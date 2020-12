Mladá Boleslav připravila Třinec o domácí neporazitelnost

Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Mladé Boleslavi zvítězili ve 25. kole extraligy na ledě Třince 4:3 po samostatných nájezdech a vyhrála pošesté v řadě. Hosté ztratili ve třetí třetině vedení 2:1 a 3:2, bonusový bod jim vystřelil v rozstřelu obránce David Bernad. Oceláři prohráli doma až v desátém utkání, bodovali ale i v šestnáctém zápase sezony.

Narazily na sebe dva týmy s nejlepší aktuální formou. Domácí, kteří vyhráli ve čtrnácti z předchozích patnácti kol, se ujali se vedení ve dvanácté minutě zásluhou svého elitního útoku. Stránský se dostal po své střele k odraženému kotouči a předložil ho Vránovi, který měl před sebou prázdnou branku.

Hosté otočili na přelomu první a druhé třetiny. Vyrovnal Allen, který je v týmu teprve pár dní na hostování z Českých Budějovic při absenci tři obránců (Dlapa, Hrbas, Klikorka). Prosadil se z mezikruží po přihrávce Ciencialy, odchovance Ocelářů, který proti svému mateřskému klubu hrál poprvé. Druhý gól Mladé Boleslavi vstřelil Zohorna zpoza levého kruhu. V závěru třetiny ještě po střele Allena zazněla branková konstrukce.

Očekávaný nápor Třince ve třetí třetině dlouho nepřicházel, přesto ve 48. minutě vyrovnal. Do Hrňovy střílené přihrávky vložil hůl Zadina a puk skončil v horním růžku Krošeljovy branky. Domácí ožili, skóre mohl překlopit Hrňa a Růžička trefil tyč.

Mladá Boleslav odpověděla v 52. minutě. Zohorna se prosadil na pravé straně a uvolnil Luntera, který zakončoval do odkryté branky. Vedení vydrželo hostům jen 43 sekund. Jejich obrana trestuhodně zapomněla na Růžičku, který zblízka vyrovnal.

Prodloužení odehráli aktivněji hosté, šance si vypracovali Zohorna a Cienciala. Mladá Boleslav se v závěru neprosadila ani z přečíslení tři na jednoho, a tak si oba týmy poprvé v sezoně vyzkoušely samostatné nájezdy.

Hostující Bernad uspěl v první sérii hezkou bekhendovou kličkou a po něm ještě ve třetím kole překonal Kořenáře dalším povedeným blafákem Flynn. Oceláři na Krošelje nevyzráli. Hostující gólman postupně vychytal kanonýry Stránského, Zadinu, Růžičku i Vránu.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Bylo to vyrovnané a kvalitní utkání se spoustou šancí na obou stranách. Hrálo se nahoru dolů. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas, a to se potvrdilo. Soupeř má rychlý přechod do protiútoku, hrál velmi dobře. Podržel je gólman, oba brankáři chytali velmi dobře. Remíza po základní hrací době odpovídala předvedené hře, nájezdy jsou loterie."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme vstoupili dobře, celý zápas byl ale vyrovnaný. Každý tým měl chvilku více ze hry. My jsme mohli na konci druhé třetiny odskočit do dvoubrankového vedení, to se nám nepovedlo. Třinec má strašně silný kádr, hraje výborně. Vždy, když jsme vedli o gól, tak srovnali. Remíza byla i po 65 minutách hry spravedlivá, v nájezdech se k nám přiklonilo štěstí."

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 12. P. Vrána (M. Stránský, M. Růžička), 48. F. Zadina (Hrňa, Jašek), 53. M. Růžička (P. Vrána, M. Stránský) - 17. Allen (Cienciala, Bičevskis), 21. R. Zohorna (D. Šťastný), 52. Lunter (R. Zohorna, Ševc), rozhodující sam. nájezd Bernad. Rozhodčí: Hejduk, Hodek - Frodl, Komárek. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy:

Třinec: Kořenář - Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Kundrátek, Jaroměřský, navíc od 47. Adámek - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, F. Zadina - O. Kovařčík, Jašek, M. Kovařčík - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Šidlík, Pláněk, Allen, Fillman, Bernad - D. Šťastný, R. Zohorna, Lunter - J. Stránský, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn - Bičevskis, Cienciala, J. Strnad. Trenéři: Rulík a Patera.