Mladá Boleslav při premiéře trenéra Kuliče zdolala Jablonec 3:1

Mladá Boleslav - Fotbalisté Mladé Boleslavi v úvodním kole první ligy porazili na svém hřišti Jablonec 3:1. Domácí poslal do vedení v páté minutě Vasil Kušej, další zásah přidal v 47. minutě Dominik Kostka při debutu v dresu Středočechů. V 57. minutě zvýšil Lamine Jawo a v 75. minutě už jen zkorigoval skóre střídající Alexis Alégué premiérovou trefou v nejvyšší soutěži. Trenér Marek Kulič tak oslavil vítězně svou ligovou premiéru v roli hlavního trenéra. První soutěžní zápas v novém působišti naopak nevyšel jeho protějšku Radoslavu Látalovi.

Mladá Boleslav zdolala dnešního soupeře podruhé za sebou a posedmé v řadě s ním neprohrála. Domácí neporazitelnost v lize prodloužila dokonce na osm duelů. Jablonec venku nevyhrál pošesté po sobě.

Oba celky prošly před sezonou velkými změnami. Jablonecký kouč Látal nasadil do základní sestavy šest letních posil, ve stoperské dvojici dostali šanci Srb Tekijaški a Kolumbijec Hurtado. Domácí trenér Kulič vsadil v bráně na navrátilce z Portugalska Trmala. Ve středu pole opět řídil hru jednačtyřicetiletý kapitán Matějovský.

A tým zkušeného špílmachra od začátku utkání dominoval. Už v osmé minutě Jawo přetaženým centrem na zadní tyč vyzval ke skórování Kušeje, jenž bez problémů vstřelil pátou ligovou branku v kariéře. Jablonečtí se zlobili, že krátce před gólem zůstal ležet po souboji ve středu pole Hurtado, sudí Orel ale hru nepřerušil.

Záhy našel Hilál v pokutovém území Marečka, jehož obstřel skvělým zákrokem vytáhl Hanuš mimo tři tyče. Domácí nezvýšili ani v 36. minutě po pohledné akci Matějovského s Jawem, jehož sklepnutí poslal Kušej zblízka jen vysoko nad břevno.

Středočeši navýšili skóre po změně stran. Kostka si po rohovém kopu našel odražený míč a výstavním volejem ze 30 metrů napálil míč do horního rohu Hanušovy brány. Čerstvá posila z Pardubic se v lize prosadila poprvé od dubna loňského roku a zaznamenala pátý zásah v nejvyšší soutěži.

V 57. minutě si navíc Kušej vyměnil s Jawem role z úvodu utkání, přetaženým centrem našel svého spoluhráče a gambijský útočník dalším parádním volejem vstřelil devátou branku v české lize. Naopak Jablonec byl směrem dopředu bezradný. Severočechy navíc v 65. minutě zachránilo od další inkasované branky po Suchomelově střele břevno.

Až čtvrthodinu před koncem dokázali Jablonečtí závěr mírně zdramatizovat. Přesným obstřelem o tyč snížil střídající Francouz Alégué, jenž tak stylově oslavil ligový debut. Stejně jako v minulé sezoně se i v dalším vzájemném duelu trefily oba celky. Severočeši si následně vytvořili několik závarů, na kontaktní branku už ale nedosáhli a v Mladé Boleslavi neuspěli počtvrté za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Kulič (Mladá Boleslav): "Jablonec měl velmi dobrou přípravu a věděli jsme, že bude hrát ze zabezpečené obrany a chodit do protiútoků. Začátek byl nervózní z obou stran, ale naštěstí se nám podařilo brzy vstřelit branku. Ve druhé půli jsme dali nádherné góly, ten Kostkův byl něco fantastického. I Jawo to trefil skvěle, luxusně se do toho voleje položil. Měli jsme i další šance, kluci navíc pracovali výborně směrem dozadu a dovolím si tvrdit, že jsme Jablonec nepustili do žádné stoprocentní šance."

Radoslav Látal (Jablonec): "Mladá Boleslav vyhrála zcela zaslouženě. Soupeř nás předčil agresivitou, přístupem, dynamikou, touhou po vítězství. Navíc dal dva krásné góly. Nevyšly nám vstupy do obou poločasů, srazila nás hlavně druhá branka. V závěru jsme se trochu nadechli, ale v útočné fázi to od nás bylo velice slabé. Nehrála nám křídla, chybělo nám víc zakončení."

FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 3:1 (1:0)

Branky: 8. Kušej, 47. Kostka, 57. Jawo - 75. Alégué. Rozhodčí: Orel - Vlček, Pečenka - Machálek (video). ŽK: Pulkrab - Slávik. Diváci: 3431.

Sestavy:

Mladá Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Karafiát, Suchomel - Matějovský (70. Kubista), Sakala - Jawo, Mareček (70. Ladra), Kušej (81. Mašek) - Hilál (58. Pulkrab). Trenér: Kulič.

Jablonec: Hanuš - Slávik (78. Nykrín), Tekijaški, Hurtado, D. Souček (46. Alégué) - Pleštil (62. Schön), Kratochvíl, Považanec (84. Martinec), Čanturišvili - Drchal, Chramosta (62. F. Souček). Trenér: Látal.