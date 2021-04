Mladá Boleslav se po výhře nad Opavou přiblížila k záchraně

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v 27. ligovém kole v záchranářském souboji nad Opavou 2:0 a přiblížili se k udržení v soutěži. Domácí poslal v 61. minutě do vedení Jaromír Zmrhal a pojistku přidal o 20 minut později Michal Škoda. Středočeši čtyři kola po sobě neprohráli a na sestupové pozice mají už sedmibodový náskok. Slezané, jimž patří předposlední příčka, v posledních čtyřech ligových duelech nebodovali.

Mladoboleslavští byli od začátku aktivnější a už v prvním poločase měli dost šancí k tomu, aby souboj dvou ohrožených celků rozhodli ve svůj prospěch. V sedmé minutě se probil Jiří Klíma přes dva opavské hráče až před brankáře Digaňu, jenže ve velké šanci se prosadit nedokázal.

Souboj stejných hráčů skončil vítězstvím opavského gólmana i po půlhodině hry. Nepřesně si počínal i další domácí útočník Škoda, který zahodil velkou možnost před poločasem, kdy se ocitl po přihrávce od Matějovského osamocen na levé strany šestnáctky.

Hosté spoléhali na rychlý přechod i nákopy na útočníka Smolu, ale do nebezpečných situací se dlouho nedostávali. První slibnější pokus měl až v 60. minutě stoper Didiba, ale jeho hlavička po rohu byla nedůrazná.

Hned z protiútoku přišel klíčový okamžik utkání. Zmrhal si našel před šestnáctkou dost prostoru k přízemní střele, kterou nasměroval přesně k tyči a dostal Středočechy do vedení. Navázal na gól z minulého kola, v němž pomohl Boleslavi k výhře 3:1 v Teplicích.

Hosté se ještě snažili výsledek změnit, ale když se už dostal střídající Dedič v 71. minutě do velké šance, tak selhal. O 10 minut později domácí stvrdili vítězství. Po centru Ladry z pravé strany se prosadil hlavičkou Škoda a stejně jako Zmrhal navázal na gól z předchozího kola.

Hlasy po utkání:

Karel Jarolím (trenér Mladé Boleslavi): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu a pokud bychom proměnili šanci hned v úvodu, mohlo to být mnohem klidnější. S přibývajícím časem a po další neproměněné možnosti jsem viděl zvýšenou nervozitu. Najednou přicházely zbytečné ztráty a také standardky pro soupeře. Naštěstí přišla Zmrhalova trefa, která zápas zlomila. Pak už bylo jen otázkou času, kdy se nám podaří přidat druhý gól. Byla to důležitá výhra, potvrdili jsme vítězství z venkovního utkání. Teď nás čeká nabitý program."

Alois Skácel (trenér Opavy): "Věděli jsme, že musíme v naší situaci dovézt nějaké body, ale přes obětavý výkon se to nepodařilo. V úvodu utkání nás ještě zachránil několika zákroky brankář, ale v druhém poločase naši snahu ukončil smolný gól od Zmrhala a nám už se nedařilo vůbec nic. Druhý gól přišel ve chvíli, kdy jsme hru otevřeli ve snaze vyrovnat. Bojovnost a snaha hráčům nechybí, ale nemáme přihrávky do šestnáctky. V tom byl dnes zásadní rozdíl mezi oběma týmy. Každé další utkání s blížícím se koncem soutěže je těžší, ale nic nevzdáváme."