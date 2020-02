Mladá Boleslav se po pěti zápasech dočkala úspěchu proti Liberci

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli ve 43. kole extraligy nad Libercem 4:1 a proti Bílým Tygrům uspěli poprvé po pěti vzájemných zápasech. Bruslařský klub bodoval popáté v řadě a z toho potřetí zvítězil. Vedoucí Liberec prohrál podruhé za sebou, přesto drží před druhu Plzní stále osmibodový náskok.

Skóre se změnilo už po 19 sekundách. Centr první boleslavské formace Zbořil vrátil před branku nahozený puk a ten se od Šmídovy brusle odrazil za záda gólmana Hrachoviny. Ten se potom předvedl při akci dvou na jednoho a zakončení Hrbase. Na druhé straně si Krošelj poradil se samostatným únikem libereckého kapitána Jelínka. V 18. minutě domácí zvýšili. Do obranné třetiny soupeře pronikl Stránský a zakončil nekompromisní dělovkou.

Ve druhé třetině byla nejdřív k vidění bitka, poté co Skalického natlačil nepříjemně do Hrachoviny jeden z hostujících obránců. Pomstít svého brankáře pak jel Graborenko a výsledkem bylo jeho vyloučení na pět minut a do konce utkání.

Dlouhá přesilovka přinesla první gólovou radost po příchodu z Litvínova Kašparovi, který si vyčíhal puk na zadní tyči po Dlapově přihrávce. A za chvíli mohl přidat i druhou branku, ale tentokrát zasáhl Hrachovina pravým betonem. Domácí hráči se i v oslabení řítili tři proti jedinému obránci, ale Kousal ještě zvolil přihrávku místo střely. Bílí Tygři byli z průběhu zápasu podráždění a domácí si zahráli i krátce proti třem.

Liberec se ve třetí třetině snažil o snížení, ale domácí bránili pozorně. Naopak při Hrachovinově výjezdu za branku mířil do odkryté klece Lunter, ale liberecký gólman puk ještě skokem dokázal vytěsnit. Slovenského útočníka to mrzet nemuselo, protože domácí dovedli utkání v poklidu do vítězného konce.

V něm si ještě druhý bod připsal Kašpar díky asistenci u Najmanova gólu. Třináct sekund před sirénou pak přišel o čisté konto domácí brankář, poté co střelou od modré čáry využil přesilovou hru Knot.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Zápas se mi hodnotí dobře. Měli jsme šťastný vstup do zápasu, to nám hodně pomohlo. Klíčový okamžik pak přišel v pětiminutové přesilovce, kdy jsme odskočili na rozdíl tří branek. Pak už jsme jenom hráče nabádali k disciplíně. To jakžtakž zvládli."

Patrik Augusta (Liberec): "Rozhodla první třetina, naše tresty a neproměněné šance. Po smolném začátku jsme měli dost šancí, ale stejně jako proti Vítkovicím jsme se trápili v koncovce. Od druhé třetiny jsme to už tlačili do kopce. K tomu jsme pak měli spoustu zbytečných vyloučení."

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. A. Zbořil (Skalický), 18. J. Stránský (Hrbas), 28. L. Kašpar (Dlapa, Pláněk), 59. O. Najman (L. Kašpar, P. Kousal) - 60. Knot (Birner, Marosz). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:7, navíc Graborenko 5 min. a do konce utkání, Hrachovina (oba Liberec) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3893.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Hrdinka, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - J. Stránský, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, L. Kašpar. Trenéři: Rulík a Patera.

Liberec: Hrachovina - Šmíd, Knot, Derner, Hanousek, Kolmann, Graborenko - Lenc, L. Hudáček, Birner - Zachar, A. Musil, Valský - Ordoš, P. Jelínek, D. Špaček - J. Šír, Marosz, A. Dlouhý. Trenér: Augusta.