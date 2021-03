Mladá Boleslav si po výhře nad Třincem zajistila čtvrtfinále

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli v 51. kole extraligy nad druhým Třincem 4:3 a zajistili si z třetího místa přímý postup do čtvrtfinále. Oceláři naopak ztratili naději na zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části, který si zajistila Sparta. Oceláři po čtvrtém utkání bez bodu v řadě skončí druzí. S Bruslařským klubem prohráli i čtvrtý duel v sezoně.

Třinec stejně jako ve čtvrtek v Litvínově v dohrávce 50. kola nastoupil jako oficiálně domácí tým na ledě soupeře, a to poté, co si úterní duel po dohodě klubů o dva dny odložil po tragickém úmrtí manželky kapitána Petra Vrány Lindsey.

První se trefili hráči Třince, když se při signalizované výhodě do puku opřel na levém kruhu Martin Růžička a překonal svého jmenovce v mladoboleslavské brance Jana. Středočeši srovnali krátce po polovině úvodního dějství. Kousal našel krásným pasem Najmana, který zasunul puk za Kacetla. Mladé Boleslavi vlilo vyrovnání živou krev do žil a Bruslařů byl najednou plný led.

A svou aktivitu hráči v zeleném přetavili v další dvě branky. Nejprve přidal svůj 26. gól sezony Šťastný a po Flynnově přihrávce se podruhé v zápase prosadil Najman, který uzavřel účet první třetiny na 3:1 z pohledu Mladé Boleslavi.

Oceláři poslali od druhé třetiny do branky místo Kacetla Štěpánka. Ten poprvé kapituloval po polovině základní hrací doby, když v oslabení neuhlídal puk před důrazným Kotalou, od kterého se dostal až k volnému Zbořilovi, jenž už neměl se skórováním do odkryté branky problém.

Třinec nesložil zbraně a na dvougólový rozdíl jej dostal minutu před koncem druhé třetiny Hrňa. Ve 47. minutě se Třinec dostal dokonce na dostřel jediného gólu, když se parádně od modré čáry trefil Gernát. Více už ale Oceláři nestihli.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Varaďa (Třinec): "Výsledek pro nás není dobrý. Předvedli jsme zlepšený výkon, ale nepovedlo se nám udržet vedení, když jsme inkasovali tři branky. Hráči pak ještě měli snahu s výsledkem něco udělat, dali jsme dva góly a zápas ještě zdramatizovali. Pak jsme ale v závěru faulem na brankovišti přišli o přesilovku a o šanci odvolat brankáře. Ale jdeme dál, chceme zvládnout další zápas. Prezidentský pohár jsme chtěli vyhrát, ale nebylo nám souzeno. Tím to ale nekončí, za čtrnáct dní začíná to, o co hrajeme."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Paradoxně jsme v první třetině lepší nebyli, ale byli jsme v ní produktivnější. Hra se nám tam ale moc nelíbila. Ve druhé třetině už to bylo dobré a korunovali jsme důležitým gólem v přesilovce. V závěru jsme zápas už dobře takticky zvládli."