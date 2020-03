Mladá Boleslav porazila Zlín a čtvrtfinále začne doma

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v závěrečném zápase základní části extraligy Zlín 3:0, posunuli se na čtvrté místo a ve čtvrtfinále play off se utkají s Plzní. Na první výhře Středočechů nad Zlínem v sezoně se třetím čistým kontem podílel útočník Justin Peters. Zlín skončil desátý a v předkole play off utká s Olomoucí.

Úvod patřil domácím hokejistům, ale brankář Kašík dokázal dva nebezpečné závary před svou brankou s nasazením všech sil vyřešit. Skóre se měnilo v šesté minutě v přesilovce Zlína. Nebyli to ale hosté, kdo šel do vedení. V oslabení ujel Lunter a procedil puk Kašíkovi mezi betony. O druhý gól se postaral kapitán Ševc, jehož střela se otřela o kalhoty jednoho z bránících obránců a nechytatelně zapadla za Kašíkova záda.

Blízko vyrovnání byl v polovině zápasu hostující Nosek, ale jeho ránu v přesilové hře zastavila tyčka. Branková konstrukce zvonila za Petersem i ve 13. minutě, kdy ležícího brankáře sice Claireaux překonal, gól z toho však nebyl.

Největší boleslavskou šanci druhé třetiny měl opět v oslabení Najman, ale z ideální pozice přestřelil zlínskou branku. Další šanci měl ve stejném oslabení Skalický, ale skóre se ani tentokrát neměnilo. Hned po skončení početní výhody si třetí zákrok zápasu připsala Petersova branková konstrukce. Ta o minutu později zvonila i za Kašíkem po střele Lotyše Bičevskise.

Ve 44. minutě sebral puk jednomu s hostujících obránců na vlastní modré Skalický a "dloubáčkem" přes padajícího brankaře zvýšil na 3:0 pro Boleslav. Slovenský útočník Boleslavi mohl přidat svůj druhý gól v zápase při signalizované výhodě, ale tentokrát byl úspěšnější brankář Beranů.

Zlín se tlačil za snížením ve dvou vlastních přesilovkách, ale ani výhoda jednoho muže v poli k prolomení střelecké smůly nevedla. Po střele Honejska se dlouho zkoumalo video, ale rozhodčí puk pod Petersovým betonem za brankovou čárou na záznamu nenašel. Kanadský brankář tak udržel čisté konto a Mladá Boleslav doma vyhrála pošesté v řadě.

Hlasy trenérů po zápase:

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "V první třetině jsme měli hodně šancí, mohli jsme ji vyhrát výraznějším rozdílem. Ale vstup do zápasu to byl dobrý. Pak se hra srovnala, ale pořád jsme měli střeleckou převahu. Měli jsme ale i štěstí, protože soupeř trefil i nějaké tyčky. Rozhodl náš třetí gól a neuznaná situace hostů z videa, kdy jsme v oslabení neinkasovali."

Martin Hamrlík (Zlín): "Gratuluju Boleslavi k výhře. Nevyšla nám první třetina, to jsme byli ještě v autobuse. Kdyby Boleslav dala víc gólů, tak bychom se nemohli vůbec divit. Ve druhé třetině jsme měli šance, ale doping v podobě gólu nepřišel a my jsme museli dobývat bránu. Bez gólu jsme se ale nemohli dostat do zápasu. Trošku nám docházejí síly, jakoby to na nás trošku padalo. Musíme se zkoncentrovat na předkolo a vyždímat se."