Mladá Boleslav prohrála s FCSB 0:1 a z Evropské ligy vypadla

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi prohráli doma odvetu 3. předkola Evropské ligy s FCSB 0:1 a po remíze 0:0 v Rumunsku do závěrečného play off nepostoupili. O triumfu hostů rozhodl v první minutě nastavení střídající Ionut Pantiru. Od 75. minuty Středočeši hráli bez vyloučeného Antonína Křapky.

Mladá Boleslav se v základní skupině ještě pod názvem Pohár UEFA představila v sezonách 2006/07 a 2007/08. Od té doby vypadla v předkolech Evropské ligy sedmkrát za sebou, z toho šestkrát ve třetím.

FCSB se o postup do hlavní fáze soutěže utká s portugalskou Vitórií Guimaraes.

Středočeši stejně jako v nedělním ligovém souboji se Spartou, který vyhráli 4:3, nastoupili bez Nikolaje Komličenka. Ruský kanonýr znovu nebyl ani na střídačce.

Domácí začali pěkně zostra. Po 37 vteřinách hlavičkoval stoper Takács po Matějovského rohovém kopu do tyče. Během necelých úvodních 90 sekund zahrávala Mladá Boleslav tři rohy. V šesté minutě Matějovský znovu z rohového kopu našel Takácse, který ale hlavou usměrnil míč nad.

V 16. minutě se k přímému volnému kopu před vápnem domácích postavil Coman, ale jeho přízemní tečovaná střela branku minula. Šeda si pak poradil s Oaidaovou střelou po zemi a vzápětí vyrazil Comanův pokus.

Ve 43. minutě domácí znovu zahrozili po Matějovského rohu. Křapka dokonce dostal míč do sítě, ale kvůli faulu na gólmana Vlada gól neplatil.

Ve druhém poločasu si žádný z týmů dlouho nevytvořil vážnější příležitost a hra se odehrávala zejména ve středu hřiště. V 75. minutě ale Křapka fauloval Comana a po druhé žluté kartě ho belgický rozhodčí Lardot vyloučil. O šest minut později se Coman po zpracování míče otočil a z hranice vápna nastřelil tyč.

V poslední minutě základní hrací doby se balon před šestnáctkou odrazil k domácímu Ewertonovi, jenž zamířil vedle. Na prodloužení ale nedošlo, protože v nastavení stihl vystřelit rumunskému celku postup Pantiru. Na hranici velkého vápna zachytil nedůrazný odkop, pronikl do šestnáctky a prosadil se střelou z úhlu pod horní tyč. V tu chvíli potřebovali domácí vstřelit dvě branky, na které jim nezbyl čas.

Hlasy po utkání:

Pavel Bucha (záložník M. Boleslavi): "Zklamání, protože jsme věřili do poslední chvíle. Dali jsme do toho hodně sil. Chtěli jsme alespoň do prodloužení a ohrozit je z nějaké standardky, nachytat je při našem presinku, využít jejich chybu. Bohužel jsme tam nezachytili odražený balon a oni nás potrestali."

Ladislav Takács (obránce M. Boleslavi): "Měl jsem stoprocentní šanci. Kdybych ji proměnil, mohlo to být jinak. Bohužel to dopadlo takhle. Smutní jsme samozřejmě všichni, protože si myslím, že jsme neodehráli špatný zápas. V závěru nám vyloučili hráče, takže jsme neměli takový tlak. Balon měla skoro posledních deset minut jenom Bukurešť."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Náš sen se rozplynul, soupeři gratulujeme k postupu. Když chceme takového soupeře porazit, musíme těch několik šancí proměnit a podat nadprůměrný výkon. To se nám v některých částech utkání povedlo, ale ne tak dlouho, abychom to zvládli. Plus naivita, vyloučení, ztráty. Soupeř byl lepší, postoupil, ale musím říct, že jsme byli kousíček od toho a dlouho mě to bude mrzet."

Vergil Andronache (dočasný trenér FCSB): "Jsme všichni šťastní a spokojení s výsledkem, který jsme tady uhráli. Mladá Boleslav měla organizovaný tým. Věděli jsme, že to bude velmi těžké utkání. Český fotbal je všeobecně agresivní a čekali jsme, že Boleslav na nás vlétne. Věřili jsme, že pokud zvládneme úvodních 15 minut, zlepšíme se. Je to důležitý krok směrem vpřed, ale čeká nás ještě těžší úkol, a to přejít přes Guimaraes. Postup bereme s pokorou."

Mladá Boleslav - FCSB 0:1 (0:0)

Branka: 90.+1 Pantiru. Rozhodčí: Lardot - Lemaire, Devillers (všichni Belg.). ŽK: Křapka, Fulnek - Cristea, Tanase, Soiledis, Coman, Planič. Diváci: 4695. První zápas: 0:0, postoupil FCSB.

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio (46. Fulnek) - Ladra, Hubínek (90.+2 Jiří Klíma), Matějovský, Bucha - Wágner (70. Ewerton), Mešanovič. Trenér: Weber.

FCSB: Vlad - Cretu, Cristea, Planič, Soiledis - Vina, Popescu, Oaida - Tanase, Moutinho (63. Pantiru), Coman. Trenér: Andronache.