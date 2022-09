Mladá Boleslav přetlačila díky Šťastnému Liberec v prodloužení

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi vyhráli i třetí domácí zápas v této sezoně, když porazili v utkání 5. kola Liberec 2:1 v prodloužení. Bílí Tygři díky gólu Adama Najmana ještě po druhé třetině vedli, ale pak vyrovnal Tomáš Fořt a v prodloužení rozhodl útočník David Šťastný.

V Mladé Boleslavi byli od úvodního buly aktivnějším týmem domácí, kteří poprvé vážněji zahrozili po třech minutách hry, kdy Kantner tečoval Eberleho střelu na tyč. Na druhé straně zaměstnal Krošelje v domácí brance unikající Bulíř, ale ani po jeho sólu se skóre neměnilo.

První změnu přinesla až druhá třetina, konkrétně 27. minuta, kdy úvodní trefu zápasu zaznamenali nakonec hostující hráči. Adam Najman využil ve slotu přihrávku Faška-Rudáše. Na druhé straně ujížděl hostující obraně Švéd Aberg, ale místo zakončení ještě hledal druhého z bratří Najmanů Ondřeje.

Poté se přesunula hra před domácí brankoviště, v němž si musel slovinský brankář Boleslavi připsat několik povedených zákroků, aby rozdíl ve skóre zůstal jednobrankový.

Ten trval ve třetí třetině pouhých 27 sekund. Přesně po takové době vyrovnal tečí Lintuniemiho střely na 1:1 Fořt. O chvíli později se mohl prosadit znovu, ale skvěle chytajícího Kváču tentokrát nepřekvapil. Poslední pětiminutovka přinesla strhující podívanou. Ani jeden tým se nechtěl spokojit s remízou a hra se přelévala z jedné strany na druhou. To vše přerušil až faul hostujícího Bulíře 61 sekund před koncem třetí třetiny.

Početní výhodu v základní hrací době hosté nevyužili, ale polovinu si přenesli do následného prodloužení. To rozhodl stejně jako v nedělním zápase v Pardubicích Šťastný. Tentokrát na to potřeboval 34 sekund.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme vstoupili relativně slušně a prvních deset minut jsme měli dobrých. Potom jsme z naší přesilovky udělali faul a ty naše fauly se kupily. Po zásluze jsme byli potrestaní. Liberec je dobré mužstvo a přesilovky a gól je nakopnou. Ve druhé třetině jsme ze hry vypadli úplně. Ve třetí nám pomohl gól na 1:1 a hra už byla o něco lepší. Jsme rádi, že jsme to otočili a že jsme si pomohli přesilovkami, ale zápas jsme si zkomplikovali sami. Musíme se toho vyvarovat, nemusí se nám to vždycky podařit otočit."

Patrik Augusta (Liberec): "Určitě nejsme spokojení s prohrou. Mrzí mě druhá třetina, kdy jsme měli velice dobrou pasáž a nevytvořili jsme si v ní dvoubrankový náskok. Naopak jsme třetinu ukončili faulem a pak jsme ještě jeden udělali na konci té třetí, což rozhodlo dnešní utkání."

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 41. Fořt (Lintuniemi, Lantoši), 61. Šťastný (Lintuniemi, Aberg) - 27. A. Najman (Faško-Rudáš). Rozhodčí: Hribik, Ondráček - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:0. Diváci: 3672.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Pýcha, Lintuniemi, Jánošík, Stříteský, R. Jeřábek, Štich - Šťastný, Lantoši, Šmerha - J. Stránský, Fořt, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Aberg - Eberle, Bičevskis, Kantner. Trenér: Čihák.

Liberec: Kváča - Melancon, Balinskis, Štibingr, Vitásek, J. Dvořák, Derner, Rosandič - Flynn, Bulíř, Birner - Frolík, Filippi, J. Vlach - Faško-Rudáš, A. Najman, Ordoš - J. Šír, P. Jelínek, Rychlovský. Trenéři: P. Augusta.