Mladá Boleslav prohrála v extralize potřetí za sebou

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi podlehli ve 26. kole extraligy doma Zlínu 3:6 a připsali si třetí porážku za sebou. Berani po dvou prohrách zabrali, k čemuž přispěl dvěma góly Jakub Šlahař a třemi asistencemi Antonín Honejsek.

Ve čtvrté minutě si Mladá Boleslav vytvořila z tlaku několik dobrých příležitostí, zvlášť ta Jegliče volala po gólu, ale paradoxně udeřilo hned z následného brejku, kdy Krošeljovi propadlo nahození Šlahaře mezi betony.

Hned za minutu ale bylo vyrovnáno, když si první branku v mladoboleslavském dresu připsal Lotyš Bičevskis. Ale i Berani přispěchali s rychlou odpovědí. Po půl minutě už znovu vedli po ráně obránce Gazdy. A za minutu bylo pro domácí ještě hůř. V jejich vlastní přesilovce ujel Ševcovi Fořt a zvýšil na 3:1 pro hosty.

V téže přesilovce si ale užili Bruslaři i radost, když snížil dorážkou Klepišovy střely Šťastný. A za dvě minuty bylo z další přesilovky vyrovnáno, když Kašíka překonal Stránský. Svou první přesilovku pak využil i Zlín - v závěru první třetiny se podruhé prosadil Šlahař.

Druhá dvacetiminutovka se odvíjela v poklidnějším tempu. V její polovině z ničeho nic vypálil do tyče zlínský Claireaux. Mladá Boleslav si připravila zámek v další přesilovce, z ní se ale tentokrát nic neurodilo. Naopak na druhé straně musel vytáhnout těžký zákrok Krošelj proti Sedláčkovi.

Hned v úvodu třetí části hry si našel volný kotouč Fořt, ale napálil ho pouze do masky domácího gólmana. Mladá Boleslav se hnala za vyrovnáním, ale opět udeřilo na druhé straně, když se v dalším úniku prosadil Kubiš po přihrávce Fryšary. Středočeši pak inkasovali ještě jednou do odkryté branky z hole Claireauxe.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "První třetina udala tón celého zápasu. Byť jsme ji prohráli, tak jsme hráli paradoxně dobře dopředu. Dokázali jsme se vyhrabat z 1:3 na 3:3 a cítili jsme z týmu sílu. Bohužel jsme na jejím konci inkasovali ještě jeden gól. Zlín nás ale ze všeho potrestal. Dal gól při naší přesilovce, pak skvěle sehrál i tu svoji. I přesto jsme pořád věřili, že se dá zápas otočit. Na konci druhé třetiny náš brankář skvěle vychytal hostům tutovku a mohl to být zlomový moment zápasu. Bohužel jsme ale ve třetí třetině už neměli potřebný tlak do branky a nedostávali jsme se do zakončení."

Martin Hamrlík (Zlín): "Pro nás to byl dobrý zápas před reprezentační přestávkou. Byli jsme nezvykle produktivní, měli jsme víc šancí, než obvykle míváme. Napadalo nám to tam. Ale do poslední třetiny to byl vyrovnaný zápas, mohlo se to překlopit na obě strany. Za stavu 3:4 měla Boleslav dvě velké šance, ale ustáli jsme to. Nakonec zápas skončil 6:3 pro nás a my jedeme domů šťastní."