na 1:1, ale bohužel jsme poté po chybě inkasovali druhý gól. Ve třetí třetině hrála Boleslav zkušeněji, nebyli jsme schopni udržet se na puku a udělat soustavnější tlak. Naopak domácí nás kolikrát zavřeli v pásmu. Pro náš mladý mančaft je to ponaučení. Jedná se o xtý prohraný zápas venku, což je alarmující. Musíme se z toho ale ponaučit a hodit to za hlavu, v neděli hrajeme opět."