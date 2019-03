Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi porazili v závěrečném 52. kole základní části extraligy Třinec 4:0 a v předkole play off vyzvou Zlín. Pod čtvrtou výhru Bruslařského klubu z posledních pěti zápasů se nejvýrazněji podepsal kapitán Michal Vondrka, který posbíral tři body za dvě branky a nahrávku. Oceláři prohráli poorvé po šesti utkáních.

Třinec, který měl ještě naději na zisk třetího Prezidentského poháru v klubové historii pro nejlepší tým základní části, skončil po základní části s 99 body na druhé místě a čtvrtfinále play off pro něj začne ve středu 20. března před domácím fanoušky proti jednomu z úspěšných celků z předkola. Naopak Středočeši načnou předkolo vyřazovacích bojů na domácím ledě už v pondělí 11. března.

To nejzajímavější v první třetině se odehrálo v její úvodní minutě. Třinecký Růžička nastřelil tyčku a vzápětí rozjel Bruslařský klub protiútok. Klepiš, který se vrátil do sestavy po třech zápasech, přihrál puk Skalickému, který si s ním nabruslil až do levého kruhu a zadovkou ho přenechal Vondrkovi. Nejproduktivnější hráč domácích přesnou ranou k tyči překonal gólmana Hrubce po 37 sekundách hry.

Oceláři vyslali v úvodním dějství na brankáře Krošelje deset pokusů, vyloženou šanci si ale nevytvořili. Mladá Boleslav v závěru první části vystupňovala tlak a Hrubce zaměstnala několika střelami. Největší příležitost měl v 17. minutě útočník Látal, který se před třineckou brankou ocitl zcela sám, jenže s jeho bekhendem si Hrubec poradil.

Druhou branku přidali domácí v 27. minutě, kdy střelu beka Němečka od modré tečoval u tyčky Klepiš. Třinec se nadále nedokázal dostat do vážnější akci. V polovině duelu si zahrál jedinou početní výhodu v zápase, ale sám v ní inkasoval. Útočník Žejdl posunul ve středním pásmu puk na Vondrku, který zamíchal kotoučem a forhendem vyzrál na Hrubce podruhé.

Šestatřicetiletý rodák z Českých Budějovic asistoval i u předchozí trefy. Hrubec přenechal místo Kantorovi. Poté domácí dvakrát po sobě hráli přesilovku, ale bez gólového efektu. Až v samém závěru měl Krošelj práci, ale s pokusy Třince si poradil.

Do poslední dvacetiminutovky vstoupili Oceláři aktivněji, ale Krošelj nemusel výrazněji zasahovat. A tak v 51. minutě při hře o jednoho muže navíc udeřila Mladá Boleslav. Musil nabil Pláňkovi na ránu z první od modré a ten dělovkou propálil Kantora. Bruslaři zužitkovali přesilovku po pouhých osmi vteřinách. Středočeši porazili Třinec podruhé za sebou a Krošelj vychytal pátou nulu v sezoně.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Patera (trenér Mladé Boleslavi): "První minuta určila ráz zápasu. Kdyby se Třinec dostal do vedení, byl by to asi úplně jiný zápas. Naopak jsme se dostali do vedení my a byli jsme na koni. První třetina byla vyrovnaná až do konce. V druhé třetině, když jsme dali dva góly, tak si myslím, že od té doby jsme už byli lepší. Už poněkolikáté nás výborně podržel gólman a pohlídali jsme si to."

Marek Zadina (Třinec): "Dneska jsme neodehráli moc dobrý zápas. Ráz zápasu určila první minuta. Martin Růžička trefil tyčku a Boleslav z protiútoku dala gól. Hrála opravdu dobře, výborně bruslila, moc nás do ničeho nepustila. V osobních soubojích byla silnější než my. Do nějakých vyložených šancí jsme se nedostávali. Když jsme se dostali, tak je podržel gólman. Klukům bych chtěl poděkovat za základní část. Odvedli výbornou práci, teď měsíc a půl hráli skvěle a skončili druzí po základní části."

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 1. Vondrka (Skalický, Klepiš), 27. Klepiš (Němeček, Vondrka), 31. Vondrka (Žejdl), 51. Pláňek (P. Musil, D. Šťastný). Rozhodčí: Hribik, Kika - L. Kajínek, K. Zavřel. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 2788.

Mladá Boleslav: Krošelj - Pláněk, Bernad, Kurka, Němeček, Kovačevič, Kotvan, Dlapa - Vondrka, Klepiš, Skalický - D. Šťastný, Žejdl, L. Pabiška - M. Látal, P. Musil, R. Zohorna - P. Kousal, T. Knotek, Flynn. Trenéři: M. Hořava, Rulík a Patera.

Třinec: Hrubec (31. Kantor) - M. Doudera, Gernát, D. Musil, Galvinš, Matyáš, Husák, Adámek - Martin Růžička, P. Vrána, Svačina - Hrňa, Marcinko, Dravecký - Š. Novotný, Polanský, Werek - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.