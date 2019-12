Mladá Boleslav přivítá Pardubice s novým koučem Razýmem

Mladá Boleslav - Hokejisty Mladé Boleslavi a Pardubic svede proti sobě úterní předehrávka 27. kola extraligy. Poslední Dynamo nastoupí na ledě čtvrtého týmu soutěže s novým koučem Milanem Razýmem. Středočeši touží dát zapomenout na nepovedená vystoupení před reprezentační přestávkou, kdy třikrát po sobě nebodovali.

Mladá Boleslav před pauzou pro turnaj Channel One Cup prohrála s Litvínovem, v Kladně a se Zlínem. V těchto třech zápasech inkasovala 15 gólů. "Ty poslední zápasy se nám nepovedly. Bylo pro nás jen dobře, že přišla přestávka. Mohli jsme si vyčistit hlavu, potrénovat, vysvětlit si některé věci a zapracovat na nich. Bylo hodně dnů volna, teď bude důležité do toho dobře vstoupit," řekl ČTK asistent trenéra Pavel Patera.

V tom, proč byla vyhlášená defenziva Bruslařského klubu najednou tak prostupná, má jasno. "Navazuje to na sebe. Vedli jsme 4:1 s Litvínovem a do třetí třetiny jsme šli s rozpoložením, že se nemůže nic stát. Jenže to si nemůžete dovolit, protože jak přestanete dělat pořádně ty malé detaily, začne se to na sebe nabalovat. A my jsme byli po právu potrestaní, pak se to nabalovalo i v dalších zápasech," uvedl Patera.

Poslední příčce Pardubic nepřikládá žádnou váhu. "Je to strašně vyrovnané. Dá se říct, že teď se začíná zase nanovo. Pardubice poslední zápasy vyhrály, je tam nový trenér. My se musíme ale předně soustředit na náš výkon," zdůraznil Patera.

Východočeši vyměnili trenéra podruhé v sezoně. Už 5. října skončil Ladislav Lubina a tým převzal Radek Bělohlav, který byl jeho asistentem. Bělohlava přes poslední dvě cenná vítězství nad Spartou a Brnem nahradil osmapadesátiletý Razým.

"Do kolotoče extraligy se těším. Budeme chtít v každém utkání podat takový výkon, který by nám přinesl body. Jsou tady poctiví kluci, kteří mají chuť pracovat. Týden je krátká doba na to, kolik věcí do nich chceme dostat, ale přistoupili k tomu zodpovědně," řekl Razým.

Síly ambiciózního soupeře si je dobře vědom. "Mladá Boleslav samozřejmě kvalitu má. Nyní má sérii proher s relativně slabšími soupeři, takže ji budou chtít určitě přerušit. Sílu mají rozloženou do všech formací. I čtvrtá řada dala dvanáct gólů. Nehledě na to, že se jim proti nám daří. Pardubice tam vyhrály naposledy v roce 2015. Ale to jsou jen čísla," uvedl Razým.

Statistické údaje před úterní předehrávkou 27. kola Tipsport extraligy: BK Mladá Boleslav (4.) - HC Dynamo Pardubice (14.). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 4:1, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Pavol Skalický 27 zápasů/25 bodů (11 branek + 14 asistencí) - Radoslav Tybor 22/21 (13+8). Statistiky brankářů: Gašper Krošelj průměr 2,14 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,48 procenta a třikrát udržel čisté konto, Radek Haas 4,17 a 88,73 - Ondřej Kacetl 2,36 a 92,61, Pavel Kantor 4,32 a 88,31. Zajímavosti: - Mladá Boleslav třikrát za sebou nebodovala při skóre 8:15. Předtím bodovala šestkrát za sebou a z toho pětkrát vyhrála. - Dynamo dvakrát za sebou vyhrálo, přesto byl odvolán trenér Radek Bělohlav, jehož nahradil Milan Razým, který si odbude v utkání premiéru na lavičce Pardubic. - Bruslařský klub ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou bodoval, naposledy neuspěl 26. ledna 2018, kdy prohrál v Pardubicích 2:3.