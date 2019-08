Mladá Boleslav se v Evropské lize utká v Rumunsku s FCSB

Bukurešť - Fotbalisté Mladé Boleslavi zkusí na šestý pokus poprvé projít přes 3. předkolo Evropské ligy. V cestě jim stojí FCSB, bývalá Steaua Bukurešť. Úvodní duel sehrají Středočeši v Rumunsku ve čtvrtek od 20:30 SELČ. Odveta je na programu o týden později.

V součtu s 3. předkolem Ligy mistrů ze sezony 2006/07 nezvládla Mladá Boleslav tuto fázi evropských pohárů šestkrát po sobě. Ve 3. předkole Evropské ligy naposledy Středočeši vypadli před dvěma lety na penalty s albánským týmem Skënderbeu Korcë.

Sami mladoboleslavští hráči ale poté, co v předchozím předkole prošli na úkor kazašského Ordabasy Šymkent, cítí, že vzhledem k posledním výsledkům šestadvacetinásobného rumunského mistra je FCSB hratelný soupeř. Poslední tři soutěžní duely bukurešťský celek prohrál a v lize mu po čtyřech kolech náleží devátá pozice.

Přestože mužstvo prošlo v 1. předkole Evropské ligy přes moldavský Milsami Orhei a ve druhém přes arménský Alaškert, trenér Bogdan Andone po necelých dvou měsících u týmu rezignoval. Na jeho místo dočasně povýšili Vergil Andronache a Dacian Nastai, kteří v premiéře podlehli v lize Astře Giurgiu 1:2.

"Cítíme trošku větší šanci. Odvolali trenéra, zbavili se asi tří hráčů ze základní sestavy. Určitě nejsou v ideálním rozpoložení a pro nás je ta situace nejlepší možná," řekl novinářům brankář Jan Šeda.

Navzdory nepovedeným výsledkům FCSB svěřenci kouče Jozefa Webera nic nepodceňují. "Máme k tomu týmu určitý respekt, pořád je to kvalitní tým, i když jsou teď v menší krizi. Nesmíme se tím nechat ukonejšit, musíme do toho jít naplno, dát do toho všechno a využít jejich možná lehce horší situace," uvedl záložník Michal Hubínek.

Výhodou Mladé Boleslavi je delší odpočinek. Zatímco FCSB hrál v pondělí, Středočeši se naposledy představili minulý čtvrtek v Kazachstánu. Kvůli problémům s odletem byl odložen jejich nedělní ligový souboj s Teplicemi.

"Určitě je to výhoda, protože zápas v Teplicích by pro nás byl složitý i kvůli tomu odloženému letu a komplikacím při cestě zpátky. Hraje nám to do karet a měli bychom toho využít," prohlásil Hubínek.

FCSB navíc kvůli letním koncertům Eda Sheerana a Metallicy nehraje domácí zápasy v domácí Areně Nationala, nýbrž na stadionu v Giurgiu asi 60 km od rumunské metropole.

"Možná pro nás malinko větší výhoda, protože ten stadion je asi pro osm tisíc diváků. Na druhou stranu mají skvělé fanoušky a myslím si, že udělají atmosféru stejně bouřlivou jako na vlastním stadionu," konstatoval Šeda.

S Mladou Boleslaví odletěl i kanonýr Nikolaj Komličenko, o jehož odchodu do Lokomotivu Moskva se čile spekuluje.

Vítěz se v závěrečném play off o postup do základní skupiny utká buď s lotyšským Ventspilsem, nebo portugalskou Vitórií Guimaraes.

Statistické údaje před utkáním FCSB - Mladá Boleslav: Výkop: čtvrtek 8. srpna, 20:30 SELČ (Giurgiu). Rozhodčí: Jaccottet - Jobin, Erni (všichni Švýc.). Bilance: Rumunsko - ČR (Československo) 32 12-10-10 53:40. 1982/83 PMEZ: Dinamo Bukurešť - Dukla Praha 2:0, 1:2, 1988/89 PMEZ: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:5, 2:2, 1992/93 UEFA: Olomouc - Craiova 1:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 4:1, 1:1, 2006/07 UEFA: Rapid Bukurešť - Mladá Boleslav 1:1, 2007/08 LM: Slavia Praha - Steaua Bukurešť 2:1, 1:1, 2008/09 UEFA: Slavia Praha - Vaslui 0:0, 1:1, 2009/10 EL: Dinamo Bukurešť - Liberec kontumačně 0:3, 3:0, 2009/10 EL: Sparta Praha - Kluž 2:0, 3:2, 2011/12 EL: Vaslui - Sparta Praha 2:0, 0:1, 2012/13 LM: Kluž - Liberec 1:0, 2:1, 2014/15 EL: Giurgiu - Liberec 3:0, 3:2, 2014/15 EL: Ploješť - Plzeň 1:1, 4:1, 2016/17 LM: Sparta Praha - Steaua Bukurešť 1:1, 0:2, 2016/17 EL: Plzeň - Giurgiu 1:2, 1:1, 2017/18 LM FCSB - Plzeň 2:2, 4:1, 2017/18 EL FCSB - Plzeň 3:0, 0:2. FCSB (Steaua) v Evropě: LM/PMEZ 145 52-41-52 203:204 PVP 40 14-12-14 51:54 EL/UEFA 138 57-36-45 181:162 Celkem 323 123-89-111 435:420 M. Boleslav v Evropě: LM/PMEZ 4 1-2-1 8:9 EL/UEFA 32 13-5-14 41:41 Celkem 36 14-7-15 49:50 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: FCSB: Vlad - Cretu, Planič, Vina, Soiledis - Popescu, Cristea, Oaida - Moutinho, Gikiewicz, Pantiru. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Ladra, Hubínek, Matějovský, Bucha - Komličenko, Mešanovič. Absence: Balasa (nejistý start), Morutan, Stan (oba zranění) - Král, Wiesner (oba nejistý start). Zajímavosti: - zápas se kvůli letním koncertům na stadionu FCSB uskuteční v Giurgiu - FCSB sehrál poslední soutěžní duel v pondělí, zatímco M. Boleslav ve čtvrtek v Šymkentu; kvůli problémům s odletem z Kazachstánu musel být její nedělní ligový duel s Teplicemi odložen - M. Boleslav se do 3. předkola EL dostala přes kazašský celek Ordabasy Šymkent (1:1, 3:2), FCSB vyřadil v 1. předkole moldavský Milsami Orhei (2:0, 2:1) a ve 2. předkole arménský Alaškert (3:0, 2:3) - FCSB si naposledy zahrál základní skupinu EL v sezoně 2017/18 - FCSB se v ročníku 2017/18 4x utkal s Viktorií Plzeň; nejprve ji vyřadil ve 3. předkole Ligy mistrů (2:2, 4:1) a následně si s ní zahrál v základní skupině EL (3:0, 0:2) - FCSB skončil před rokem počtvrté za sebou v lize druhý - FCSB vyhrál jediný ze 4 ligových duelů nové sezony a je na 9. místě - FCSB prohrál poslední 3 soutěžní duely - FCSB už netrénuje Bogdan Andone, který po prohře v odvetném utkání 2. předkola EL proti Alaškertu na funkci rezignoval; mužstvo dočasně vedou Vergil Andronache a Dacian Nastai, kteří v premiéře podlehli v lize Astře Giurgiu 1:2 - M. Boleslav v novém ročníku prohrála jediný z 5 soutěžních duelů - M. Boleslav je v lize po 3 zápasech na 6. příčce, spolu s Teplicemi ale sehrála o duel méně než ostatní - M. Boleslav si základní část soutěže ještě pod názvem Pohár UEFA zahrála v sezonách 2006/07 a 2007/08, od té doby 6x za sebou vypadla v předkole, z toho 5x po sobě nezvládla přejít přes 3. předkolo - M. Boleslav se proti rumunskému mužstvu představila pouze v sezoně 2006/07, kdy v základní skupině Poháru UEFA remizovala na hřišti Rapidu Bukurešť 1:1 - vítěz se v závěrečném play off utká buď s lotyšským Ventspilsem, nebo portugalskou Vitórií Guimaraes